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Челси
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 27
Челси 85.2% (23)
X 11.1% (3)
Астон Вилла 3.7% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Челси
Астон Вилла

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.93
1.93

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.79
1.07

Среднее время на гол

114
84

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

48
60

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Челси 85.2% (23)
    X 11.1% (3)
    Астон Вилла 3.7% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Челси - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    85.2% (23)
    Ничья
    11.1% (3)
    Астон Вилла
    3.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (14)
    Меньше
    48.15% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (15)
    Нет
    44.44% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.3% (9)
    1:0 Челси
    25.9% (7)
    2:0 Челси
    18.5% (5)
    2:2 Ничья
    7.4% (2)
    3:1 Челси
    7.4% (2)
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    Челси
    Астон Вилла
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