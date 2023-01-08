Тур: 19. Стадион: Лото-парк.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
10' Красная карточкаН'Диайе Мусса
12' Желтая карточкаНиукоп Барт
20' Желтая карточкаАшимеру Маджид
Ход матча
10'
12'
20'
Прогноз на матч от Liveresult
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Brian Riemer
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.25
1.75
Среднее время на гол
360
51
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
0.88
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
45
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.33
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.22
|Амузу Френсис
|3
|0.17
|Ашимеру Маджид
|2
|0.11
|Версхарен Яри
|2
|0.11
|Струйкенс Марио
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Раман Бенито
|1
|0.06
|Диавара Амаду
|1
|0.06
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.06
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.06
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.06
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|9
|0.47
|Саймон Адингра
|6
|0.32
|Теума Тедди
|5 (4)
|0.26
|Бонифасе Виктор
|3
|0.16
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.16
|Ниукоп Барт
|2
|0.11
|Сайкс Росс
|2
|0.11
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.11
|Амани Жан
|1
|0.05
|Лапуссен Лоик
|1
|0.05
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.05
|Нильссон Хокан
|1
|0.05
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Линен Сенне
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|3
|1
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Дебаст Зено
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|0
|Ниукоп Барт
|6
|0
|Амани Жан
|4
|1
|Линен Сенне
|5
|0
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Кандусс Исмаэль
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
2
5
Андерлехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
6
15
Андерлехт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Унион Сент-Жиллуаз
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
13%
4
17%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
4
25%
7
29%
29%
61-75
3
19%
6
25%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
6
60%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
10%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
40%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
26
40
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 0
3
12%
8
20%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
5
19%
4
10%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
8
31%
9
23%
61-75
3
12%
10
25%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
4
20%
4
20%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
7
35%
3
15%
61-75
4
20%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Генк - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Ракув 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2
ОФИ - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Генк 0:2 Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Результаты матчей
Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
63
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
35
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
171
89
135
512
513
215
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|16
|1
|2
|48 - 17
|49
|2.
|0:0
|19
|12
|4
|3
|38 - 22
|40
|3.
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|36 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|32 - 20
|31
|6.
|19
|9
|3
|7
|38 - 33
|30
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|0:0
|18
|7
|3
|8
|27 - 23
|24
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|18
|5
|4
|9
|25 - 34
|19
|15.
|19
|5
|2
|12
|21 - 42
|17
|16.
|19
|4
|4
|11
|25 - 42
|16
|17.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|18.
|19
|4
|2
|13
|18 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|28 - 9
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|22 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|10
|3
|1
|6
|17 - 28
|10
|16.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 11
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7