Тур: 3. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
16%
8%
19 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
43 матча
55.8%
7%
37.2%
24 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
25.6%
48.8%
25.6%
11 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.68
1.38
Среднее время на гол
53
65
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.46
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
67
52
Голов в среднем за матч
1.56
1.21
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
21
Больше 49%
Меньше 51%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
74
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|5
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Бодин Билли
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
|Лейтон Ориент
|Craig Clay
|1
|Мэйденхэд Юнайтед
|Де Хавилланд Уилл
|1
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
86% (37)
Ничья
7% (3)
Челси
7% (3)
Тотал 2.5
Больше
85% (34)
Меньше
15% (6)
Обе команды забьют
Да
90% (36)
Нет
10% (4)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
58.1% (25)
3:1 Манчестер Сити
11.6% (5)
1:0 Манчестер Сити
7% (3)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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