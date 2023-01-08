Тур: 19. Стадион: Кристал-арена.
0'
0:1
21' ГолВанакен Ханс
1:1
25' ГолКуэста Карлос
28' Желтая карточкаЛанг Ноа
28' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
33' Желтая карточкаБушанан Тажон
36' Желтая карточкаМуньос Даниэль
40' Желтая карточкаАбакар Силла
2:1
67' ГолОнуачу Пол
75' Вторая желтая карточкаАбакар Силла
3:1
81' ГолХейнен Бриан
90'+3
Ход матча
21'
0:1
25'
1:1
28'
28'
33'
36'
40'
67'
2:1
75'
80'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.26 Победа «Генка»
18
Онуачу
Пол
14
Мейер
Бьорн
94
Абакар
Силла
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
История личных встреч
Генк
Брюгге
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
70%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед
49 матчей
34.7%
18.4%
46.9%
17 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.5%
53.1%
20.4%
13 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.7%
26.5%
40.8%
16 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.92
1.48
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
96
70
Голов в среднем за матч
1.96
1.43
Тотал матчей
2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|14 (3)
|0.74
|Хейнен Бриан
|7 (2)
|0.37
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.32
|Ндайишимий Майк
|5
|0.26
|Муньос Даниэль
|5
|0.26
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.16
|Грошовски Патрик
|2
|0.11
|Артеага Херардо
|2
|0.11
|Немет Ондраш
|1
|0.05
|Саматта Мбвана
|1
|0.05
|Куэста Карлос
|1
|0.05
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|8 (1)
|0.42
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.32
|Ванакен Ханс
|6 (1)
|0.32
|Нильсен Каспер
|5
|0.26
|Яремчук Роман
|2
|0.11
|Ланг Ноа
|2 (1)
|0.11
|Мейер Бьорн
|1
|0.05
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Мехеле Брэндон
|1
|0.05
|Ларин Кайл
|1
|0.05
|Бушанан Тажон
|1
|0.05
|Сова Камал
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|1
|Муньос Даниэль
|6
|0
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Онуачу Пол
|3
|0
|Куэста Карлос
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|4
|2
|Рафаэль Онедика
|5
|0
|Одои Денис
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Бушанан Тажон
|3
|0
|Ланг Ноа
|2
|0
|Мейер Бьорн
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Брюгге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
0
4
Генк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
17
21
Генк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
28
13
17 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
7
25%
2
15%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
7
25%
4
31%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
11%
3
23%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
3
16%
1
5%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
47
34
28 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
10
21%
3
9%
1-15
9
19%
4
12%
16-30
9
19%
11
32%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
3
6%
7
21%
61-75
10
21%
3
9%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
2
11%
3
12%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
2
11%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2
Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4
Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0
Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2
Результаты матчей
Генк
Брюгге
Точный счет
3:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
6
1 раз 5%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Генк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
82
73
64
55
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
45
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
154
118
910
712
514
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|16
|1
|2
|48 - 17
|49
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|19
|9
|3
|7
|38 - 33
|30
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|25 - 33
|19
|15.
|19
|5
|2
|12
|21 - 42
|17
|16.
|1:0
|19
|4
|4
|11
|24 - 42
|16
|17.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|18.
|19
|4
|2
|13
|18 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 9
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|16 - 28
|10
|16.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7