История личных встреч
Шатору
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Шатору
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шатору - Седан 2:3 Вильфранш - Шатору 1:1 Шатору - Бриёшен 2:2 Шатору - Ле Ман 0:3
Леж-Кап-Ферре - Шатору 1:4 Шоле - Шатору 0:0 Шатору - Версаль 0:1 Пуатье - Шатору 0:1 Бастия-Борго - Шатору 2:1 J3S Amily - Шатору 1:5 Шатору - Нанси 3:1 Конкарно - Шатору 2:0 Шатору - Дюнкерк 1:0 Орлеан - Шатору 1:1 Шатору - Бур-Перонна 0:2 Ле Пюи - Шатору 1:2 Шатору - Мартиг 2:2 Авранш - Шатору 1:2 Шатору - Гобелен 0:0 Шатору - Ле Пюи 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1
ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
Прогнозы на матч Шатору - ПСЖ
Исход игры
Шатору
0% (0)
Ничья
1.8% (1)
ПСЖ
98.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
15.91% (7)
Нет
84.09% (37)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
28.6% (16)
0:2 ПСЖ
21.4% (12)
0:4 ПСЖ
12.5% (7)
1:3 ПСЖ
7.1% (4)
0:1 ПСЖ
3.6% (2)
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