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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Мальорка
0:0
Перерыв
Вальядолид
0'
31' Желтая карточка
Вальент Мартин

Ход матча

31'
Вальент Мартин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 124
Мальорка 58.9% (73)
X 30.6% (38)
Вальядолид 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Вальядолид
4.35
3.25
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
39
Lucas
Rosa
6
Агуадо
Альваро
8
Мончу
Рамон
17
Роке
Меса
11
Плата
Гонсало
16
Гвардиола
Серхи
10
Плано
Оскар
Мальорка
5-3-2
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Вальядолид

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ТМК
2:2
КК
2:1
КК
1:2
С
2:1
С
0:3
С
1:3
С
0:1
С
1:5
С
2:1
П
4:2
П
3:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:1
П
3:0
П
2:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 8 (2) 0.5
Кан-Ин Ли 2 0.13
Маффео Пабло 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 1 0.06
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.31
Роке Меса 2 0.13
Плано Оскар 1 0.06
Мончу Рамон 1 0.06
Тухами Ануар 1 0.06
Санчес Хавьер 1 0.06
Хоакин Фернандес 1 0.06
Вайссман Шон 1 0.06
Агуадо Альваро 0 0
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 6 0
Вальент Мартин 6 0
Мурики Ведат 4 1
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Раильо Антонио 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Санчес Антонио 4 0
Кан-Ин Ли 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Баба Иддрису 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 5 0
Роке Меса 4 0
Мончу Рамон 4 0
Хоакин Фернандес 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Перес Кике 2 0
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Вальядолид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вальядолид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
8
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Вальядолид
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
50%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
5
63%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Мальорка
Вальядолид

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
5.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 0:0 Заявка 16 5 5 6 13 - 15 20
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Вальядолид
 0:0 Заявка 16 5 3 8 13 - 23 18
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
19.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Мальорка: 37%, Вальядолид: 63%.
  • 46'
    Вальядолид контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Руис Иньиго наказан за толчок Роке Меса
  • 46'
    Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Мальорка 58.9% (73)
    X 30.6% (38)
    Вальядолид 10.5% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Вальядолид
    4.35
    3.25
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Вальядолид

    Исход игры
    Мальорка
    58.9% (73)
    Ничья
    30.6% (38)
    Вальядолид
    10.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (62)
    Нет
    46.55% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    40.3% (50)
    1:1 Ничья
    26.6% (33)
    2:1 Мальорка
    14.5% (18)
    1:2 Вальядолид
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Мальорка
    1.6% (2)
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    Мальорка
    Вальядолид
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