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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Каса Пиа
0:0
Второй тайм: 73'
Порту
0'
33' Желтая карточка
Соарес Лукас
45' Вторая желтая карточка
Соарес Лукас

Ход матча

22'
Этеки Ян
Нето Анжело
 
33'
Соарес Лукас
 
45'
Соарес Лукас
 
46'
Нунеш Жоау
Афонсо Клейтон Мишель
 
46'
 
Пепе Акино
Урибе Матеус
60'
 
Мартинес Антонио
Верон Габриэл
66'
Антуан Карнеджи
Годвин Савиур
 
67'
Вито
Тайра Альфонсу
 
Прогнозы 121
Каса Пиа 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Порту 97.5% (118)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пиа
Ничья
Порту
9.00
9.80
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
6
Derick
Poloni
7
Годвин
Савиур
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
14
Кунимото
Такахиро
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
16
Груйич
Марко
13
Галено
Вандерсон
7
Верон
Габриэл
9
Тареми
Мехди
Каса Пиа
3-4-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Каса Пиа
Порту

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.2
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.2
Нето Анжело 2 0.13
Мартинс Рафаэл VI 2 0.13
Leonardo Lelo 1 (1) 0.07
Кунимото Такахиро 1 0.07
Нунеш Жоау 1 0.07
Антуан Карнеджи 1 0.07
Leonardo Bolgado 1 0.07
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 9 (1) 0.6
Эванилсон 6 0.4
Галено Вандерсон 5 (1) 0.33
Маркано Иван 3 0.2
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Пепе VI 2 0.13
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Мартинес Антонио III 2 0.13
Кардозу Фабиу 1 0.07
Франко Андре 1 0.07
Урибе Матеус 1 (1) 0.07
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 7 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Золотич Нермин 2 1
Соарес Лукас 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Годвин Савиур 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Этеки Ян 3 0
Нето Анжело 3 0
Leonardo Bolgado 3 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Cuca 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Lelo 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эуштакиу Стивен 1 1
Маркано Иван 2 0
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Порту
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Каса Пиа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
23
Каса Пиа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Порту
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
3
60%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
8
35%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

15
36
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
1
7%
5
14%
1-15
3
20%
2
6%
16-30
2
13%
11
31%
31-45
3
20%
3
8%
46-60
5
33%
4
11%
61-75
1
7%
11
31%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2
Порту - Мафра 2:2 Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0

Результаты матчей

Каса Пиа
Порту

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Каса Пиа
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
9
5
1
13
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 0:0 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 0:0 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
10.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
11.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
12.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 0:0 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
8.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Каса Пиа
 0:0 8 3 2 3 5 - 4 11
10.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 0:0 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 0:0 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогнозы 121
Каса Пиа 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Порту 97.5% (118)
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Каса Пиа
Ничья
Порту
9.00
9.80
4.80
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Где смотреть матч Каса Пиа 0:0 Порту онлайн

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PARI



Прогнозы на матч Каса Пиа 0:0 Порту

Исход игры
Каса Пиа
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Порту
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
42.24% (49)
Нет
57.76% (67)
Популярный счёт
0:2 Порту
33.1% (40)
1:2 Порту
25.6% (31)
0:3 Порту
12.4% (15)
1:3 Порту
9.9% (12)
0:1 Порту
9.1% (11)
1:4 Порту
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Каса Пиа
Порту
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