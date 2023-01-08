Кстати говоря, пока ни одного удара по воротам соперника так и не нанесли игроки "Челси". Да и моментов для этого не было у "синих". "Сити" хорош, и это бесспорно.

Родри получает сейчас карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Заслуженное наказание для игрока манчестерского коллектива.

МОМЕНТ! Первый удар по воротам соперника нанесли игроки "Челси". После розыгрыша стандарта Маунт с линии штрафной отправлял мяч в сторону ворот соперника, но голкипер и защитник спасли "горожан" от пропущенного мяча.

Неудачно разыграли сейчас угловой футболисты "Челси". Навес с левого края в центр штрафной, и выбивает сферу подальше от рамки защитники.

Замены в составе "Сити". Филлипс на поле появился у манчестерцев. Канселу также на газоне появился. Родри и Гомес отправились отдыхать.

Чуть больше получаса играть остается командам в этой встрече. Все идет к тому, что манчестерцы беспрепятственно оформят выход в следующую стадию турнира.

Уверенно пока "Сити" играет. Причем это действует фактически второй состав. 7 замен по сравнению с прошлым поединком сделал Гвардиола. И эти ротации себя оправдывают.

Закария вместо Хаверца. Фофана вместо Ковачича. Двойная замена в составе "Челси" произошла в перерыве тем временем в составе "пенсионеров".

На первых минутах второго тайма контролирует мяч "Челси". Пытается "Сити" вернуться себе снаряд, но пока сделать это не удается команде хозяев. Да и надобности особой нет.

В офсайде Гомес оказался сейчас у "Манчестер Сити". Массивную атаку проводили манчестерцы, но нарвались на флажок, который поднял ассистент рефери.

Ничего особенного не происходит у нас после перерыва. Манчестерцы спокойной прессингуют своего оппонента. Нам же показывают лицом расстроенного Тьяго Силвы.

МОМЕНТ! Марез с левого фланга не стал бить по воротам соперника, а выполнил прострел на дальнюю штангу, где выбили мяч на угловой "синие".

Разыграли угловой манчестерцы. Последовала подача Фодена на левый угол вратарской, где на выходе сыграл Кепа. Без ударов по воротам завершает "Челси" первый тайм.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут поединка "Сити" громит "Челси" в Кубке Англии - 3:0.

Хаверц в своей штрафной сыграл рукой после подачи с левого края. В итоге рефери, посмотрев видеоповтор, назначил 11-метровый удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬВАРЕС! 2:0! Не в самый левый угол пробил Альварес. Кепа до сферы добрался, но отбил снаряд в ворота! Не повезло голкиперу "Челси" в этой ситуации.

Совсем не впечатляет своей игрой "Челси". Сложные времена переживают фанаты "синих". Каждое поражение довольно болезненным для клуба получается.

На скидку Альвареса набежал Фоден, который не сумел перебросить головой голкипера "Челси". Кепа спокойно мяч в перчатки свои поймал. Сыграно здорово!

Силву снес с ног Кулибали. Готовится исполнить стандартное положение "Сити". Снова штрафной удар под левую ногу Мареза, я правильно понимаю? Стало быть, так оно и есть.

Попроще удар нанес по воротам соперника Марез. Мяч почти по центру ворот полетел, и Аррисабалага кулаками перевел сферу за лицевую линию.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОДЕН! 3:0! Просто разрыв обороны "Челси"! Марез с правого края на Уокера, который прострелил в центр штрафной, откуда Фоден выстрелил в касание по воротам. Мяч залетел в сетку ворот лондонцев.

Пошел сейчас уже Кулибали вперед у "Челси". Попытался с правого края он прострелить сферу в центр штрафной, но угодил в ногу сопернику. После этого защитник выбил сферу в центр поля.

Последняя 5-минутка в первом тайме стартовала. Думаю, что уже в перерыве наставник "Челси" будет вынужден произвести в составе своего коллектива несколько замен.

Сложно в таком матче нащупать нам интригу. Пока не возникают опасные моменты у "Челси". Мы наблюдаем, по большей степени, игру в одни ворота.

