Ещё один острый эпизод мог возникнуть около ворот "Ливерпуля", но Ибраима Конате разрядил обстановку, успешно сыграв в отборе.

"Волки" начинают действовать смелее, уже и высокий прессинг используют, за счёт которого заставляют нервничать болельщиков "Ливерпуля".

Коди Гакпо попытался развить атаку левым флангом, выполнив передачу, но её прочитал Декстер Лембикиса, выбив мяч в аут.

Салах навесил на линию вратарской с правого фланга на Нуньеса, Дарвин попытался пробить через себя, но по мячу не попал, а потом мимо цели выстрелил Хендерсон.

Матч ставится на паузу, так Рубен Невеш оказывается на газоне и нуждается в медицинском вмешательстве.

Пауза продолжается, а Хулен Лопетеги пользуется возможностью, проводя беседу с Раулем Хименесом, который пока незаметен.

Поединок возобновляется, а Рубен Невеш готов играть дальше. Тем временем "Ливерпуль" отправляется в позиционную атаку.

14' Матип завозился с мячом около своей вратарской, Гонсалу Гуэдеш сыграл на перехвате, а точно пробить не смог, так как Жоэль сам же свою ошибку и исправил.

13' Позиционная атака "Вулверхэмптона" была прервана свистком арбитра - Аит-Нури оказался на газоне после контакта с Фабиньо.

12' Коди Гакпо выполнил подачу с левого фланга, которая адресата не нашла, а потом и прострел Эндрю Робертсона был прерван гостями.

11' Натан Коллинз выполнил длинную передачу со своей половины поля, Адама Траоре совершил рывок, но к круглому не успел, так как Алиссон Бекер оказался быстрее.

10' Матия Шаркич встретился с игровым снарядом, а потом попал под прессинг Мохамеда Салаха и отправил предмет раздора за боковую линию.

9' Первый корнер в матче был исполнен - "волками". Аит-Нури навесил с правого фланга на дальнюю штангу, а никого из партнёров там не оказалось.

8' Эндрю Робертсон выполнил передачу с левого фланга в штрафную площадку на Дарвина Нуньеса, но уругваец не справился с приёмом.