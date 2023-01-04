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  3. Франция: Кубок: 1/32 финала
Шатору
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 56
Шатору 0% (0)
X 1.8% (1)
ПСЖ 98.2% (55)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шатору
Ничья
ПСЖ
48.00
9.40
12.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шатору
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Шатору
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шатору - Седан 2:3 Вильфранш - Шатору 1:1 Шатору - Бриёшен 2:2 Шатору - Ле Ман 0:3
Леж-Кап-Ферре - Шатору 1:4 Шоле - Шатору 0:0 Шатору - Версаль 0:1 Пуатье - Шатору 0:1 Бастия-Борго - Шатору 2:1 J3S Amily - Шатору 1:5 Шатору - Нанси 3:1 Конкарно - Шатору 2:0 Шатору - Дюнкерк 1:0 Орлеан - Шатору 1:1 Шатору - Бур-Перонна 0:2 Ле Пюи - Шатору 1:2 Шатору - Мартиг 2:2 Авранш - Шатору 1:2 Шатору - Гобелен 0:0 Шатору - Ле Пюи 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1
ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шатору - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2023, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Шатору 0% (0)
    X 1.8% (1)
    ПСЖ 98.2% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шатору
    Ничья
    ПСЖ
    48.00
    9.40
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шатору - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Шатору - ПСЖ

    Исход игры
    Шатору
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (1)
    ПСЖ
    98.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    15.91% (7)
    Нет
    84.09% (37)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    28.6% (16)
    0:2 ПСЖ
    21.4% (12)
    0:4 ПСЖ
    12.5% (7)
    1:3 ПСЖ
    7.1% (4)
    0:1 ПСЖ
    3.6% (2)
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    Шатору
    ПСЖ
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