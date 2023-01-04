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Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Челси
Прогнозы 43
Манчестер Сити 86% (37)
X 7% (3)
Челси 7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
1.43
5.05
7.91
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

43 матча

55.8%
7%
37.2%
24 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.38

Среднее время на гол

53
65

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

67
52

Голов в среднем за матч

1.56
1.21

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
74

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 5
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Оксфорд Юнайтед Бодин Билли 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Лейтон Ориент Craig Clay 1
Мэйденхэд Юнайтед Де Хавилланд Уилл 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Манчестер Сити 86% (37)
    X 7% (3)
    Челси 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    1.43
    5.05
    7.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    86% (37)
    Ничья
    7% (3)
    Челси
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    85% (34)
    Меньше
    15% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    58.1% (25)
    3:1 Манчестер Сити
    11.6% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    7% (3)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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    Манчестер Сити
    Челси
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