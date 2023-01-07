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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 20'
Жирона
0'
4' Желтая карточка
Эспозито Эду
9' Желтая карточка
Кастельянос Валентин

Ход матча

4'
Эспозито Эду
 
9'
 
Кастельянос Валентин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Эспаньол 67.2% (82)
X 23.8% (29)
Жирона 9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Жирона
2.95
3.30
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Фернандес
Альваро
III
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
5
Калеро
Фернандо
10
Дардер
Серхи
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
8
Террац
Рамон
12
Вилья
Тони
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
Эспаньол
4-3-3
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Эспаньол
Жирона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
1:2
П
1:2
П
1:3
П
0:2
П
0:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 8 (3) 0.5
Брайтвайт Мартин 3 0.19
Эспозито Эду 2 0.13
Дардер Серхи 2 0.13
Ласо Хосе 1 0.06
Пуадо Хавьер 1 0.06
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 4 (1) 0.25
Стуани Кристиан 4 (3) 0.25
Рикельме Родриго 3 0.19
Давид Лопес 2 0.13
Мартинес Арнау 2 0.13
Мартин Иван 2 0.13
Сайс Самуэль 2 (2) 0.13
Ромеу Ориоль 1 0.06
Рейньер Жезус 1 0.06
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Чичарито 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 5 1
Оливан Бриан 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 2 1
Кабрера Леандро 2 1
Видаль Алеш 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Эспозито Эду 2 0
Калеро Фернандо 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Кастельянос Валентин 5 0
Стуани Кристиан 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Давид Лопес 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Вилья Тони 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
6
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Жирона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
10
Эспаньол
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Жирона
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

16
16

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
25%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
5
56%
4
31%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
8
44%
6
29%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
18%
5
20%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1
Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2
Жирона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1
Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2 Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1

Результаты матчей

Эспаньол
Жирона

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 2 2 36 - 16 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Вильярреал
 Заявка 16 8 3 5 19 - 12 27
5.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 16 6 4 6 14 - 15 22
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Жирона
 0:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 24 18
13.
Вальядолид
 Заявка 16 5 2 9 13 - 24 17
14.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 0:0 Заявка 16 2 8 6 17 - 23 14
19.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Вильярреал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
6.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
7.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 0:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
14.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
15.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
16.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 0:0 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 11 6
18.
Вальядолид
 Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Реал Мадрид Бензема Карим 8 (1)
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Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 6
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
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    Прогнозы 122
    Эспаньол 67.2% (82)
    X 23.8% (29)
    Жирона 9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Жирона
    2.95
    3.30
    2.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Жирона

    Исход игры
    Эспаньол
    66.4% (81)
    Ничья
    24.6% (30)
    Жирона
    9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    32.8% (40)
    2:1 Эспаньол
    24.6% (30)
    1:1 Ничья
    20.5% (25)
    1:2 Жирона
    6.6% (8)
    2:0 Эспаньол
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Жирона
    1.6% (2)
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