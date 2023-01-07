Тур: 16. Стадион: Estadi Mallorca Son Moix. Зрители: 14129 Главный судья: Писарро Валентин
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаВальент Мартин
61' Желтая карточкаФреснеда Иван
61' Желтая карточкаКопете Хосе
69' Желтая карточкаПерес Кике
90' Желтая карточкаКенеди Роберт
1:0
90' ГолПратс Абдон
90'+6
Ход матча
31'
61'
61'
69'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
23
Дьедью
Амат
39
Lucas
Rosa
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Lucas RosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
21 Санчес ИванНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Вальядолид
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.7
1.35
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|8 (2)
|0.5
|Кан-Ин Ли
|2
|0.13
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.06
|Раильо Антонио
|1
|0.06
|Дьедью Амат
|1
|0.06
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.31
|Роке Меса
|2
|0.13
|Плано Оскар
|1
|0.06
|Мончу Рамон
|1
|0.06
|Тухами Ануар
|1
|0.06
|Санчес Хавьер
|1
|0.06
|Хоакин Фернандес
|1
|0.06
|Вайссман Шон
|1
|0.06
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Плата Гонсало
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|6
|0
|Вальент Мартин
|6
|0
|Мурики Ведат
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Коста Хауме
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Кан-Ин Ли
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хавьер
|5
|0
|Роке Меса
|4
|0
|Мончу Рамон
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Олаза Лукас
|2
|0
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Фреснеда Иван
|1
|0
|Lucas Rosa
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Вальядолид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вальядолид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
7
8
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Вальядолид
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
6
38%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
50%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
5
63%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
4
27%
11
46%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1
Результаты матчей
Мальорка
Вальядолид
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
313
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 24
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|1 6
|Валенсия
|Муса Юнус
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|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Вальядолид
Исход игры
Мальорка
58.9% (73)
Ничья
30.6% (38)
Вальядолид
10.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
40.3% (50)
1:1 Ничья
26.6% (33)
2:1 Мальорка
14.5% (18)
1:2 Вальядолид
6.5% (8)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Мальорка
1.6% (2)
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