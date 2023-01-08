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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
3:0
Второй тайм: 64'
Челси
0'
1:0
23' Гол
Марез Рияд
2:0
30' Пенальти
Альварес Хулиан
3:0
38' Гол
Фоден Фил
54' Желтая карточка
Родри Эрнандес
62' Желтая карточка
Галлахер Конор

Ход матча

23'
Марез Рияд
1:0
30'
Альварес Хулиан
2:0
38'
Фоден Фил
(Уокер Кайл)
3:0
46'
 
Фофана Датро
Ковачич Матео
46'
 
Закария Денис
Хаверц Кай
54'
Родри Эрнандес
 
58'
Филлипс Кэлвин
Родри Эрнандес
 
58'
Канселу Жоау
Гомес Серхио
 
62'
 
Галлахер Конор
63'
 
Аспиликуэта Сесар
Жоржиньо
63'
 
Хатчинсон Омари
Зиеш Хаким
Прогнозы 139
Манчестер Сити 86.3% (120)
X 5.8% (8)
Челси 7.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
1.59
5.50
7.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
21
Гомес
Серхио
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
19
Альварес
Хулиан
80
Палмер
Коул
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
42
Хамфрейс
Башир
26
Кулибали
Калиду
67
Холл
Льюис
23
Галлахер
Конор
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
Манчестер Сити
4-3-3
Челси
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

