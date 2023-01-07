Тур: 16. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
12
Вилья
Тони
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
27 Санчес РубенПолузащитник
- Нападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия БорхаПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эспаньол
Жирона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|8 (3)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.19
|Эспозито Эду
|2
|0.13
|Дардер Серхи
|2
|0.13
|Ласо Хосе
|1
|0.06
|Пуадо Хавьер
|1
|0.06
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|4 (1)
|0.25
|Стуани Кристиан
|4 (3)
|0.25
|Рикельме Родриго
|3
|0.19
|Давид Лопес
|2
|0.13
|Мартинес Арнау
|2
|0.13
|Мартин Иван
|2
|0.13
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.13
|Ромеу Ориоль
|1
|0.06
|Рейньер Жезус
|1
|0.06
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Чичарито
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|5
|1
|Оливан Бриан
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Брайтвайт Мартин
|2
|1
|Кабрера Леандро
|2
|1
|Видаль Алеш
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Эспозито Эду
|2
|0
|Калеро Фернандо
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Пуадо Хавьер
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|Стуани Кристиан
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Чичарито
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Вилья Тони
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
6
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Жирона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
8
10
Эспаньол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Жирона
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
16
16
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
25%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
5
56%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
18
21
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
8
44%
6
29%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
18%
5
20%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1
Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2
Жирона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1
Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1
Результаты матчей
Эспаньол
Жирона
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
510
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 16
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 12
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|14 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 24
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Сельта
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|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 6
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Жирона
Исход игры
Эспаньол
66.4% (81)
Ничья
24.6% (30)
Жирона
9% (11)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
32.8% (40)
2:1 Эспаньол
24.6% (30)
1:1 Ничья
20.5% (25)
1:2 Жирона
6.6% (8)
2:0 Эспаньол
4.9% (6)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 Жирона
1.6% (2)
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