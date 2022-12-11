После замен "Астон Вилла" перешла на игру вторым номером, располагаясь на своей половине поля за линией игрового снаряда.

А сейчас "вилланы" смогли провести атаку, выбрав левый фланг, но до удара дело довести не получилось, офсайд зафиксировал судья.

Ингс доставил мяч на правый фланг на Кадана Янга, который не сумел обострить наступление, так как Кукурелья успешно сыграл в отборе.

Эшли Янг набрал скорость на правом фланге и отправил в забег Кадана Янга, но тому не хватило скорости, вновь Марк Кукурелья сыграл надёжно.

Дион Ранкин открылся под передачу на левом фланге, добежал до штрафной и выполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу.

Аугустинссон выиграл в скорости у Казадеи на левом фланге, отобрал игровой снаряд и отправил его за боковую линию.

Дуглас Соарес остановил Омари Хатчинсона на правом фланге, но не обошёлся без фола, откровенно придержав соперника.

Двойную замену провёл "Челси". Ушли Гилкрист и Обамеянг, вышли Мозерсилль и Казадеи.

А "Астон Вилла" сделала четыре перестановки. Поле покинули Бэйли, Уоткинс, Динь и Конса, появились Ингс, Арчер, Аугустинссон и Чемберс.

Мозерсилль совершил рывок по правому флангу, но до мяча не добрался, а в момент паса Кукурельи ещё и в офсайде находился.

"Синие" устанавливают контроль над игровым снарядом, но пока владеют им на своей половине поля, сталкиваясь с высоким прессингом.

При помощи забросов "Челси" пробует проводить атаки, но большая их часть получается неточной. А сейчас арбитр офсайд зафиксировал, у Ранкина.

Замена у "Челси". Джош Брукинг уходит, а его место занимает Бенжамин Эллиот.

Чарли Уэбстер выиграл воздух у Дугласа Соареса, но в момент единоборства задел локтем голову оппонента.

Жоржинью и Кукурелья обменялись передачами на правом фланге, а потом Марк выполнил подачу, которая не стала проблемой для Тайрона Мингса.

Башир Хамфрейс совершил рейд по правому флангу и выполнил проникающую передачу на Обамеянга, который не понял замысел партнёра.

МОМЕНТ! Леон Бэйли прорывается по центру, выбегает на свидание с Беттинелли и стреляет в левый угол - Маркус совершает сэйв, отражая мяч вправо.

Ещё одно наступление провела "Астон Вилла", добившись права на исполнение углового удара с правого фланга.

Дуглас Соарес навесил от углового флага на ближнюю штангу, найдя голову Башира Хамфрейса.

Кадан Янг получил мяч на правом краю штрафной, а потом пустился в дриблинг, который дивидендов не принёс, потерян игровой снаряд.

Дуглас Соарес исполнил ещё один корнер, теперь уже с левого фланга. Тайрон Мингс добрался до мяча, но вместо удара выполнил неточную скидку.

Люка Динь получил пространство на левом фланге и доставил мяч на линию вратарской, где надёжно сыграл Маркус Беттинелли, кулаками.

Кадан Янг включился на правом фланге, добрался до штрафной и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

Хатчинсон разогнал атаку левым флангом, а потом отдал в центр на ход Обамеянгу, который в очередной раз оказался в офсайде.

Джош Брукинг не позволил Камерону Арчеру выбежать 1 на 1 с Маркусом Беттинелли, включив в борьбу руки, за что и получил "горчичник".

В противостоянии "Челси" и "Астон Виллы" начинается второй тайм.

За счёт высокого прессинга Кукурелья отобрал мяч на левом фланге, но потом сразу же его потерял, слишком сильно пробросив на ход.

ОПАСНО! Ранкин сбросил с левого края штрафной на Холла, который в касание выстрелил в правый угол, но Ольсен справился, в прыжке переведя игровой снаряд на корнер.

После исполнения углового с правого фланга Пьер-Эмерик Обамеянг сумел добраться до мяча и пробить, но в створ не попал.

Чарли Уэбстер поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу на линию вратарской, где партнёров не оказалось.

Несколько коротких передач в своей штрафной выполнили "вилланы", а потом Люка Динь разрядил обстановку, выбив мяч на чужую часть поля.

Джон Макгинн встретился с мячом на левом углу штрафной площадки, а потом пробил в дальний угол - значительно выше цели пролетел круглый.

Уоткинс прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную и отдал в центр на Бэйли, который не справился с приёмом и не сумел пробить.

Кадан Янг добежал до штрафной площадки по правому флангу и упал после подката Марка Кукурельи - свисток арбитра промолчал.

"Синие" окружили чужую штрафную площадку и устроили перепасовку, которая в итоге завершилась ошибкой в передаче.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, 1-0 выигрывает "Астон Вилла".

45' Люка Динь выполнил передачу по левому флангу на Леона Бэйли, который чуть раньше времени совершил рывок и забрался в офсайд.

44' На своей половине поля "Астон Вилла" довольствуется игровым снарядом, убивая оставшееся время первого тайма, в котором она сыграла лучше. И гол забила, и больше острых моментов создала.

