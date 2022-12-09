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История личных встреч
Челси
Астон Вилла
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
13%
13.1%
17 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
28 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.93
1.93
Среднее время на гол
30
46
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.79
1.07
Среднее время на гол
114
84
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
48
60
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1
Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2
Прогнозы на матч Челси - Астон Вилла
Исход игры
Челси
85.2% (23)
Ничья
11.1% (3)
Астон Вилла
3.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (14)
Меньше
48.15% (13)
Обе команды забьют
Да
55.56% (15)
Нет
44.44% (12)
Популярный счёт
2:1 Челси
33.3% (9)
1:0 Челси
25.9% (7)
2:0 Челси
18.5% (5)
2:2 Ничья
7.4% (2)
3:1 Челси
7.4% (2)
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