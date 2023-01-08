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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Генк
3:1
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
21' Гол
Ванакен Ханс
1:1
25' Гол
Куэста Карлос
28' Желтая карточка
Ланг Ноа
28' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
33' Желтая карточка
Бушанан Тажон
36' Желтая карточка
Муньос Даниэль
40' Желтая карточка
Абакар Силла
2:1
67' Гол
Онуачу Пол
75' Вторая желтая карточка
Абакар Силла
3:1
81' Гол
Хейнен Бриан
90'+3
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Эль-Ханнус
Билаль
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
22
Миньоле
Симон
14
Мейер
Бьорн
94
Абакар
Силла
44
Мехеле
Брэндон
17
Бушанан
Тажон
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
27
Нильсен
Каспер
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
7
Сков-Ольсен
Андреас
Генк
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Генк
Брюгге

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
70%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
16 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед

49 матчей

34.7%
18.4%
46.9%
17 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.5%
53.1%
20.4%
13 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.7%
26.5%
40.8%
16 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
3:1
К
3:3
ПДА
2:3
С
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
4:2
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:5
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:6
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.48

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

96
70

Голов в среднем за матч

1.96
1.43

Тотал матчей

2.5
44
Больше 90%
Меньше 10%
5
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 14 (3) 0.74
Хейнен Бриан 7 (2) 0.37
Пейнтсил Джозеф 6 0.32
Ндайишимий Майк 5 0.26
Муньос Даниэль 5 0.26
Дессерс Сириль 3 (1) 0.16
Грошовски Патрик 2 0.11
Артеага Херардо 2 0.11
Немет Ондраш 1 0.05
Саматта Мбвана 1 0.05
Куэста Карлос 1 0.05
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 8 (1) 0.42
Сков-Ольсен Андреас 6 0.32
Ванакен Ханс 6 (1) 0.32
Нильсен Каспер 5 0.26
Яремчук Роман 2 0.11
Ланг Ноа 2 (1) 0.11
Мейер Бьорн 1 0.05
Соболь Эдуард 1 0.05
Мехеле Брэндон 1 0.05
Ларин Кайл 1 0.05
Бушанан Тажон 1 0.05
Сова Камал 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 1
Муньос Даниэль 6 0
Пейнтсил Джозеф 4 0
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Онуачу Пол 3 0
Куэста Карлос 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Грошовски Патрик 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Маккензи Марк 2 0
Matias Galarza 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 4 2
Рафаэль Онедика 5 0
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мата Клинтон 3 0
Бушанан Тажон 3 0
Ланг Ноа 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Брюгге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

0
4
Генк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

17
21
Генк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

28
13
17 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
7
25%
2
15%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
7
25%
4
31%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
7
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
11%
3
23%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
3
16%
1
5%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

47
34
28 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
10
21%
3
9%
1-15
9
19%
4
12%
16-30
9
19%
11
32%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
3
6%
7
21%
61-75
10
21%
3
9%
76-90

Пропущено

18
26
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
2
11%
3
12%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
2
11%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2
Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2 Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3 Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4
Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0
Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2

Результаты матчей

Генк
Брюгге

Точный счет

3:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
6
1 раз 5%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Генк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
2
1.5
7
3
6
4
2.5
5
5
3
7
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
15
4
1.5
11
8
9
10
2.5
7
12
5
14
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 19 16 1 2 48 - 17 49
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 0:1 18 5 4 9 25 - 33 19
15.
Остенде
 19 5 2 12 21 - 42 17
16.
Зульте-Варегем
 1:0 19 4 4 11 24 - 42 16
17.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
18.
Серен Юнайтед
 19 4 2 13 18 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 9 1 0 28 - 9 28
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 0:1 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 1:0 10 3 1 6 16 - 28 10
16.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
7.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
8.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
9.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 1:0 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 0:1 8 1 1 6 7 - 17 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Абакар Силла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Муньос Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Муньос Даниэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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