30' Альварес попытался прострелить с правого края в центр штрафной, но упустил уже мяч за пределы поля защитник. Да так, что сфера от игрока "Сити" за пределы газона улетела.

28' Второй угловой в матче. Снова заработали его футболисты "Манчестер Сити". Лапорт после подачи от Фодена смог пробить с подъема, но угодил в грудь одному из защитников команды соперника.

27' Силва получил снаряд сейчас на правом фланге, обыграл троих защитников на замахе, после чего отдал передачу Марезу, но подача от Рияда в центр штрафной точной не была.

26' Как-то совсем не раскручивается атака у "Челси". Нет движения впереди, нет адресатов. Все ходы и выходы буквально закрываются наглухо.

25' Сдвинулись с "мертвой" точки сейчас манчестерцы. Смогли они забить гол в рамку соперника. И чем теперь ответят лондонцы оппоненту?

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРЕЗ! 1:0

Вот так пробил Рияд! Классно он рассчитал дистанцию до ворот, взял средний разбег, после чего, перебросив "стенку", направил мяч в правую от себя "девятку".

22' Получил Альварес мяч на линии штрафной, отдал на Мареза, которого сбил Холл. Штрафной удар для "горожан". Посмотрим, что придумают подопечные Гвардиолы.

21' Гомес Зиеша сейчас опрокидывал на газон, но в итоге рефери не купился на падение игрока лондонского коллектива. Пенальти назначен не будет.

20' Быстро корнер разыграли манчестерцы, и Альварес после передачи с левого фланга с линии штрафной выстрелил прямо по центру, но выше цели.

19' МОМЕНТ! Палмер вырвался на оперативный простор игрок "Сити". Слева вошел он в штрафную, после чего послал сферу в сторону ворот. Рефери зафиксировал касание Аррисабалаги, так что угловой.

18' Зиеш с левого края попытался прострелить мяч в штрафную манчестерцев, но прострельный пас в этой ситуации оставлял желать лучшего.

16' По проценту владения мячом впереди у нас игроки "Манчестер Сити". Впереди по этому показателю горожане - 66% против 3%. Преимущество солидное.

15' 15 минут футбола мы с вами посмотрели уже. Маунт попытался у "Челси" протиснуться к воротам соперника, но под прессингом защитников был вынужден выбить сферу в центр поля Альварес.

14' Невероятно! Какая-то суета в штрафной "Челси" возникла. Прострельная передача с левого фланга в район 11-метровой отметки. Не смог Кулибали выбить мяч, упав на газон. В итоге в голову снаряд попал Кулибали, после чего отскочил к Фодену, который, стоя спиной к воротам, послал сферу рядом с левой стойкой!

12' Снова в атаку Альварес отправился. В итоге пытался он прострелить мяч в центр штрафной, но Холл успел выбить сферу за пределы поля.

11' Кепа после прострела с правого края сыграл в рамке, забрав сферу в перчатки. Марез искал передачей одного из партнеров, но выкатил сферу прямо в руки голкиперу.

10' Не показывает пока активной игры в атаке манчестерцы. Явным фаворитом игры считали букмекеры горожан, давая на них довольно смешные котировки. А ведь они могут и не сыграть.

8' Так, а тут у нас что? Хаверц наступил на ногу Родри сейчас. Лежит на газоне игрок манчестерской команды и пока не может подняться. Будем надеяться, что все с ним обойдется.

7' "Манчестер Сити" выиграл у "Челси" 4 встречи в 5-ти последних матчах. Стоит отметить активную игру горожан и на старте сегодняшнего поединка. Намерены одолеть противника манчестерцы.

6' Кепа под прессингом соперников отдал на правый фланг и едва не упустил снаряд, но это сделал партнер. Правда, Холл тут же вступил в борьбу и сферу отобрал у оппонента.

5' Как мы видим, не на все 100% стартовые составы в матче. Все-таки игра кубковая, и никто не хочет выкладываться на полную катушку.

4' Игроки "Манчестер Сити" на первых минутах встречи стараются действовать очень активно. Команда контролирует мяч в районе центрального круга, заставляя соперника играть в прессинге.

2' Футболисты "Манчестер Сити" сегодня вышли на газон в бело-голубых цветах. Игроки "Челси" предстали на газон в синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.