  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция: Кубок: 1/32 финала
Шатору
 
Позже
ПСЖ
1
Делекруа
Пол
2
Анж
Ахуссу
Куадио
3
Юссуф
Бенжалуд
4
Уане
Петер
5
Фуда
Элойс
10
Вилтард
Малкольм
8
Мексик
Жонатан
6
Баск
Ромен
7
Бьянкини
Флорьян
9
Ру
Нолан
11
Нтолла
Натанаэль
1
Навас
Кейлор
2
Мукиэле
Норди
5
Маркиньос
Маркос
4
Битшиабу
Эль-Шадай
3
Бернат
Хуан
6
Витинья
II
7
Гарби
Исмаэль
8
Заир-Эмери
Уоррен
11
Сарабия
Пабло
9
Экитике
Уго
10
Солер
Карлос
Шатору
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Шатору
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Шатору
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шатору - Седан 2:3 Вильфранш - Шатору 1:1 Шатору - Бриёшен 2:2 Шатору - Ле Ман 0:3
Леж-Кап-Ферре - Шатору 1:4 Шоле - Шатору 0:0 Шатору - Версаль 0:1 Пуатье - Шатору 0:1 Бастия-Борго - Шатору 2:1 J3S Amily - Шатору 1:5 Шатору - Нанси 3:1 Конкарно - Шатору 2:0 Шатору - Дюнкерк 1:0 Орлеан - Шатору 1:1 Шатору - Бур-Перонна 0:2 Ле Пюи - Шатору 1:2 Шатору - Мартиг 2:2 Авранш - Шатору 1:2 Шатору - Гобелен 0:0 Шатору - Ле Пюи 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1
ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шатору - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2023, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Шатору 1.3% (2)
    X 0.6% (1)
    ПСЖ 98.1% (152)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шатору
    Ничья
    ПСЖ
    12.50
    6.40
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шатору - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шатору - ПСЖ

    Исход игры
    Шатору
    1.2% (2)
    Ничья
    1.2% (2)
    ПСЖ
    97.5% (158)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.91% (79)
    Меньше
    30.09% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    18.58% (21)
    Нет
    81.42% (92)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    27.2% (44)
    0:2 ПСЖ
    19.8% (32)
    1:3 ПСЖ
    7.4% (12)
    0:4 ПСЖ
    6.8% (11)
    1:2 ПСЖ
    3.1% (5)
    1:4 ПСЖ
    1.9% (3)
    0:5 ПСЖ
    1.9% (3)
    0:1 ПСЖ
    1.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шатору
    ПСЖ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     