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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 14129 Главный судья: Писарро Валентин
Мальорка
1:0
Конец матча
Вальядолид
0'
31' Желтая карточка
Вальент Мартин
61' Желтая карточка
Фреснеда Иван
61' Желтая карточка
Копете Хосе
69' Желтая карточка
Перес Кике
90' Желтая карточка
Кенеди Роберт
1:0
90' Гол
Пратс Абдон
90'+6

Ход матча

31'
Вальент Мартин
 
57'
 
Перес Кике
Плата Гонсало
57'
 
Кенеди Роберт
Роке Меса
61'
 
Фреснеда Иван
61'
Копете Хосе
 
62'
Маффео Пабло
Гонсалес Джованни
 
62'
Кан-Ин Ли
Родригес Даниэль
 
65'
 
Вайссман Шон
Гвардиола Серхи
65'
 
Феддал Зу
Эль-Ямик Джавад
69'
 
Перес Кике
76'
Кадевере Тино
Дьедью Амат
 
84'
 
Санчес Иван
Плано Оскар
84'
Куфре Бриан
Коста Хауме
 
84'
Пратс Абдон
Мурики Ведат
 
90'
 
Кенеди Роберт
90'
Пратс Абдон
(Маффео Пабло)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Мальорка 58.9% (73)
X 30.6% (38)
Вальядолид 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
39
Lucas
Rosa
6
Агуадо
Альваро
8
Мончу
Рамон
17
Роке
Меса
11
Плата
Гонсало
16
Гвардиола
Серхи
10
Плано
Оскар
Мальорка
5-3-2
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Вальядолид

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ТМК
2:2
КК
2:1
КК
1:2
С
2:1
С
0:3
С
1:3
С
0:1
С
1:5
С
2:1
П
4:2
П
3:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:1
П
3:0
П
2:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.7
1.35

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 8 (2) 0.5
Кан-Ин Ли 2 0.13
Маффео Пабло 1 0.06
Пратс Абдон 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дьедью Амат 1 0.06
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.31
Роке Меса 2 0.13
Плано Оскар 1 0.06
Мончу Рамон 1 0.06
Тухами Ануар 1 0.06
Санчес Хавьер 1 0.06
Хоакин Фернандес 1 0.06
Вайссман Шон 1 0.06
Агуадо Альваро 0 0
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 6 0
Вальент Мартин 6 0
Мурики Ведат 4 1
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 5 0
Родригес Даниэль 5 0
Раильо Антонио 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Коста Хауме 4 0
Санчес Антонио 4 0
Кан-Ин Ли 4 0
Копете Хосе 4 0
Гонсалес Джованни 3 0
Баба Иддрису 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хавьер 5 0
Роке Меса 4 0
Мончу Рамон 4 0
Хоакин Фернандес 3 0
Перес Кике 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Фреснеда Иван 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Вальядолид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Вальядолид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

7
8
Мальорка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Вальядолид
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
6
38%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
50%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
5
63%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
4
27%
11
46%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2
Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2 Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Клермон 0:0 Лилль - Вальядолид 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Хетафе 1:0 Барбадас - Вальядолид 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Мальорка
Вальядолид

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
3
13
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
5.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 24 18
13.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
14.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 0:0 Заявка 16 2 8 6 17 - 23 14
19.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 0:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
15.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 0:0 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 11 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Мальорка: 42%, Вальядолид: 58%.
  • 94'
    Кан-Ин Ли сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О О Л - Пратс Абдон из команды Мальорка с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • Желтая карточка
    94'
    Кенеди Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Кан-Ин Ли из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Мальорка 58.9% (73)
    X 30.6% (38)
    Вальядолид 10.5% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 1:0 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Вальядолид

    Исход игры
    Мальорка
    58.9% (73)
    Ничья
    30.6% (38)
    Вальядолид
    10.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (62)
    Нет
    46.55% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    40.3% (50)
    1:1 Ничья
    26.6% (33)
    2:1 Мальорка
    14.5% (18)
    1:2 Вальядолид
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Мальорка
    1.6% (2)
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