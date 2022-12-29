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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Вильярреал
 
Позже
Реал Мадрид

История личных встреч

Вильярреал
Реал Мадрид

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

11.1%
37%
51.9%
3 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
51.9%
33.3%
4 победы 14 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
1.07

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.36
1.69

Среднее время на гол

38
53

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.85
1.37

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.27
Джексон Николас 2 0.13
Морено Херард 2 0.13
Данджума Арно 2 (1) 0.13
Чуквезе Саму 1 0.07
Коклен Франсис 1 0.07
Моралес Луис 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 1 0.07
Фойт Хуан 1 0.07
Пино Йереми 1 0.07
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 7 (2) 0.47
Винисиус Жуниор 6 0.4
Вальверде Федерико 6 0.4
Родриго 4 (1) 0.27
Модрич Лука 3 (1) 0.2
Милитао Эдер 3 0.2
Васкес Лукас 2 0.13
Алаба Давид 1 0.07
Кроос Тони 1 0.07
Асенсио Марко 1 0.07
Рюдигер Антонио 1 0.07
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 5 1
Торрес Пау II 5 0
Альбиоль Рауль 4 0
Морено Альберто 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Пино Йереми 2 0
Ману Морланес 0 1
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Фойт Хуан 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Алаба Давид 3 0
Карвахаль Даниэль 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Милитао Эдер 1 0
Родриго 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
2
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Реал Мадрид
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
16
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
21%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
16
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
3
60%
5
31%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

16
35
4 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
8 Не забивали 0
0
0%
7
20%
1-15
1
6%
1
3%
16-30
3
19%
8
23%
31-45
4
25%
1
3%
46-60
1
6%
8
23%
61-75
7
44%
10
29%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
6
50%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3
Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Санта-Амалия - Вильярреал 0:9 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Мальорка 0:2 Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Касереньо - Реал Мадрид 0:1 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2
Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3

Результаты матчей

Вильярреал
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
2
1
5
2.5
3
4
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
7
1
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
12
3
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Вильярреал
 Заявка 15 7 3 5 17 - 11 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 15 5 4 6 23 - 17 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
17.
Сельта
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
18.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
19.
Кадис
 Заявка 15 2 6 7 10 - 27 12
20.
Эльче
 Заявка 15 0 4 11 10 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
9.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
11.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Кадис
 Заявка 7 1 2 4 4 - 13 5
16.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2023, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 51
    Вильярреал 0% (0)
    X 11.8% (6)
    Реал Мадрид 88.2% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.43
    3.90
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид

    Исход игры
    Вильярреал
    0% (0)
    Ничья
    11.3% (6)
    Реал Мадрид
    88.7% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    49.1% (26)
    0:1 Реал Мадрид
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    0:2 Реал Мадрид
    5.7% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    5.7% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    3.8% (2)
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