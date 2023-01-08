Тур: 19. Стадион: Elindus Arena.
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
4'
6'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Тотал больше 2,5
22
Сормо
Бент
25
Вормер
Руд
93
Гано
Зиньо
15
Тулен
Янник
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сормо БентЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
46 Cheikh Thiam
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
38 Антонио БиллНападающий
-
-
-
-
-
31 Oskar Annell
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Зульте-Варегем
Мехелен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
21
Голов в среднем за матч
1.22
2.1
Среднее время на гол
73
42
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.67
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
30
36
Голов в среднем за матч
1.58
1.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
47
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|5 (1)
|0.26
|Фадера Алию
|4
|0.21
|Гано Зиньо
|4 (2)
|0.21
|Stan Braem
|2
|0.11
|Nicolas Rommens
|1
|0.05
|Лопес Борха
|1
|0.05
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.05
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.05
|Moudou Tambedou
|1
|0.05
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.28
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.22
|Нгой Жульен
|3 (1)
|0.17
|Уолш Сэнди
|2
|0.11
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.11
|Пейре Тибо
|2
|0.11
|Milan Robberechts
|2
|0.11
|Да Крус Алессио
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.06
|Воутерс Дрис
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Novatus Disma
|5
|1
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Nicolas Rommens
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болинголи-Мбомбо Боли
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Бейтс Дэвид
|2
|1
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Верстрате Биргер
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Ван Хеке Яннес
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Результаты матчей
Зульте-Варегем
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
3
Зульте-Варегем
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мехелен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
8
13
Зульте-Варегем
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Мехелен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
17
16
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
7
50%
1
14%
76-90
Пропущено
29
15
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
10%
1
7%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
7
24%
3
20%
46-60
3
10%
3
20%
61-75
9
31%
4
27%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
6
35%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
8
35%
5
21%
76-90
Пропущено
42
32
16 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
5
12%
2
6%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
10
24%
7
22%
46-60
6
14%
9
28%
61-75
10
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Мехелен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 Эспаньол - Мехелен 1:1 НАК Бреда - Мехелен 0:2
Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Зульте-Варегем
Мехелен
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зульте-Варегем
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
45
64
27
28
18
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
43
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
612
710
315
314
117
215
117
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|16
|1
|2
|48 - 17
|49
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|19
|9
|3
|7
|38 - 33
|30
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|25 - 33
|19
|15.
|19
|5
|2
|12
|21 - 42
|17
|16.
|1:0
|19
|4
|4
|11
|24 - 42
|16
|17.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|18.
|19
|4
|2
|13
|18 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 9
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|16 - 28
|10
|16.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7