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Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 21'
Вулверхэмптон
0'
Прогнозы 128
Ливерпуль 99.2% (127)
X 0.8% (1)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вулверхэмптон
1.26
7.60
16.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
5
Конате
Ибраима
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
18
Гакпо
Коди
13
Шаркич
Матия
81
Лембикиса
Декстер
4
Коллинз
Натан
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
8
Невеш
Рубен
59
Ходж
Джозеф
3
Аит-Нури
Раян
9
Хименес
Рауль
17
Гуэдеш
Гонсалу
Ливерпуль
4-3-3
Вулверхэмптон
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Вулверхэмптон

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.38
0.78

Среднее время на гол

240
115

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.24
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
76

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0
Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 6
Честерфилд Armando Dobra 4
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Шрусбери Таун Шипли Джордан 2
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Лейтон Ориент Craig Clay 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Поединок возобновляется, а Рубен Невеш готов играть дальше. Тем временем "Ливерпуль" отправляется в позиционную атаку. 
  • 20'
    Пауза продолжается, а Хулен Лопетеги пользуется возможностью, проводя беседу с Раулем Хименесом, который пока незаметен. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Матч ставится на паузу, так Рубен Невеш оказывается на газоне и нуждается в медицинском вмешательстве. 
  • 18'
    Салах навесил на линию вратарской с правого фланга на Нуньеса, Дарвин попытался пробить через себя, но по мячу не попал, а потом мимо цели выстрелил Хендерсон. 
  • 17'
    Коди Гакпо попытался развить атаку левым флангом, выполнив передачу, но её прочитал Декстер Лембикиса, выбив мяч в аут. 
  • 16'
    "Волки" начинают действовать смелее, уже и высокий прессинг используют, за счёт которого заставляют нервничать болельщиков "Ливерпуля". 
  • 15'
    Ещё один острый эпизод мог возникнуть около ворот "Ливерпуля", но Ибраима Конате разрядил обстановку, успешно сыграв в отборе. 
  • Опасный момент
    14'
    Матип завозился с мячом около своей вратарской, Гонсалу Гуэдеш сыграл на перехвате, а точно пробить не смог, так как Жоэль сам же свою ошибку и исправил. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Позиционная атака "Вулверхэмптона" была прервана свистком арбитра - Аит-Нури оказался на газоне после контакта с Фабиньо. 
  • 12'
    Коди Гакпо выполнил подачу с левого фланга, которая адресата не нашла, а потом и прострел Эндрю Робертсона был прерван гостями. 
  • 11'
    Натан Коллинз выполнил длинную передачу со своей половины поля, Адама Траоре совершил рывок, но к круглому не успел, так как Алиссон Бекер оказался быстрее. 
  • 10'
    Матия Шаркич встретился с игровым снарядом, а потом попал под прессинг Мохамеда Салаха и отправил предмет раздора за боковую линию. 
  • Угловой
    9'
    Первый корнер в матче был исполнен - "волками". Аит-Нури навесил с правого фланга на дальнюю штангу, а никого из партнёров там не оказалось. 
  • 8'
    Эндрю Робертсон выполнил передачу с левого фланга в штрафную площадку на Дарвина Нуньеса, но уругваец не справился с приёмом. 
  • 7'
    Гостям удалось доставить мяч в чужую штрафную площадку, а вот зацепиться за него не вышло, Алиссон Бекер сыграл на перехвате. 
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    • 6'
      Коди Гакпо записывает на свой счёт первый точный удар за "Ливерпуль", стреляя из пределов штрафной, но Матия Шаркич справляется. 
    • Опасный момент
      5'
      Сам же египтянин исполнил стандарт. Пробил на исполнение, но не попал в створ, отправив игровой снаряд чуть выше владений Матии Шаркича. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Мохамед Салах попытался проникнуть в штрафную площадку с правого фланга, но Тоти Гомеш оказался против, нарушив правила. 
    • 3'
      Эндрю Робертсон совершил рывок по левому флангу и с мячом встретился, а подавать не стал, выполнив передачу назад. 
    • 2'
      "Ливерпуль" сразу же забирает мяч под контроль и пробует провести первую позиционную атаку. "Вулверхэмптон" располагается компактно, не предоставляя зон. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором сойдутся "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон". Комментирует Дудник Кирилл. 
    Прогнозы 128
    Ливерпуль 99.2% (127)
    X 0.8% (1)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.26
    7.60
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    98.5% (128)
    Ничья
    1.5% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    48.67% (55)
    Нет
    51.33% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    33.8% (44)
    2:1 Ливерпуль
    23.1% (30)
    3:1 Ливерпуль
    13.8% (18)
    3:0 Ливерпуль
    6.2% (8)
    1:0 Ливерпуль
    3.1% (4)
    4:1 Ливерпуль
    2.3% (3)
    3:2 Ливерпуль
    1.5% (2)
    4:0 Ливерпуль
    1.5% (2)
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    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
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