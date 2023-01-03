Тур: 3. Стадион: Энфилд.
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История личных встреч
Ливерпуль
Вулверхэмптон
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.38
0.78
Среднее время на гол
240
115
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
76
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0
Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|5
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Бодин Билли
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
|Лейтон Ориент
|Craig Clay
|1
|Мэйденхэд Юнайтед
|Де Хавилланд Уилл
|1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон
Исход игры
Ливерпуль
97.8% (45)
Ничья
2.2% (1)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
41.3% (19)
2:1 Ливерпуль
21.7% (10)
3:1 Ливерпуль
13% (6)
3:0 Ливерпуль
4.3% (2)
1:0 Ливерпуль
4.3% (2)
4:1 Ливерпуль
4.3% (2)
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