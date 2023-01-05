Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1
Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1
Родез
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Родез - Дижон 2:1 Сошо - Родез 1:0 Монпелье - Родез 5:0 Ним - Родез 0:2
FC Roche St Genest - Родез 0:1 Сент-Этьен - Родез 0:2 Родез - Гренобль 0:1 Сент-Этьен - Родез 0:0 Кан - Родез 2:0 Родез - Гавр 1:1 По - Родез 2:2 Генгам - Родез 0:0 Родез - Амьен 0:1 Париж - Родез 1:2 Родез - Валансьен 1:1 Родез - Мец 1:4 Бастия - Родез 0:2 Родез - Анси 2:2 Ним - Родез 1:0 Родез - Бордо 0:3
Прогнозы на матч Монако - Родез
Исход игры
Монако
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Родез
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
11.36% (5)
Нет
88.64% (39)
Популярный счёт
2:0 Монако
43.8% (21)
3:0 Монако
27.1% (13)
7:0 Монако
4.2% (2)
1:0 Монако
4.2% (2)
2:1 Монако
4.2% (2)
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