Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

40' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Мальорка

38' Фреснеда Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Вальядолид

38' Lucas Rosa из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Руис Иньиго из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Вальядолид

33' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

33' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вальент Мартин получил желтую карточку от судьи

30' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хоакин Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

23' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Вальядолид

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Lucas Rosa из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Мальорка

20' Гвардиола Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Родригес Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Плата Гонсало пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

11' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вальядолид

7' Родригес Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Агуадо Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля