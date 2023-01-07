ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Йереми Пино!!! На своей половине поля мадридцы потеряли мяч после обрезки Менди. Херард Морено отдал пас на левый край штрафной площади на Пино, который пробил мимо Куртуа в дальний угол - Менди отчаянно пытался исправить свою оплошность, но мяч от него всё-таки оказался в воротах.

Подали угловой с правого фланга гости, но снова после стандартного положения ничего опасного не произошло. Счёт по угловым в первом тайме - 4:2.

Модрич по левому флангу забрасывал мяч вперёд на рывок Винисиусу Жуниору, но тому не удалось убежать от Альбиоля, который с чистом подкате отбил мяч в аут.

В первом тайме у Рауля Альбиоля статистики насчитали 7 отборов. Его можно назвать одним из главных героев этой 45-минутки.

С левого края заброс последовал в центр и назад к полукружию штрафной площади, который из сложного положения наносил удар с ходу - получилось точно, но слабовато, так что Куртуа уверенно поймал мяч.

Первый тайм окончен! Без голов пока что в Вильярреале. Отдыхаем...

Угловой на левом фланге заработали "подводники". Подача последовала на ближнюю штангу, но там мяч головой удалось отбить Вальверде, который в целом в этом матче практически незаметен.

Неутомимый Баэна снова разрядил свою пушку с дальней дистанции, но мяч попал в соперника, располагавшегося на линии штрафной площади, от которого срикошетил за лицевую линию.

После подачи очередного углового с подбора с дальней дистанции попытался пробить Альберто Морено, но снова был поставлен блокшот.

Бензема обокрал в середине поля Фойта и вдвоём с Винисиусом Жуниором выбегал в контратаку на одного защитника, но передержал мяч Карим, не сумев отдать пас на бразильца мимо Альбиоля.

Начали постепенно падать скорости матча ближе к концу первого тайма. Сказывается усталость, да и осторожничают команды, боясь пропустить "гол в раздевалку".

Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Пино, который пытался выполнить скидку в центр на Херарда Морено, но получилось жестковато, из-за чего первым на мяче оказался Куртуа.

Вильярреальцы заработали угловой на правом фланге. Низкая подача от флажка последовала на ближнюю штангу, но там всё было под контролем мадридских защитников.

ОПАСНО! В быстрой контратаке Вальверде прострелил в полукружие штрафной площади, где Бензема в касание выполнил скидку правее на Винисиуса Жуниора, но последний силовым ударом низом не сумел пробить Рейну.

Владеет инициативой "Реал" после тяжёлых первых минут, но пока что по-настоящему серьёзной работы столичная команда не сумела организовать Рейне.

ОПАСНО! В атаке "Вильярреала" прошёл тонкий пас на Пино практически к линии вратарской площади, но отчаянно бросился на нападающего Куртуа, отразив удар в упор.

Ещё одну свою атаку вильярреальцы попытались обострить по центральной оси, но Рюдигер сыграл на перехвате, отбив мяч подальше к центральной линии.

Баэна с дальней дистанции плотно пробил по воротам гостей, но мяч полетел метра на полтора-два левее цели. Куртуа ситуацию контролировал.

Винисиус Жуниор в контратаке прорывался по левому флангу, но под прессингом Фойта он выпустил мяч за лицевую линию. Бытался бразилец выпросить угловой у судьи, но тщетно.

После длинного заброса Винисиус Жуниор выполнял скидку на ход Бензема, но последнему не удалось обогнать Альбиоля, который выбил мяч за боковую линию.

С правого фланга прошла резкая передача в полукружие штрафной площади, откуда набежавший Баэна пробивал в касание на исполнение - мяч пролетел над самой правой "девяткой".

Винисиус Жуниор в середине поля, казалось, чисто обокрал Парехо, но судья всё-таки дал свисток, назначив штрафной удар в пользу "жёлтой субмарины".

Баэна теперь заработал штрафной удар для своей команды на левом фланге в глубине поля. Милитао иронично улыбается, но всё же признаёт, что был неправ.

Со стандарта последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда следовала скидку во вратарскую площадку, где неудачно на выходе играл Куртуа, но бельгийского вратаря подстраховали партнёры по команде.

