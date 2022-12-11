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Стадион: . Главный судья: Al Ali O.
Челси
0:1
Второй тайм
Астон Вилла

Ход матча

7'
0:1
Макгинн Джон
(Уоткинс Олли)
24'
Ранкин Дион
Броя Армандо
 
46'
 
Янг Кадан
Райхи Арджан
63'
 
Ингс Дэнни
Бэйли Леон
63'
 
Арчер Камерон
Уоткинс Олли
63'
 
Аугустинссон Людвиг
Динь Люка
64'
 
Чемберс Кори
Конса Эзри
64'
Мозерсилль Малик
Гилкрист Алфи
 
64'
Казадеи Чезаре
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
66'
Брукинг Джош
 
73'
Эллиот Бенжамин
Брукинг Джош
 
Прогнозы 148
Челси 78.4% (116)
X 12.2% (18)
Астон Вилла 9.5% (14)
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Челси
Астон Вилла

История личных встреч

Челси
Астон Вилла

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.93
1.93

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.79
1.07

Среднее время на гол

114
84

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

48
60

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    85'
    Дуглас Соарес остановил Омари Хатчинсона на правом фланге, но не обошёлся без фола, откровенно придержав соперника. 
  • 84'
    Аугустинссон выиграл в скорости у Казадеи на левом фланге, отобрал игровой снаряд и отправил его за боковую линию. 
  • 83'
    Дион Ранкин открылся под передачу на левом фланге, добежал до штрафной и выполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу. 
  • 81'
    Эшли Янг набрал скорость на правом фланге и отправил в забег Кадана Янга, но тому не хватило скорости, вновь Марк Кукурелья сыграл надёжно. 
  • 80'
    Ингс доставил мяч на правый фланг на Кадана Янга, который не сумел обострить наступление, так как Кукурелья успешно сыграл в отборе. 
  • Офсайд
    78'
    А сейчас "вилланы" смогли провести атаку, выбрав левый фланг, но до удара дело довести не получилось, офсайд зафиксировал судья. 
  • 77'
    После замен "Астон Вилла" перешла на игру вторым номером, располагаясь на своей половине поля за линией игрового снаряда. 
  • 76'
    Жоржинью и Кукурелья обменялись передачами на правом фланге, а потом Марк выполнил подачу, которая не стала проблемой для Тайрона Мингса. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Чарли Уэбстер выиграл воздух у Дугласа Соареса, но в момент единоборства задел локтем голову оппонента. 
  • Замена
    74'
    Замена у "Челси". Джош Брукинг уходит, а его место занимает Бенжамин Эллиот. 
  • Офсайд
    73'
    При помощи забросов "Челси" пробует проводить атаки, но большая их часть получается неточной. А сейчас арбитр офсайд зафиксировал, у Ранкина. 
  • 72'
    "Синие" устанавливают контроль над игровым снарядом, но пока владеют им на своей половине поля, сталкиваясь с высоким прессингом. 
  • Офсайд
    71'
    Мозерсилль совершил рывок по правому флангу, но до мяча не добрался, а в момент паса Кукурельи ещё и в офсайде находился. 
  • Замена
    69'
    А "Астон Вилла" сделала четыре перестановки. Поле покинули Бэйли, Уоткинс, Динь и Конса, появились Ингс, Арчер, Аугустинссон и Чемберс. 
  • Замена
    68'
    Двойную замену провёл "Челси". Ушли Гилкрист и Обамеянг, вышли Мозерсилль и Казадеи. 
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    • Желтая карточка
      67'
      Джош Брукинг не позволил Камерону Арчеру выбежать 1 на 1 с Маркусом Беттинелли, включив в борьбу руки, за что и получил "горчичник". 
    • Офсайд
      66'
      Хатчинсон разогнал атаку левым флангом, а потом отдал в центр на ход Обамеянгу, который в очередной раз оказался в офсайде. 
    • 65'
      Кадан Янг включился на правом фланге, добрался до штрафной и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось. 
    • 63'
      Люка Динь получил пространство на левом фланге и доставил мяч на линию вратарской, где надёжно сыграл Маркус Беттинелли, кулаками. 
    • Угловой
      62'
      Дуглас Соарес исполнил ещё один корнер, теперь уже с левого фланга. Тайрон Мингс добрался до мяча, но вместо удара выполнил неточную скидку. 
    • 61'
      Кадан Янг получил мяч на правом краю штрафной, а потом пустился в дриблинг, который дивидендов не принёс, потерян игровой снаряд. 
    • 60'
      Дуглас Соарес навесил от углового флага на ближнюю штангу, найдя голову Башира Хамфрейса. 
    • Угловой
      59'
      Ещё одно наступление провела "Астон Вилла", добившись права на исполнение углового удара с правого фланга. 
    • Опасный момент
