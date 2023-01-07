Ход матча
23'
1:0
37'
42'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
21 Аклиуш МанесЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Полузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Менса ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Пембеле ЭндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Бома КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Данже БрадлеПолузащитник
-
26 Ражо ЛоренсоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантини Дидье
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1
Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Родез
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Родез - Дижон 2:1 Сошо - Родез 1:0 Монпелье - Родез 5:0 Ним - Родез 0:2
FC Roche St Genest - Родез 0:1 Сент-Этьен - Родез 0:2 Родез - Гренобль 0:1 Сент-Этьен - Родез 0:0 Кан - Родез 2:0 Родез - Гавр 1:1 По - Родез 2:2 Генгам - Родез 0:0 Родез - Амьен 0:1 Париж - Родез 1:2 Родез - Валансьен 1:1 Родез - Мец 1:4 Бастия - Родез 0:2 Родез - Анси 2:2 Ним - Родез 1:0 Родез - Бордо 0:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 2:1 Родез
Исход игры
Монако
100% (121)
Ничья
0% (0)
Родез
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
10.62% (12)
Нет
89.38% (101)
Популярный счёт
2:0 Монако
46.3% (56)
3:0 Монако
27.3% (33)
2:1 Монако
5% (6)
3:1 Монако
4.1% (5)
4:0 Монако
3.3% (4)
1:0 Монако
3.3% (4)
7:0 Монако
1.7% (2)
5:0 Монако
1.7% (2)
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