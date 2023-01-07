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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Арока
2:0
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
28' Гол
Даббаг Одай
2:0
64' Гол
Даббаг Одай
74' Желтая карточка
Руис Алан
90' Желтая карточка
Куарежма
90' Желтая карточка
Силики Джеймс
90'+6

Ход матча

28'
Даббаг Одай
1:0
46'
 
Карлос Жоао
Tiago Santos
61'
 
Бамиделе Юсуф
Карвалью Жоау
64'
Даббаг Одай
(Антони)
2:0
71'
Weverson2
Силла Морлей
 
74'
Руис Алан
 
78'
Bruno Marques
Даббаг Одай
 
80'
 
Араужу Тьягу
Говейя Тьягу
80'
 
Гамбоа Жоау
Mor Ndiaye
88'
Арсенио
Антони
 
89'
Бускетс Ориоль
Симау Давид
 
90'
Куарежма
 
90'
 
Силики Джеймс
Прогнозы 121
Арока 57% (69)
X 32.2% (39)
Эшторил 10.7% (13)
Все прогнозы
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
3
Опоку
Джером
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
11
Антони
15
Даббаг
Одай
2
Силла
Морлей
99
Фигейра
Даниэль
62
Tiago
Santos
3
Витал
Бернардо
34
Мешер
Андре
31
Жуанзинью
Карлуш
25
Mor
Ndiaye
95
Силики
Джеймс
7
Rodrigo
Martins2
20
Карвалью
Жоау
21
Говейя
Тьягу
29
Таварес
Жилсон
Арока
4-3-3
Эшторил
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Эшторил

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.27
Антони 3 0.2
Мухика Рафаэль 3 0.2
Бассо Жоау 2 (1) 0.13
Букия Андре 2 0.13
Силла Морлей 1 0.07
Куарежма 1 0.07
Bruno Marques 1 0.07
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силики Джеймс 3 0.21
Говейя Тьягу 2 0.14
Карлос Жоао III 2 0.14
Rodrigo Martins2 2 0.14
Erison 2 0.14
Шику Жеральдес 1 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.07
Sergio Andrade 1 0.07
Жуанзинью Карлуш 0 0
Tiago Santos 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 7 0
Соро Исмаила 4 1
Опоку Джером 4 1
Куарежма 4 1
Эшгаю Тьягу 5 0
Симау Давид 4 0
Ignacio De Arruabarrena 3 0
Букия Андре 2 0
Милованов Богдан 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Силла Морлей 1 0
Бассо Жоау 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mor Ndiaye 4 1
Силики Джеймс 5 0
Алвару Педру 5 0
Говейя Тьягу 5 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Шику Жеральдес 3 0
Жуанзинью Карлуш 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Tiago Santos 1 0
Мешер Андре 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Rodrigo Martins2 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Арока
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Эшторил
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Арока
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эшторил
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

5
5
Арока
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эшторил
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
4
50%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
5
36%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
22%
2
10%
1-15
2
9%
6
30%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
3
13%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3
Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Визела - Арока 0:1 Арока - Спортинг Л 1:0 Маритиму - Арока 1:1 Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0
Эшторил
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0
Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1 Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3

Результаты матчей

Арока
Эшторил

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арока
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
2
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 14 10 2 2 36 - 10 32
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 14 8 2 4 15 - 11 26
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 0:0 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
10.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
11.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
12.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 0:0 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
8.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
10.
Каса Пиа
 7 3 1 3 5 - 4 10
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 7 4 2 1 12 - 6 14
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 0:0 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 0:0 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Арока Руис Алан 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 7
Весь список
  • Желтая карточка
    74'
    Руис Алан получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Morlaye Sylla уходит с поля. Веверсон выходит вместо него
  • 64'
    Энтони сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Даббаг Одай бьет в цель!
  • 61'
    Карвалью Жоау уходит с поля. Yusuf Bamidele выходит вместо него
  • 46'
    Tiago Santos уходит с поля. Карлос Жоао III выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Даббаг Одай бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Арока 57% (69)
    X 32.2% (39)
    Эшторил 10.7% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арока 2:0 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Арока 2:0 Эшторил

    Исход игры
    Арока
    57% (69)
    Ничья
    32.2% (39)
    Эшторил
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    57.26% (67)
    Нет
    42.74% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    34.7% (42)
    1:1 Ничья
    28.1% (34)
    2:1 Арока
    19% (23)
    1:2 Эшторил
    6.6% (8)
    0:1 Эшторил
    2.5% (3)
    2:0 Арока
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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