      58'
      МОМЕНТ! Леон Бэйли прорывается по центру, выбегает на свидание с Беттинелли и стреляет в левый угол - Маркус совершает сэйв, отражая мяч вправо. 
    • 57'
      Башир Хамфрейс совершил рейд по правому флангу и выполнил проникающую передачу на Обамеянга, который не понял замысел партнёра. 
    • 56'
      "Синие" окружили чужую штрафную площадку и устроили перепасовку, которая в итоге завершилась ошибкой в передаче. 
    • Судья
      55'
      Кадан Янг добежал до штрафной площадки по правому флангу и упал после подката Марка Кукурельи - свисток арбитра промолчал. 
    • 54'
      Уоткинс прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную и отдал в центр на Бэйли, который не справился с приёмом и не сумел пробить. 
    • 53'
      Джон Макгинн встретился с мячом на левом углу штрафной площадки, а потом пробил в дальний угол - значительно выше цели пролетел круглый. 
    • 52'
      Несколько коротких передач в своей штрафной выполнили "вилланы", а потом Люка Динь разрядил обстановку, выбив мяч на чужую часть поля. 
    • 51'
      Чарли Уэбстер поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу на линию вратарской, где партнёров не оказалось. 
    • Замена
      50'
      В составе "Астон Виллы" произошла замена. Вместо Арджана Райхи появился Кадан Янг. 
    • Угловой
      49'
      После исполнения углового с правого фланга Пьер-Эмерик Обамеянг сумел добраться до мяча и пробить, но в створ не попал. 
    • Опасный момент
      48'
      ОПАСНО! Ранкин сбросил с левого края штрафной на Холла, который в касание выстрелил в правый угол, но Ольсен справился, в прыжке переведя игровой снаряд на корнер. 
    • 47'
      За счёт высокого прессинга Кукурелья отобрал мяч на левом фланге, но потом сразу же его потерял, слишком сильно пробросив на ход. 
    • Второй тайм начался
      46'
      В противостоянии "Челси" и "Астон Виллы" начинается второй тайм. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершается первый тайм, 1-0 выигрывает "Астон Вилла". 
    • Офсайд
      45'
      Люка Динь выполнил передачу по левому флангу на Леона Бэйли, который чуть раньше времени совершил рывок и забрался в офсайд. 
    • 44'
      На своей половине поля "Астон Вилла" довольствуется игровым снарядом, убивая оставшееся время первого тайма, в котором она сыграла лучше. И гол забила, и больше острых моментов создала. 
    • 43'
      Сам же Жоржинью исполнил стандарт, выполнив кросс на линию штрафной площадки. Обамеянг выиграл воздух, но скидка точной не получилась. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Тактический фол совершил Дуглас Соарес в центральном круге, уронив Жоржинью. Арбитр ограничился устным предупреждением. 
    • 41'
      А теперь и у чужой штрафной проявил себя Конса, выполнив навес в центр штрафной, но защитники "Челси" разобрались. 
    • 40'
      Марк Кукурелья разогнал наступление левым флангом и доставил игровой снаряд на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Эзри Конса. 
    • 39'
      Приближается концовка первого тайма. "Астон Вилла" продолжает сохранять минимальный перевес, но при этом не отсиживается в обороне. 
    • 37'
      Бубакар Камара легко справился с Омари Хатчинсоном на левом фланге, а потом сработала подстраховка в лице Чарли Уэбстера. 
    • 36'
      Показали нам статистику ударов по воротам. Всего 7-7, а что касается точных выстрелов, то здесь перевес на стороне "Астон Виллы" - 2:3. 
    • 35'
      Стандартные положения сегодня никакой остроты не несут. Раз за разом футболисты защищающейся стороны снимают верх. 
    • Угловой
      34'
      Льюис Холл набрал скорость по левому флангу, сместился в центр и пробил - рикошетом от ноги Тайрона Мингса мяч ушёл за лицевую. 
    • 33'
      Пока очень надёжно действует Робин Ольсен. Сейчас он вовремя покинул ворота и выбил игровой снаряд из штрафной площади. 
    • Угловой
      32'
      А теперь и лондонский клуб исполнит корнер, с правого фланга. Пока с игры мало что получается у подопечных Грэма Поттера, поэтому стандарт может помочь. 
    • Угловой
      30'
      На сей раз защитники "Челси" уверенно справились со стандартом оппонента, выиграв воздух и разрядив обстановку. 
    • 29'
      Маркус Беттинелли вступил в игру, отразив мяч за лицевую линию после дальнего удара Джона Макгинна. 
    • 28'
      Олли Уоткинс выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой, но попасть в цель не получилось. 
    • Угловой
