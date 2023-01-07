Тур: 15. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
Ход матча
28'
1:0
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
11
Антони
15
Даббаг
Одай
62
Tiago
Santos
34
Мешер
Андре
25
Mor
Ndiaye
21
Говейя
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
-
15 Даббаг ОдайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
8 АрсениоНападающий
-
25 Weverson2
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Tiago SantosЗащитник
- Защитник
-
34 Мешер АндреЗащитник
- Защитник
-
25 Mor NdiayeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вериссиму
История личных встреч
Арока
Эшторил
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|0.2
|Мухика Рафаэль
|3
|0.2
|Даббаг Одай
|3
|0.2
|Бассо Жоау
|2 (1)
|0.13
|Букия Андре
|2
|0.13
|Силла Морлей
|1
|0.07
|Куарежма
|1
|0.07
|Bruno Marques
|1
|0.07
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силики Джеймс
|3
|0.21
|Говейя Тьягу
|2
|0.14
|Карлос Жоао III
|2
|0.14
|Rodrigo Martins2
|2
|0.14
|Erison
|2
|0.14
|Шику Жеральдес
|1
|0.07
|Артур Гомес VIII
|1
|0.07
|Sergio Andrade
|1
|0.07
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Tiago Santos
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|6
|0
|Соро Исмаила
|4
|1
|Опоку Джером
|4
|1
|Эшгаю Тьягу
|5
|0
|Куарежма
|3
|1
|Симау Давид
|4
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Силла Морлей
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mor Ndiaye
|4
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Говейя Тьягу
|5
|0
|Силики Джеймс
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|2
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Жуанзинью Карлуш
|3
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Tiago Santos
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Rodrigo Martins2
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Результаты матчей
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эшторил
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
5
5
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эшторил
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
50%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
23
18
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
6
26%
4
22%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3
Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0
Эшторил
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0
Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3
Результаты матчей
Арока
Эшторил
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арока
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
24
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
311
310
113
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|36 - 10
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|29 - 15
|28
|5.
|14
|8
|2
|4
|15 - 11
|26
|6.
|14
|7
|2
|5
|14 - 16
|23
|7.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 24
|22
|8.
|14
|5
|4
|5
|17 - 19
|19
|9.
|15
|6
|1
|8
|13 - 17
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|15 - 15
|18
|12.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|14.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|4
|8
|11 - 18
|13
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 12
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 4
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
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|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|7
|Фамаликан
|Коломбатто Сантьяго
|7
Прогнозы на матч Арока 1:0 Эшторил
Исход игры
Арока
57% (69)
Ничья
32.2% (39)
Эшторил
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
1:0 Арока
34.7% (42)
1:1 Ничья
28.1% (34)
2:1 Арока
19% (23)
1:2 Эшторил
6.6% (8)
0:1 Эшторил
2.5% (3)
2:0 Арока
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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