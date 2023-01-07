Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Удар от ворот произведет Эспаньол

48' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Давид Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Жирона

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Эспозито Эду получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Жирона

40' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Эспозито Эду навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хоселу Санмартин нанес удар головой, но Пауло Гассанига спокойно отбил мяч.

37' Брайтвайт Мартин из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Рикельме Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Г О О О О Л - Вилья Тони забивает с правой ноги!

31' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Эспаньол

30' Хоселу Санмартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошую попытку сделал Рикельме Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мартин Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Мартин Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Жирона

25' Arnau Martinez успешно блокирует удар.

25' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Удар от ворот произведет Эспаньол

22' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оливан Бриан получил желтую карточку от судьи

21' Arnau Martinez выиграл воздушное противоборство у Брайтвайт Мартин

19' Хорошую попытку сделал Брайтвайт Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Удар от ворот произведет Эспаньол

18' Брайтвайт Мартин из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Жирона

17' Удар от ворот произведет Жирона

15' Рибаудо Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Эспаньол

13' Террац Рамон не смог попасть в створ ударом издали

12' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Кастельянос Валентин получил желтую карточку от судьи

8' Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Оооо... вот это был удар! Кастельянос Валентин должен был забить с этой позиции.

7' Кастельянос Валентин нанес удар головой, но Альваро Фернандес спокойно отбил мяч.

7' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Эспозито Эду тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

3' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Рикельме Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эспаньол начинает с центра поля