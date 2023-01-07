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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Арока
1:0
Перерыв
Эшторил
0'
1:0
28' Гол
Даббаг Одай

Ход матча

28'
Даббаг Одай
1:0
Прогнозы 121
Арока 57% (69)
X 32.2% (39)
Эшторил 10.7% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Эшторил
2.33
4.12
9.30
Все Коэффициенты
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
3
Опоку
Джером
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
11
Антони
15
Даббаг
Одай
2
Силла
Морлей
99
Фигейра
Даниэль
62
Tiago
Santos
3
Витал
Бернардо
34
Мешер
Андре
31
Жуанзинью
Карлуш
25
Mor
Ndiaye
95
Силики
Джеймс
7
Rodrigo
Martins2
20
Карвалью
Жоау
21
Говейя
Тьягу
29
Таварес
Жилсон
Арока
4-3-3
Эшторил
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Эшторил

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 0.2
Мухика Рафаэль 3 0.2
Даббаг Одай 3 0.2
Бассо Жоау 2 (1) 0.13
Букия Андре 2 0.13
Силла Морлей 1 0.07
Куарежма 1 0.07
Bruno Marques 1 0.07
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силики Джеймс 3 0.21
Говейя Тьягу 2 0.14
Карлос Жоао III 2 0.14
Rodrigo Martins2 2 0.14
Erison 2 0.14
Шику Жеральдес 1 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.07
Sergio Andrade 1 0.07
Жуанзинью Карлуш 0 0
Tiago Santos 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 6 0
Соро Исмаила 4 1
Опоку Джером 4 1
Эшгаю Тьягу 5 0
Куарежма 3 1
Симау Давид 4 0
Ignacio De Arruabarrena 3 0
Букия Андре 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Силла Морлей 1 0
Бассо Жоау 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mor Ndiaye 4 1
Алвару Педру 5 0
Говейя Тьягу 5 0
Силики Джеймс 4 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Шику Жеральдес 3 0
Жуанзинью Карлуш 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Tiago Santos 1 0
Мешер Андре 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Rodrigo Martins2 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эшторил
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

5
5
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эшторил
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
50%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
5
28%
16-30
6
26%
4
22%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3
Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0
Эшторил
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0
Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3

Результаты матчей

Арока
Эшторил

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арока
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 14 7 2 5 14 - 16 23
7.
Арока
 1:0 15 6 4 5 16 - 24 22
8.
Риу Аве
 14 5 4 5 17 - 19 19
9.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
10.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
11.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
12.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 0:1 14 4 4 6 14 - 19 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 7 5 1 1 9 - 5 16
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Арока
 1:0 8 4 1 3 10 - 12 13
8.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
10.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 0:1 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 0:1 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 1:0 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 7 1 3 3 8 - 13 6
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Фамаликан Коломбатто Сантьяго 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Даббаг Одай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 121
Арока 57% (69)
X 32.2% (39)
Эшторил 10.7% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Эшторил
2.33
4.12
9.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арока 1:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Арока 1:0 Эшторил

Исход игры
Арока
57% (69)
Ничья
32.2% (39)
Эшторил
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
1:0 Арока
34.7% (42)
1:1 Ничья
28.1% (34)
2:1 Арока
19% (23)
1:2 Эшторил
6.6% (8)
0:1 Эшторил
2.5% (3)
2:0 Арока
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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