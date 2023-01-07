Тур: 16. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Сото Сесар
0:0
Перерыв
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Реал Мадрид
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.8%
51.9%
33.3%
4 победы 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
1.07
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
2.36
1.69
Среднее время на гол
38
53
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.85
1.37
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|4
|0.25
|Джексон Николас
|2
|0.13
|Морено Херард
|2
|0.13
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.13
|Чуквезе Саму
|1
|0.06
|Коклен Франсис
|1
|0.06
|Моралес Луис
|1
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.06
|Фойт Хуан
|1
|0.06
|Пино Йереми
|1
|0.06
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|7 (2)
|0.44
|Винисиус Жуниор
|6
|0.38
|Вальверде Федерико
|6
|0.38
|Родриго
|4 (1)
|0.25
|Модрич Лука
|3 (1)
|0.19
|Милитао Эдер
|3
|0.19
|Васкес Лукас
|2
|0.13
|Алаба Давид
|1
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Асенсио Марко
|1
|0.06
|Рюдигер Антонио
|1
|0.06
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|5
|1
|Торрес Пау II
|6
|0
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
2
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Реал Мадрид
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
16
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
36%
5
26%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
16
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
3
60%
5
31%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
16
35
4 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
8 Не забивали 0
0
0%
7
20%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
3
19%
8
23%
31-45
4
25%
1
3%
46-60
1
6%
8
23%
61-75
7
44%
10
29%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
6
50%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3
Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2
Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3
Результаты матчей
Вильярреал
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
52
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
27
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
69
123
213
69
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 14
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 11
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 23
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 7
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Вильярреал
3.6% (6)
Ничья
15.2% (25)
Реал Мадрид
81.2% (134)
Тотал 2.5
Больше
72.65% (85)
Меньше
27.35% (32)
Обе команды забьют
Да
86.32% (101)
Нет
13.68% (16)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
41.2% (68)
1:1 Ничья
9.7% (16)
0:1 Реал Мадрид
6.1% (10)
1:3 Реал Мадрид
3.6% (6)
0:2 Реал Мадрид
3.6% (6)
2:2 Ничья
3.6% (6)
2:3 Реал Мадрид
1.8% (3)
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