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  3. Франция: Кубок: 1/32 финала
Монако
2:1
Второй тайм: 65'
Родез
0'
1:0
23' Гол
Аклиуш Манес
2:0
37' Гол
Бен-Йеддер Виссам
2:1
42' Гол
Мендеш Жозеф

Ход матча

23'
Аклиуш Манес
1:0
37'
Бен-Йеддер Виссам
2:0
42'
2:1
Мендеш Жозеф
Прогнозы 121
Монако 100% (121)
X 0% (0)
Родез 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Родез
18.50
6.70
53.54
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Монако
Родез

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1
Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Родез
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Родез - Дижон 2:1 Сошо - Родез 1:0 Монпелье - Родез 5:0 Ним - Родез 0:2
FC Roche St Genest - Родез 0:1 Сент-Этьен - Родез 0:2 Родез - Гренобль 0:1 Сент-Этьен - Родез 0:0 Кан - Родез 2:0 Родез - Гавр 1:1 По - Родез 2:2 Генгам - Родез 0:0 Родез - Амьен 0:1 Париж - Родез 1:2 Родез - Валансьен 1:1 Родез - Мец 1:4 Бастия - Родез 0:2 Родез - Анси 2:2 Ним - Родез 1:0 Родез - Бордо 0:3
  • Второй тайм
  • 69'
    После замен игра успокоилась, игроки хозяев расчётливо контролируют мяч, выжидая удачный момент для атаки.
  • Угловой
    68'
    Головин выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где защитник гостевой команды справился в единоборстве со своим оппонентом и разрядил обстановку.
  • Замена
    66'
    Замена: Александр Головин выходит на поле вместо Аклиуш Манес.
  • Замена
    65'
    "Монако" проводит замену: Фофана Юссуф выходит на поле, вместо него отправился отдыхать Дисаси Аксель.
  • Угловой
    64'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Угловой стандарт выполнили гости на правом фланге поля. Удар головой нанёс Антуан, но мяч полетел совсем немного неточно.
  • 62'
    По правому флангу разогнали атаку футболисты гостевой команды, последовала передачу в центральную зону штрафной, но мяч был перехвачен.
  • 61'
    "Монако" комбинирует мячом на чужой половине поля, гости позволяют это делать, но не допускают обостряющих передач в штрафную площадь.
  • 59'
    Штрафной стандарт зарабатывают гости на правом фланге поля вблизи чужой штрафной. Мяч полетел на ближнюю штангу, но никто из игроков нападения не смог зацепиться и пробить по воротам.
  • Опасный момент
    58'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Супер эпизод получился у хозяев поля, но снова реализовать им не получилось, Сибуа выручает дважды в непростой ситуации!!
  • 56'
    Угловой заработали гости. Мяч полетел от левого фланга на ближнюю штангу, но мяч был выбит защитником команды "Монако".
  • Опасный момент
    55'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!  Минамино замыкал передачу с правого фланга. Момент получился убойным, так как удар наносился в упор с вратарём, но голкипер спас свою команду!
  • 53'
    Выполнить удачно опасный штрафной стандарт у ворот "Родеса" не получилось. Мяч был выбит игроком защиты, обстановка разряжена.
  • 52'
     Аклиуш в предыдущем эпизоде ударил по воротам после передачи с правого фланга, мяч полетел не сильно и точно в руки вратарю.
  • Желтая карточка
    50'
    Буазье Реми получает жёлтую карточку за подкат сзади против Аклиуши. Опасный штрафной получает на свои ворота гостевая команда.
  • 49'
    Уамму отправил длинную передачу из глубины поля на Пембеле, нападающий гостевой команды не успевал к мячу, который достался Дидийону точно в руки.
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    • 47'
      "Родез" вышел на второй тайм максимально активными. Игроки гостевой команды уже большое количество времени проводят с мячом на чужой половине поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал! Ждём продолжение интересного противостояния. Погнали!
    • Первый тайм
    • Свисток
      Первый тайм завершён! Очень понравилась игра команд в первый отрезок матча. По такой игре можно с уверенностью сказать, что победить сегодня может любая команда. Сейчас перерыв, а совсем скоро возвращаемся!
    • 44'
      Опасный штрафной зарабатывают хозяева. Фол случился у линии штрафной площади ворот гостей. Магасса решил обхитрить стенку, ударом низом, вратарь прочитал эпизод.
    • 43'
      Жаркая концовка первого тайма. Команды сейчас показали две ответные атаки, счёт мог бы снова поменяться, но удары по воротам оказались неточными.
    • Описание гола
      41'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1 Джозеф Мендес!
      "Родез" возвращается в игру! Гости удачно применили высокий прессинг на чужой половине поля, лишив соперника мяча. Нассим выполнил мягкий заброс в штрафную с левого фланга поля, где Джозеф Мендес отправил мяч в сетку, ударом головой!
    • 40'
      Хозяева продолжают играть на чужой половине поля, выискивая удачный момент для обострения ситуации. Стоит отметить, что "Монако" из двух ударов по воротам, забил два мяча.
    • Описание гола
      38'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Виссам Бен-Йеддер!
      Хозяева организовали атаку через левый фланг. Якобс вошёл в штрафную, обыграл один в один защитника и отдал передачу на дальнюю штангу, где Виссами удачно подставил ногу! 
    • 37'
      Гости контролируют мяч уже достаточно большое время, однако контроль происходит на своей половине поля, хозяева тем временем организовывают прессинг.
    • Угловой
      35'