43 матча

55.8%
7%
37.2%
24 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.38

Среднее время на гол

53
65

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

67
52

Голов в среднем за матч

1.56
1.21

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 1 1
Фоден Фил 1 1
Альварес Хулиан 1 (1) 1
Уокер Кайл 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 6
Честерфилд Armando Dobra 4
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Шрусбери Таун Шипли Джордан 2
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Уверенно пока "Сити" играет. Причем это действует фактически второй состав. 7 замен по сравнению с прошлым поединком сделал Гвардиола. И эти ротации себя оправдывают.
  • 59'
    Чуть больше получаса играть остается командам в этой встрече. Все идет к тому, что манчестерцы беспрепятственно оформят выход в следующую стадию турнира.
  • Замена
    58'
    Замены в составе "Сити". Филлипс на поле появился у манчестерцев. Канселу также на газоне появился. Родри и Гомес отправились отдыхать.
  • Угловой
    56'
    Неудачно разыграли сейчас угловой футболисты "Челси". Навес с левого края в центр штрафной, и выбивает сферу подальше от рамки защитники.
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТ! Первый удар по воротам соперника нанесли игроки "Челси". После розыгрыша стандарта Маунт с линии штрафной отправлял мяч в сторону ворот соперника, но голкипер и защитник спасли "горожан" от пропущенного мяча.
  • Желтая карточка
    54'
    Родри получает сейчас карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Заслуженное наказание для игрока манчестерского коллектива.
  • 53'
    Кстати говоря, пока ни одного удара по воротам соперника так и не нанесли игроки "Челси". Да и моментов для этого не было у "синих". "Сити" хорош, и это бесспорно.
  • 51'
    Ничего особенного не происходит у нас после перерыва. Манчестерцы спокойной прессингуют своего оппонента. Нам же показывают лицом расстроенного Тьяго Силвы.
  • Офсайд
    50'
    В офсайде Гомес оказался сейчас у "Манчестер Сити". Массивную атаку проводили манчестерцы, но нарвались на флажок, который поднял ассистент рефери.
  • 48'
    На первых минутах второго тайма контролирует мяч "Челси". Пытается "Сити" вернуться себе снаряд, но пока сделать это не удается команде хозяев. Да и надобности особой нет.
  • Замена
    47'
    Закария вместо Хаверца. Фофана вместо Ковачича. Двойная замена в составе "Челси" произошла в перерыве тем временем в составе "пенсионеров".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут поединка "Сити" громит "Челси" в Кубке Англии - 3:0.
  • Угловой
    45'
    Разыграли угловой манчестерцы. Последовала подача Фодена на левый угол вратарской, где на выходе сыграл Кепа. Без ударов по воротам завершает "Челси" первый тайм.
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Марез с левого фланга не стал бить по воротам соперника, а выполнил прострел на дальнюю штангу, где выбили мяч на угловой "синие".
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    • 43'
      Сложно в таком матче нащупать нам интригу. Пока не возникают опасные моменты у "Челси". Мы наблюдаем, по большей степени, игру в одни ворота.
    • 41'
      Последняя 5-минутка в первом тайме стартовала. Думаю, что уже в перерыве наставник "Челси" будет вынужден произвести в составе своего коллектива несколько замен.
    • 40'
      Пошел сейчас уже Кулибали вперед у "Челси". Попытался с правого края он прострелить сферу в центр штрафной, но угодил в ногу сопернику. После этого защитник выбил сферу в центр поля.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОДЕН! 3:0!
      Просто разрыв обороны "Челси"! Марез с правого края на Уокера, который прострелил в центр штрафной, откуда Фоден выстрелил в касание по воротам. Мяч залетел в сетку ворот лондонцев.
    • 37'
      Попроще удар нанес по воротам соперника Марез. Мяч почти по центру ворот полетел, и Аррисабалага кулаками перевел сферу за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      36'
      Силву снес с ног Кулибали. Готовится исполнить стандартное положение "Сити". Снова штрафной удар под левую ногу Мареза, я правильно понимаю? Стало быть, так оно и есть.
    • 35'
      На скидку Альвареса набежал Фоден, который не сумел перебросить головой голкипера "Челси". Кепа спокойно мяч в перчатки свои поймал. Сыграно здорово!
    • 34'
      Совсем не впечатляет своей игрой "Челси". Сложные времена переживают фанаты "синих". Каждое поражение довольно болезненным для клуба получается.
    • Пенальти
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬВАРЕС! 2:0!
      Не в самый левый угол пробил Альварес. Кепа до сферы добрался, но отбил снаряд в ворота! Не повезло голкиперу "Челси" в этой ситуации.
    • Пенальти!
      31'
      Хаверц в своей штрафной сыграл рукой после подачи с левого края. В итоге рефери, посмотрев видеоповтор, назначил 11-метровый удар.
    • 30'
      Альварес попытался прострелить с правого края в центр штрафной, но упустил уже мяч за пределы поля защитник. Да так, что сфера от игрока "Сити" за пределы газона улетела.
    • Угловой
      28'
      Второй угловой в матче. Снова заработали его футболисты "Манчестер Сити". Лапорт после подачи от Фодена смог пробить с подъема, но угодил в грудь одному из защитников команды соперника.
    • 27'
      Силва получил снаряд сейчас на правом фланге, обыграл троих защитников на замахе, после чего отдал передачу Марезу, но подача от Рияда в центр штрафной точной не была.
    • 26'
      Как-то совсем не раскручивается атака у "Челси". Нет движения впереди, нет адресатов. Все ходы и выходы буквально закрываются наглухо.
    • 25'
      Сдвинулись с "мертвой" точки сейчас манчестерцы. Смогли они забить гол в рамку соперника. И чем теперь ответят лондонцы оппоненту?
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРЕЗ! 1:0
      Вот так пробил Рияд! Классно он рассчитал дистанцию до ворот, взял средний разбег, после чего, перебросив "стенку", направил мяч в правую от себя "девятку".
    • Фол, нарушение
      22'
      Получил Альварес мяч на линии штрафной, отдал на Мареза, которого сбил Холл. Штрафной удар для "горожан". Посмотрим, что придумают подопечные Гвардиолы.
    • Судья
      21'
      Гомес Зиеша сейчас опрокидывал на газон, но в итоге рефери не купился на падение игрока лондонского коллектива. Пенальти назначен не будет.
    • Угловой
      20'
      Быстро корнер разыграли манчестерцы, и Альварес после передачи с левого фланга с линии штрафной выстрелил прямо по центру, но выше цели.
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Палмер вырвался на оперативный простор игрок "Сити". Слева вошел он в штрафную, после чего послал сферу в сторону ворот. Рефери зафиксировал касание Аррисабалаги, так что угловой.
    • 18'
      Зиеш с левого края попытался прострелить мяч в штрафную манчестерцев, но прострельный пас в этой ситуации оставлял желать лучшего.
    • 16'
      По проценту владения мячом впереди у нас игроки "Манчестер Сити". Впереди по этому показателю горожане - 66% против 3%. Преимущество солидное.
    • 15'
      15 минут футбола мы с вами посмотрели уже. Маунт попытался у "Челси" протиснуться к воротам соперника, но под прессингом защитников был вынужден выбить сферу в центр поля Альварес.
    • Опасный момент
      14'
      Невероятно! Какая-то суета в штрафной "Челси" возникла. Прострельная передача с левого фланга в район 11-метровой отметки. Не смог Кулибали выбить мяч, упав на газон. В итоге в голову снаряд попал Кулибали, после чего отскочил к Фодену, который, стоя спиной к воротам, послал сферу рядом с левой стойкой!
    • 12'
      Снова в атаку Альварес отправился. В итоге пытался он прострелить мяч в центр штрафной, но Холл успел выбить сферу за пределы поля.
    • 11'
      Кепа после прострела с правого края сыграл в рамке, забрав сферу в перчатки. Марез искал передачей одного из партнеров, но выкатил сферу прямо в руки голкиперу.
    • 10'
      Не показывает пока активной игры в атаке манчестерцы. Явным фаворитом игры считали букмекеры горожан, давая на них довольно смешные котировки. А ведь они могут и не сыграть.
    • Травма, повреждение
      8'
      Так, а тут у нас что? Хаверц наступил на ногу Родри сейчас. Лежит на газоне игрок манчестерской команды и пока не может подняться. Будем надеяться, что все с ним обойдется.
    • 7'
      "Манчестер Сити" выиграл у "Челси" 4 встречи в 5-ти последних матчах. Стоит отметить активную игру горожан и на старте сегодняшнего поединка. Намерены одолеть противника манчестерцы.
    • 6'
      Кепа под прессингом соперников отдал на правый фланг и едва не упустил снаряд, но это сделал партнер. Правда, Холл тут же вступил в борьбу и сферу отобрал у оппонента.
    • 5'
      Как мы видим, не на все 100% стартовые составы в матче. Все-таки игра кубковая, и никто не хочет выкладываться на полную катушку.
    • 4'
      Игроки "Манчестер Сити" на первых минутах встречи стараются действовать очень активно. Команда контролирует мяч в районе центрального круга, заставляя соперника играть в прессинге.
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Сити" сегодня вышли на газон в бело-голубых цветах. Игроки "Челси" предстали на газон в синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал центральный матч стадии 1/32 финала Кубка Англии. Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Главный судья: Роберт Джонс (Англия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии сыграют между собой футболисты «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 139
    Манчестер Сити 86.3% (120)
    X 5.8% (8)
    Челси 7.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    1.59
    5.50
    7.80
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    Где смотреть матч Манчестер Сити 3:0 Челси онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    86.3% (120)
    Ничья
    5.8% (8)
    Челси
    7.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.8% (80)
    Нет
    29.2% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    39.6% (55)
    2:0 Манчестер Сити
    12.9% (18)
    1:0 Манчестер Сити
    9.4% (13)
    3:1 Манчестер Сити
    7.9% (11)
    1:2 Челси
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:2 Манчестер Сити
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Манчестер Сити
    Челси
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