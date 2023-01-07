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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Каса Пиа
0:0
Конец матча
Порту
0'
33' Желтая карточка
Соарес Лукас
45' Вторая желтая карточка
Соарес Лукас
74' Желтая карточка
Батишта Рикарду
90'+6
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
27
Тайра
Альфонсу
8
Нето Анжело
6
Derick
Poloni
7
Годвин
Савиур
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
14
Кунимото
Такахиро
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
16
Груйич
Марко
13
Галено
Вандерсон
7
Верон
Габриэл
9
Тареми
Мехди
Каса Пиа
3-4-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Каса Пиа
Порту

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.2
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.2
Нето Анжело 2 0.13
Мартинс Рафаэл VI 2 0.13
Leonardo Lelo 1 (1) 0.07
Кунимото Такахиро 1 0.07
Нунеш Жоау 1 0.07
Антуан Карнеджи 1 0.07
Leonardo Bolgado 1 0.07
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 9 (1) 0.6
Эванилсон 6 0.4
Галено Вандерсон 5 (1) 0.33
Маркано Иван 3 0.2
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Пепе VI 2 0.13
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Мартинес Антонио III 2 0.13
Кардозу Фабиу 1 0.07
Франко Андре 1 0.07
Урибе Матеус 1 (1) 0.07
Мариу Жоау III 0 0
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 7 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Золотич Нермин 2 1
Соарес Лукас 2 1
Батишта Рикарду 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Годвин Савиур 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Этеки Ян 3 0
Нето Анжело 3 0
Leonardo Bolgado 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Cuca 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Lelo 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Эуштакиу Стивен 1 1
Маркано Иван 2 0
Груйич Марко 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Занузи Зайду 1 0
Франко Андре 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Каса Пиа
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Порту
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Каса Пиа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
23
Каса Пиа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Порту
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
3
60%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
10%
4
17%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
8
35%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

15
36
6 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
1
7%
5
14%
1-15
3
20%
2
6%
16-30
2
13%
11
31%
31-45
3
20%
3
8%
46-60
5
33%
4
11%
61-75
1
7%
11
31%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Рома - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Трофенсе 1:0 Каса Пиа - Брага 0:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Каса Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2
Порту - Мафра 2:2 Боавишта - Порту 1:4 Мафра - Порту 0:3 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Порту - Атлетико М 2:1 Санта-Клара - Порту 1:1 Брюгге - Порту 0:4 Порту - Бенфика 0:1 Анадия - Порту 0:6 Байер Л - Порту 0:3 Портимоненсе - Порту 0:2 Порту - Байер Л 2:0 Порту - Брага 4:1 Эшторил - Порту 1:1 Порту - Брюгге 0:4 Порту - Шавиш 3:0

Результаты матчей

Каса Пиа
Порту

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Каса Пиа
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
9
6
1
14
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 38 - 10 40
2.
Брага
 15 11 1 3 36 - 12 34
3.
Порту
 15 10 3 2 36 - 10 33
4.
Спортинг Л
 14 9 1 4 29 - 15 28
5.
Каса Пиа
 15 8 3 4 15 - 11 27
6.
Витория Гимарайнш
 15 7 3 5 14 - 16 24
7.
Арока
 15 6 4 5 17 - 24 22
8.
Риу Аве
 15 5 5 5 17 - 19 20
9.
Портимоненсе
 15 6 1 8 13 - 17 19
10.
Шавиш
 14 5 4 5 13 - 18 19
11.
Визела
 15 5 3 7 15 - 15 18
12.
Фамаликан
 15 5 2 8 15 - 19 17
13.
Боавишта
 13 5 2 6 14 - 23 17
14.
Эшторил
 14 4 4 6 14 - 20 16
15.
Санта-Клара
 15 3 4 8 11 - 18 13
16.
Жил Висенте
 14 3 3 8 12 - 21 12
17.
Маритиму
 14 1 4 9 9 - 28 7
18.
Пасуш де Феррейра
 14 0 2 12 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 8 8 0 0 27 - 6 24
2.
Порту
 7 6 0 1 24 - 4 18
3.
Спортинг Л
 7 6 0 1 19 - 4 18
4.
Витория Гимарайнш
 8 5 2 1 9 - 5 17
5.
Брага
 7 4 1 2 14 - 5 13
6.
Риу Аве
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Арока
 8 4 1 3 11 - 12 13
8.
Фамаликан
 7 4 0 3 10 - 8 12
9.
Каса Пиа
 8 3 2 3 5 - 4 11
10.
Боавишта
 7 3 2 2 9 - 12 11
11.
Портимоненсе
 8 3 1 4 7 - 9 10
12.
Санта-Клара
 8 2 3 3 9 - 12 9
13.
Жил Висенте
 8 2 2 4 5 - 8 8
14.
Визела
 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Шавиш
 7 1 4 2 6 - 7 7
16.
Эшторил
 6 1 2 3 6 - 12 5
17.
Маритиму
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 8 7 0 1 22 - 7 21
2.
Бенфика
 7 5 1 1 11 - 4 16
3.
Каса Пиа
 7 5 1 1 10 - 7 16
4.
Порту
 8 4 3 1 12 - 6 15
5.
Шавиш
 7 4 0 3 7 - 11 12
6.
Эшторил
 8 3 2 3 8 - 8 11
7.
Визела
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Спортинг Л
 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Портимоненсе
 7 3 0 4 6 - 8 9
10.
Арока
 7 2 3 2 6 - 12 9
11.
Витория Гимарайнш
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Риу Аве
 8 1 4 3 8 - 13 7
13.
Боавишта
 6 2 0 4 5 - 11 6
14.
Фамаликан
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Маритиму
 8 1 2 5 5 - 20 5
16.
Жил Висенте
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Санта-Клара
 7 1 1 5 2 - 6 4
18.
Пасуш де Феррейра
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 9 (5)
Бенфика Рамуш Гонсалу 9 (1)
Брага Орта Рикарду 8 (5)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 8 (1)
Бенфика Мариу Жоау 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 8
Визела Гуззу Рафаэл 1 7
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 6
Арока Руис Алан 7
Каса Пиа Тайра Альфонсу 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Соарес Лукас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    33'
    Соарес Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 121
    Каса Пиа 0.8% (1)
    X 1.7% (2)
    Порту 97.5% (118)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Каса Пиа 0:0 Порту онлайн

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    Прогнозы на матч Каса Пиа 0:0 Порту

    Исход игры
    Каса Пиа
    0.8% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Порту
    97.5% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    42.24% (49)
    Нет
    57.76% (67)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    33.1% (40)
    1:2 Порту
    25.6% (31)
    0:3 Порту
    12.4% (15)
    1:3 Порту
    9.9% (12)
    0:1 Порту
    9.1% (11)
    1:4 Порту
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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