43' Сам же Жоржинью исполнил стандарт, выполнив кросс на линию штрафной площадки. Обамеянг выиграл воздух, но скидка точной не получилась.

42' Тактический фол совершил Дуглас Соарес в центральном круге, уронив Жоржинью. Арбитр ограничился устным предупреждением.

41' А теперь и у чужой штрафной проявил себя Конса, выполнив навес в центр штрафной, но защитники "Челси" разобрались.

40' Марк Кукурелья разогнал наступление левым флангом и доставил игровой снаряд на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Эзри Конса.

39' Приближается концовка первого тайма. "Астон Вилла" продолжает сохранять минимальный перевес, но при этом не отсиживается в обороне.

37' Бубакар Камара легко справился с Омари Хатчинсоном на левом фланге, а потом сработала подстраховка в лице Чарли Уэбстера.

36' Показали нам статистику ударов по воротам. Всего 7-7, а что касается точных выстрелов, то здесь перевес на стороне "Астон Виллы" - 2:3.

35' Стандартные положения сегодня никакой остроты не несут. Раз за разом футболисты защищающейся стороны снимают верх.

34' Льюис Холл набрал скорость по левому флангу, сместился в центр и пробил - рикошетом от ноги Тайрона Мингса мяч ушёл за лицевую.

33' Пока очень надёжно действует Робин Ольсен. Сейчас он вовремя покинул ворота и выбил игровой снаряд из штрафной площади.

32' А теперь и лондонский клуб исполнит корнер, с правого фланга. Пока с игры мало что получается у подопечных Грэма Поттера, поэтому стандарт может помочь.

30' На сей раз защитники "Челси" уверенно справились со стандартом оппонента, выиграв воздух и разрядив обстановку.

29' Маркус Беттинелли вступил в игру, отразив мяч за лицевую линию после дальнего удара Джона Макгинна.

28' Олли Уоткинс выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой, но попасть в цель не получилось.

27' Атака номинальных гостей правым флангом не прошла зря, принеся право на исполнение углового удара.

26' Жоржинью добежал до штрафной площадки и нанёс удар, который не создал проблем стражу ворот "вилланов".

25' Да, не может играть дальше Броя, вместо него в игру вступает Дион Ранкин.

24' Армандо Броя испытывает болевые ощущения, с трудом передвигаясь по полю. Похоже, форварду "Челси" нужна замена.

22' Свисток арбитра остановил наступление "Астон Виллы" правым флангом. Эзри Конса потерял мяч, а потом сбил Башира Хамфрейса.

21' После неуверенного начала "синие" постепенно перехватывают инициативу, но оборона "Астон Виллы" действует компактно, оставляя Робина Ольсена вне игры.

20' Обамеянг откликнулся на подачу Брукинга с правого фланга и нанёс удар, после которого игровой снаряд пролетел выше цели.

19' Дуглас Соарес перехватил мяч в центре поля, продвинулся немного вперёд и был остановлен Жоржинью, но при помощи нарушения правил.

18' Люка Динь совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу, которая стала лёгкой добычей для Маркуса Беттинелли.

17' Кукурелья совершил рывок по левому флангу, но подачу выполнять не стал, так как в штрафной площадке никто под пас не открывался.

15' Разыграла "Астон Вилла" стандарт, а вот добраться до штрафной площадки и нанести удар не получилось, Жоржинью успешно сыграл в отборе.

14' Активен Уоткинс, а также полезен. Сейчас он сумел добиться права на исполнение штрафного удара. Жоржинью нарушил правила.

13' "Львы" ответили своим наступлением, которое ударом с линии штрафной площадки завершил Олли Уоткинс, но на пути круглого оказался Башир Хамфрейс.

12' ОПАСНО! Омари Хатчинсон вошёл в штрафную площадку с правого фланга и пробил в дальний угол - штанга выручила "Астон Виллу".

11' Арджан Райхи встретился с мячом на левом фланге, после чего продвинулся немного вперёд и заработал штрафной, получив по ногам от Чарли Уэбстера.

10' Эзри Конса выполнил передачу от своей штрафной на Олли Уоткинса, который проиграл борьбу на втором этаже Джошу Брукингу.

8' Добиваются своего "виланы", отличаясь быстрым голом, а теперь ждём реакцию "синих", которые лишь одним ударом успели отметиться.

7' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАКГИНН!!! Быструю атаку левым флангом провела "Астон Вилла", в которой приняли участие Динь, Уоткинс и Макгинн. Последний отметился ударом с центра штрафной.

6' "Астон Вилла" больше работает с игровым снарядом, но пока имеются трудности с созданием опасных моментов.

5' Эшли Янг поддержал атаку правым флангом, выполнив проникающую передачу в штрафную площадку, на которую никто из партнёров не откликнулся.

4' Обамеянг выполнил передачу на левый край штрафной на Хатчинсона, который вторым касанием пробил, но Робин Ольсен справился.

3' "Астон Вилла" быстро перешла с игровым снарядом на чужую половину поля левым флангом, а потом встретилась с сопротивлением, в результате чего вынуждена была отойти назад.

2' В собственной штрафной площадке "вилланы" затевают перепасовку. "Синие" курсируют рядом, но в активный прессинг не включаются.