      "Родез" отправил мяч с углового флажка на правом фланге поля, мяч полетел в центральную часть штрафной площади, где был выбит игроком защиты.
    • 34'
      Гостям удалось провести контратаку, но ударить по воротам им не позволили, максимум, что получилось выжать из этой атаки - угловой.
    • 32'
      Очередной корнер выполнили футболисты "Монако", но мяч так же предсказуемо полетел в руки голкипера. Сибуа быстро ввёл мяч в игру в надежде на контратаку.
    • 31'
      Хозяева зарабатывают угловой стандарт на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную часть, где спокойно головой, выбил мяч защитник за лицевую линию ворот.
    • 29'
      Аклиуш показывает прекрасную игру, стоит отметить, что этот игрок забил свой первый мяч в официальных играх за "Монако".
    • 27'
      Гости долго готовили выполнить подачу с штрафного стандарта на левом фланге. Мяч полетел предсказуемо на ближнюю штангу, где защитник сыграл надёжно для своей команды.
    • Желтая карточка
      26'
      Сунгуту Магасса играет грубо в момент отбора мяча, буквально срубил своего соперника своим подкатам и пучил заслуженную жёлтую карточку от арбитра.
    • Описание гола
      24'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Манес Аклиуш!
      "Монако" открывает счёт в матче! Аклиуш откликнулся на передачу находясь в чужой штрафной, убрав защитника на ложном замахе, сместившись в центральную зону отправил мяч под перекладину!
    • 23'
      Убежали гости в контратаку, которая завершилась ударом по воротам, правда у Джозефа мяч слетел с ноги и удар не получился.
    • 21'
      Придумывают разные ходы к чужим воротам хозяева. Мяч скачет то на левом фланге, то на правом, но вся это без конструктива у чужих ворот.
    • 20'
      "Монако" основательно закрепился на чужой половине поля, но по-прежнему остроты у ворот их соперника создать нет возможности, оборона гостей действует безупречно.
    • 18'
      Виссам получил мяч на линии чужой штрафной и на ложном замахе выполнил удар в дальний угол, защитник заблокировал попытку удара и мяч лёгкой добычей полетел в руки вратаря.
    • 17'
      Гости провели стремительную контратаку в центральной части поля, однако убежать от двух защитников Пембеле оказалось невозможным. Оборона хозяев разобралась в данном эпизоде без больших проблем.
    • Офсайд
      15'
      Положение "вне игры" фиксирует линейный арбитр. Матазо выполнил мягкий заброс в штрафную, однако Магасса уже находился в офсайде.
    • 14'
      Гости провели атаку по правому флангу,  Абденнур отправил мяч в штрафную площадь, где голкипер оказался на мяче первый, забрав мяч лёгкой добычей.
    • 12'
      Нассим сыграл очень рискованно в своей штрафной выполняя подкат, но как оказалось риск был оправдан. Мяч выбит в непростой ситуации вблизи ворот Сибуа.
    • 11'
      "Родез" не торопясь разгоняет свою атаку, но из этого ничего не выходит, после неточной передачи вперёд, мяч достаётся голкиперу лёгкой добычей.
    • 9'
      Стоит отметить, что хозяева все свои атаки проводит через левый фланг поля. Беря в расчёт, что этот фланг более перспективен для атаки, однако они ещё пока не сумели даже пробить по воротам.
    • 8'
      Хозяева заработал перспективный штрафной удар рядом с чужой штрафной площади. Аклиуш пробил на силу, но мяч полетел сильно высоко.
    • 6'
      "Монако" в двадцать первом веке ни разу не играл против своего сегодняшнего соперника и этот спарринг сегодня их первый в истории.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой выполнили хозяева. Мяч полетел с левого фланга поля на ближнюю штангу, однако никто из партнёров не смог зацепится за мяч, а игроки в жёлтой форме разрядили обстановку.
    • 3'
      Хозяева сегодня играют в традиционных красно-белых цветах, а гостям достался жёлтый цвет формы. На первых минутах "Монако" показывает своё превосходство, контролируя мячом на чужой половине поля.
    • 2'
      "Монако" на первых порах организовал атаку по левому флангу поля. Защитники не дали себя пройти и разрядили обстановку, выбив мяч в аут.
    • Свисток
      1'
      Первый тайм стартовал! Сегодня нас ждёт очень интересный матч, где встречается явный фаворит против аутсайдера. Надеюсь игра не пойдёт в одну "калитку" и мы увидим отличный конкурентно способный футбол!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Совсем скоро начнётся матч между командами: "Монако" - "Родез" в рамках Кубок Франции, 1/32 финала.
      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркую и интересную игру!
    Прогнозы 121
    Монако 100% (121)
    X 0% (0)
    Родез 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Родез
    18.50
    6.70
    53.54
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    Где смотреть матч Монако 2:1 Родез онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 2:1 Родез

    Исход игры
    Монако
    100% (121)
    Ничья
    0% (0)
    Родез
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    10.62% (12)
    Нет
    89.38% (101)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    46.3% (56)
    3:0 Монако
    27.3% (33)
    2:1 Монако
    5% (6)
    3:1 Монако
    4.1% (5)
    4:0 Монако
    3.3% (4)
    1:0 Монако
    3.3% (4)
    7:0 Монако
    1.7% (2)
    5:0 Монако
    1.7% (2)
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