Прогноз на матч от Liveresult
9
Ру
Нолан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Ру НоланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Плюмен ТоммиВратарь
-
12 Фофана НамаЗащитник
-
19 Санганте ОпаЗащитник
-
15 Гранж РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Суну ЖильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симоне Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Солер КарлосНападающий
- Запасные игроки
-
14 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
-
16 Фабиан РуисПолузащитник
-
18 Кари АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хусни ИлиесНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
История личных встреч
Шатору
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Шатору
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шатору - Седан 2:3 Вильфранш - Шатору 1:1 Шатору - Бриёшен 2:2 Шатору - Ле Ман 0:3
Леж-Кап-Ферре - Шатору 1:4 Шоле - Шатору 0:0 Шатору - Версаль 0:1 Пуатье - Шатору 0:1 Бастия-Борго - Шатору 2:1 J3S Amily - Шатору 1:5 Шатору - Нанси 3:1 Конкарно - Шатору 2:0 Шатору - Дюнкерк 1:0 Орлеан - Шатору 1:1 Шатору - Бур-Перонна 0:2 Ле Пюи - Шатору 1:2 Шатору - Мартиг 2:2 Авранш - Шатору 1:2 Шатору - Гобелен 0:0 Шатору - Ле Пюи 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1
ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шатору - ПСЖ
Исход игры
Шатору
1.2% (2)
Ничья
1.2% (2)
ПСЖ
97.5% (158)
Тотал 2.5
Больше
69.91% (79)
Меньше
30.09% (34)
Обе команды забьют
Да
18.58% (21)
Нет
81.42% (92)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
27.2% (44)
0:2 ПСЖ
19.8% (32)
1:3 ПСЖ
7.4% (12)
0:4 ПСЖ
6.8% (11)
1:2 ПСЖ
3.1% (5)
1:4 ПСЖ
1.9% (3)
0:5 ПСЖ
1.9% (3)
0:1 ПСЖ
1.2% (2)
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