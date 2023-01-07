"Монако" комбинирует мячом на чужой половине поля, гости позволяют это делать, но не допускают обостряющих передач в штрафную площадь.

По правому флангу разогнали атаку футболисты гостевой команды, последовала передачу в центральную зону штрафной, но мяч был перехвачен.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Угловой стандарт выполнили гости на правом фланге поля. Удар головой нанёс Антуан, но мяч полетел совсем немного неточно.

Головин выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел на ближнюю штангу, где защитник гостевой команды справился в единоборстве со своим оппонентом и разрядил обстановку.

Уамму отправил длинную передачу из глубины поля на Пембеле, нападающий гостевой команды не успевал к мячу, который достался Дидийону точно в руки.

Буазье Реми получает жёлтую карточку за подкат сзади против Аклиуши. Опасный штрафной получает на свои ворота гостевая команда.

Аклиуш в предыдущем эпизоде ударил по воротам после передачи с правого фланга, мяч полетел не сильно и точно в руки вратарю.

Выполнить удачно опасный штрафной стандарт у ворот "Родеса" не получилось. Мяч был выбит игроком защиты, обстановка разряжена.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Минамино замыкал передачу с правого фланга. Момент получился убойным, так как удар наносился в упор с вратарём, но голкипер спас свою команду!

Угловой заработали гости. Мяч полетел от левого фланга на ближнюю штангу, но мяч был выбит защитником команды "Монако".

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Супер эпизод получился у хозяев поля, но снова реализовать им не получилось, Сибуа выручает дважды в непростой ситуации!!

Штрафной стандарт зарабатывают гости на правом фланге поля вблизи чужой штрафной. Мяч полетел на ближнюю штангу, но никто из игроков нападения не смог зацепиться и пробить по воротам.

"Родез" вышел на второй тайм максимально активными. Игроки гостевой команды уже большое количество времени проводят с мячом на чужой половине поля.

"Родез" отправил мяч с углового флажка на правом фланге поля, мяч полетел в центральную часть штрафной площади, где был выбит игроком защиты.

Гости контролируют мяч уже достаточно большое время, однако контроль происходит на своей половине поля, хозяева тем временем организовывают прессинг.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0 Виссам Бен-Йеддер! Хозяева организовали атаку через левый фланг. Якобс вошёл в штрафную, обыграл один в один защитника и отдал передачу на дальнюю штангу, где Виссами удачно подставил ногу!

Хозяева продолжают играть на чужой половине поля, выискивая удачный момент для обострения ситуации. Стоит отметить, что "Монако" из двух ударов по воротам, забил два мяча.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1 Джозеф Мендес! "Родез" возвращается в игру! Гости удачно применили высокий прессинг на чужой половине поля, лишив соперника мяча. Нассим выполнил мягкий заброс в штрафную с левого фланга поля, где Джозеф Мендес отправил мяч в сетку, ударом головой!

Жаркая концовка первого тайма. Команды сейчас показали две ответные атаки, счёт мог бы снова поменяться, но удары по воротам оказались неточными.

Первый тайм завершён! Очень понравилась игра команд в первый отрезок матча. По такой игре можно с уверенностью сказать, что победить сегодня может любая команда. Сейчас перерыв, а совсем скоро возвращаемся!

34' Гостям удалось провести контратаку, но ударить по воротам им не позволили, максимум, что получилось выжать из этой атаки - угловой.

32' Очередной корнер выполнили футболисты "Монако", но мяч так же предсказуемо полетел в руки голкипера. Сибуа быстро ввёл мяч в игру в надежде на контратаку.

31' Хозяева зарабатывают угловой стандарт на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную часть, где спокойно головой, выбил мяч защитник за лицевую линию ворот.

29' Аклиуш показывает прекрасную игру, стоит отметить, что этот игрок забил свой первый мяч в официальных играх за "Монако".

27' Гости долго готовили выполнить подачу с штрафного стандарта на левом фланге. Мяч полетел предсказуемо на ближнюю штангу, где защитник сыграл надёжно для своей команды.

26' Сунгуту Магасса играет грубо в момент отбора мяча, буквально срубил своего соперника своим подкатам и пучил заслуженную жёлтую карточку от арбитра.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0 Манес Аклиуш!

"Монако" открывает счёт в матче! Аклиуш откликнулся на передачу находясь в чужой штрафной, убрав защитника на ложном замахе, сместившись в центральную зону отправил мяч под перекладину!

23' Убежали гости в контратаку, которая завершилась ударом по воротам, правда у Джозефа мяч слетел с ноги и удар не получился.

21' Придумывают разные ходы к чужим воротам хозяева. Мяч скачет то на левом фланге, то на правом, но вся это без конструктива у чужих ворот.

20' "Монако" основательно закрепился на чужой половине поля, но по-прежнему остроты у ворот их соперника создать нет возможности, оборона гостей действует безупречно.

18' Виссам получил мяч на линии чужой штрафной и на ложном замахе выполнил удар в дальний угол, защитник заблокировал попытку удара и мяч лёгкой добычей полетел в руки вратаря.

17' Гости провели стремительную контратаку в центральной части поля, однако убежать от двух защитников Пембеле оказалось невозможным. Оборона хозяев разобралась в данном эпизоде без больших проблем.

15' Положение "вне игры" фиксирует линейный арбитр. Матазо выполнил мягкий заброс в штрафную, однако Магасса уже находился в офсайде.

14' Гости провели атаку по правому флангу, Абденнур отправил мяч в штрафную площадь, где голкипер оказался на мяче первый, забрав мяч лёгкой добычей.

12' Нассим сыграл очень рискованно в своей штрафной выполняя подкат, но как оказалось риск был оправдан. Мяч выбит в непростой ситуации вблизи ворот Сибуа.

11' "Родез" не торопясь разгоняет свою атаку, но из этого ничего не выходит, после неточной передачи вперёд, мяч достаётся голкиперу лёгкой добычей.

9' Стоит отметить, что хозяева все свои атаки проводит через левый фланг поля. Беря в расчёт, что этот фланг более перспективен для атаки, однако они ещё пока не сумели даже пробить по воротам.

8' Хозяева заработал перспективный штрафной удар рядом с чужой штрафной площади. Аклиуш пробил на силу, но мяч полетел сильно высоко.

6' "Монако" в двадцать первом веке ни разу не играл против своего сегодняшнего соперника и этот спарринг сегодня их первый в истории.

5' Первый угловой выполнили хозяева. Мяч полетел с левого фланга поля на ближнюю штангу, однако никто из партнёров не смог зацепится за мяч, а игроки в жёлтой форме разрядили обстановку.

3' Хозяева сегодня играют в традиционных красно-белых цветах, а гостям достался жёлтый цвет формы. На первых минутах "Монако" показывает своё превосходство, контролируя мячом на чужой половине поля.

2' "Монако" на первых порах организовал атаку по левому флангу поля. Защитники не дали себя пройти и разрядили обстановку, выбив мяч в аут.