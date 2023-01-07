Тур: 15. Стадион: Estadio Pina Manique.
Ход матча
22'
33'
45'
67'
42
Соарес
Лукас
99
Кошта
Диогу
16
Груйич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Filipe Martins
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Каса Пиа
Порту
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годвин Савиур
|3
|0.2
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.2
|Нето Анжело
|2
|0.13
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0.13
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.07
|Кунимото Такахиро
|1
|0.07
|Нунеш Жоау
|1
|0.07
|Антуан Карнеджи
|1
|0.07
|Leonardo Bolgado
|1
|0.07
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|9 (1)
|0.6
|Эванилсон
|6
|0.4
|Галено Вандерсон
|5 (1)
|0.33
|Маркано Иван
|3
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.13
|Пепе VI
|2
|0.13
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.13
|Мартинес Антонио III
|2
|0.13
|Кардозу Фабиу
|1
|0.07
|Франко Андре
|1
|0.07
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.07
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Карточки
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|7
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Соарес Лукас
|2
|1
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Годвин Савиур
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Этеки Ян
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Leonardo Bolgado
|3
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Cuca
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Lelo
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Груйич Марко
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Порту
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Каса Пиа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
23
Каса Пиа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Порту
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
26
Голы по времени матча
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
3
60%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
8
35%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
15
36
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
1
7%
5
14%
1-15
3
20%
2
6%
16-30
2
13%
11
31%
31-45
3
20%
3
8%
46-60
5
33%
4
11%
61-75
1
7%
11
31%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2
Порту - Мафра 2:2 Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0
Результаты матчей
Каса Пиа
Порту
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Каса Пиа
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
410
95
113
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 10
|40
|2.
|15
|11
|1
|3
|36 - 12
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|36 - 10
|33
|4.
|14
|9
|1
|4
|29 - 15
|28
|5.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|15 - 11
|27
|6.
|15
|7
|3
|5
|14 - 16
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|17 - 24
|22
|8.
|15
|5
|5
|5
|17 - 19
|20
|9.
|15
|6
|1
|8
|13 - 17
|19
|10.
|14
|5
|4
|5
|13 - 18
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|15 - 15
|18
|12.
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|13.
|13
|5
|2
|6
|14 - 23
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|15.
|15
|3
|4
|8
|11 - 18
|13
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|27 - 6
|24
|2.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 4
|18
|3.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|9 - 5
|17
|5.
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 4
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 12
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|22 - 7
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|5.
|7
|4
|0
|3
|7 - 11
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|6 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|2 - 6
|4
|18.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|9 (5)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|9 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|8 (5)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|8 (1)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|7 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 8
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 7
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 6
|Арока
|Руис Алан
|7
|Каса Пиа
|Тайра Альфонсу
|7
Прогнозы на матч Каса Пиа 0:0 Порту
Исход игры
Каса Пиа
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Порту
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
42.24% (49)
Нет
57.76% (67)
Популярный счёт
0:2 Порту
33.1% (40)
1:2 Порту
25.6% (31)
0:3 Порту
12.4% (15)
1:3 Порту
9.9% (12)
0:1 Порту
9.1% (11)
1:4 Порту
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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