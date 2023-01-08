Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
3:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
23' ГолМарез Рияд
2:0
30' ПенальтиАльварес Хулиан
3:0
38' ГолФоден Фил
54' Желтая карточкаРодри Эрнандес
62' Желтая карточкаГаллахер Конор
Ход матча
23'
1:0
30'
2:0
38'
3:0
54'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Гомес
Серхио
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
80
Палмер
Коул
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
19 Маунт МэйсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
43 матча
55.8%
7%
37.2%
24 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.68
1.38
Среднее время на гол
53
65
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
67
52
Голов в среднем за матч
1.56
1.21
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|1
|1
|Фоден Фил
|1
|1
|Альварес Хулиан
|1 (1)
|1
|Уокер Кайл
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1
Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|6
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
|Шрусбери Таун
|Шипли Джордан
|2
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Челси
Исход игры
Манчестер Сити
86.3% (120)
Ничья
5.8% (8)
Челси
7.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
69.03% (78)
Меньше
30.97% (35)
Обе команды забьют
Да
70.8% (80)
Нет
29.2% (33)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.6% (55)
2:0 Манчестер Сити
12.9% (18)
1:0 Манчестер Сити
9.4% (13)
3:1 Манчестер Сити
7.9% (11)
1:2 Челси
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:2 Манчестер Сити
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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