23' Угловой с правого фланга подали мадридцы, но он не принёс никакой угрозы у ворот Рейны. Хозяева попытались организовать контратаку, но также безуспешно.

22' ОПАСНО! Провалилась оборона хозяев, благодаря чему Милитао под углом вышел 1 на 1 с Рейной с правого края, но пробил крайне неудачно. Бензема очень недоволен, ведь он открывался в центре под пас.

21' Алаба пытался вскрыть оборону хозяев вертикальным пасом на ход Винисиусу Жуниору, но Торрес сумел прочитать данный замысел и сработать на перехвате.

20' Винисиус Жуниор протащил мяч по левому флангу, после чего решил сместиться в центр и войти в штрафную площадку, но переоценил он свои навыки дриблинга - один из соперников сумел выбить мяч у него из-под ног.

19' Со штрафного удара Кроос решил разыграл мяч накоротке, после чего всё же последовала диагональная подача в штрафную площадку, но она была отбита защитниками "Вильярреала".

18' Милитао прорывался в атаку правым флангом, но его не по правилам остановил Торрес, выставив локоть к лицу мчащегося бразильца. Арбитр решил открыть счёт в матче по жёлтым карточкам.

17' Бензема обыгрался с Тчуамени, вошёл на левый край штрафной площади, откуда мощно пробивал с левой ноги, но мяч полетел выше ворот. Арбитр назначил удар от ворот, но это разозлило Карима, ведь минимальный рикошет был от ноги Фойта.

16' 3:0 - такая ситуация по итогам первой трети первого тайма по нарушениям правил. Мадридцы действуют максимально корректно.

15' Разумеется, мощная поддержка на трибунах арены "Эстадио де ла Керамика". Приезд гранда в этот небольшой город всегда подразумевает аншлаг.

14' Херард Морено в ответной атаке ворвался на левый край штрафной площади, но под прессингом защитника пробил неудачно, за ещё и офсайд судьи зафиксировали у нападающего "жёлтой субмарины".

13' Модрич отдал тонкий пас на правый край штрафной площади на Винисиуса Жуниора, который простреливал вдоль ворот на средней высоте, однако там Альбиолю в падении головой удалось отбить мяч в поле.

12' Агрессивная стартовая активность "Вильярреала" постепенно сошла на нет. Понятно, что в максимальном темпе команда не может играть продолжительную часть игрового времени.

11' Правым флангом провели контратаку "сливочные", откуда Милитао выполнял прострельную передачу, но она получилась неудачной - мяч легко забрал Рейна.

10' Кроос со стандартного положения решил забросить мяч в чужую штрафную площадку, но по слишком низкой траектории мяч был пущен, что позволило ближайшему защитнику отбить игровой снаряд.

9' Винисиусу Жуниору удалось в глубине поля зацепиться за мяч, умело поставить корпус сопернику, за счёт чего был заработан штрафной удар в пользу гостей.

8' Пытается "Реал" как-то успокоить эту игру, но под прессингом оппонентов достаточно быстро теряют мяч, после чего вынужден снова занимать максимально оборонительную позицию.

7' ОПАСНО! Альберто Морено с левого фланга прострелил в штрафную площадку на Коклена, который элегантно пяткой переправлял мяч в дальний нижний угол ворот, но мадридцев спасла ШТАНГА!

6' Ещё одна попытка атаки вильярреальцев правым флангом закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры" у Чуквезе.

5' Правым флангом обострили игру теперь "подводники", откуда Морено выполнял прострел в центр штрафной площади в направлении Пино, но Милитао сработал на перехвате на опережении.

4' Очень активно "Вильярреал" начал эту встречу. Немного смущённый "Реал" вынужден всем составом сейчас держать оборону на своей трети поля.

3' Угловой с левого фланга подали хозяева поля - мяч был отбил, после чего с подбора пробивал Парехо, но мяч улетел высоко над воротами.

2' Заброс на левый край штрафной площади гостей прошёл на Морено, который головой выполнил аккуратную скидку на Баэну, но тот с 13 метров пальнул над перекладиной.