      27'
      Атака номинальных гостей правым флангом не прошла зря, принеся право на исполнение углового удара. 
    • 26'
      Жоржинью добежал до штрафной площадки и нанёс удар, который не создал проблем стражу ворот "вилланов". 
    • Замена
      25'
      Да, не может играть дальше Броя, вместо него в игру вступает Дион Ранкин. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Армандо Броя испытывает болевые ощущения, с трудом передвигаясь по полю. Похоже, форварду "Челси" нужна замена. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Свисток арбитра остановил наступление "Астон Виллы" правым флангом. Эзри Конса потерял мяч, а потом сбил Башира Хамфрейса. 
    • 21'
      После неуверенного начала "синие" постепенно перехватывают инициативу, но оборона "Астон Виллы" действует компактно, оставляя Робина Ольсена вне игры. 
    • 20'
      Обамеянг откликнулся на подачу Брукинга с правого фланга и нанёс удар, после которого игровой снаряд пролетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Дуглас Соарес перехватил мяч в центре поля, продвинулся немного вперёд и был остановлен Жоржинью, но при помощи нарушения правил. 
    • 18'
      Люка Динь совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу, которая стала лёгкой добычей для Маркуса Беттинелли. 
    • 17'
      Кукурелья совершил рывок по левому флангу, но подачу выполнять не стал, так как в штрафной площадке никто под пас не открывался. 
    • 15'
      Разыграла "Астон Вилла" стандарт, а вот добраться до штрафной площадки и нанести удар не получилось, Жоржинью успешно сыграл в отборе. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Активен Уоткинс, а также полезен. Сейчас он сумел добиться права на исполнение штрафного удара. Жоржинью нарушил правила. 
    • 13'
      "Львы" ответили своим наступлением, которое ударом с линии штрафной площадки завершил Олли Уоткинс, но на пути круглого оказался Башир Хамфрейс. 
    • Штанга
      12'
      ОПАСНО! Омари Хатчинсон вошёл в штрафную площадку с правого фланга и пробил в дальний угол - штанга выручила "Астон Виллу". 
    • Фол, нарушение
      11'
      Арджан Райхи встретился с мячом на левом фланге, после чего продвинулся немного вперёд и заработал штрафной, получив по ногам от Чарли Уэбстера. 
    • 10'
      Эзри Конса выполнил передачу от своей штрафной на Олли Уоткинса, который проиграл борьбу на втором этаже Джошу Брукингу. 
    • 8'
      Добиваются своего "виланы", отличаясь быстрым голом, а теперь ждём реакцию "синих", которые лишь одним ударом успели отметиться. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МАКГИНН!!! Быструю атаку левым флангом провела "Астон Вилла", в которой приняли участие Динь, Уоткинс и Макгинн. Последний отметился ударом с центра штрафной. 
    • 6'
      "Астон Вилла" больше работает с игровым снарядом, но пока имеются трудности с созданием опасных моментов. 
    • 5'
      Эшли Янг поддержал атаку правым флангом, выполнив проникающую передачу в штрафную площадку, на которую никто из партнёров не откликнулся. 
    • 4'
      Обамеянг выполнил передачу на левый край штрафной на Хатчинсона, который вторым касанием пробил, но Робин Ольсен справился. 
    • 3'
      "Астон Вилла" быстро перешла с игровым снарядом на чужую половину поля левым флангом, а потом встретилась с сопротивлением, в результате чего вынуждена была отойти назад. 
    • 2'
      В собственной штрафной площадке "вилланы" затевают перепасовку. "Синие" курсируют рядом, но в активный прессинг не включаются. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, с центра поля начали футболисты "Астон Виллы". 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Челси" - "Астон Вилла", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 148
    Челси 78.4% (116)
    X 12.2% (18)
    Астон Вилла 9.5% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 0:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    78.4% (116)
    Ничья
    12.2% (18)
    Астон Вилла
    9.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.98% (75)
    Меньше
    38.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    34.5% (51)
    2:0 Челси
    12.2% (18)
    1:0 Челси
    10.8% (16)
    1:1 Ничья
    7.4% (11)
    3:1 Челси
    6.1% (9)
    1:2 Астон Вилла
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:0 Челси
    1.4% (2)
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    Астон Вилла
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