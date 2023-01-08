Тур: 19. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
1:0
9' ГолАль-Тамари Мусса
39' Желтая карточкаЛончар Стьепан
1:1
43' ГолАвенатти Фелипе
45' Желтая карточкаСелемани Фаиз
1:2
51' ГолСич Алексей
52' Желтая карточкаСич Алексей
2:2
76' ГолПатрис Луи
78' Желтая карточкаРикка Федерико
2:3
90' ГолАвенатти Фелипе
90'+4
Ход матча
9'
1:0
39'
43'
1:1
45'
51'
1:2
52'
76'
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.74 Победит «АХ Лёвен»
25
Патрис
Луи
44
Сильва
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Luca Foubert
-
-
23 Dion De Neve
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
АХ Лёвен
Кортрейк
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|11 (3)
|0.58
|Мертенс Матье
|4
|0.21
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0.21
|Nachon Nsingi
|4
|0.21
|Торстейнссон Йон
|3
|0.16
|Патрис Луи
|2
|0.11
|Де Норре Каспер
|2
|0.11
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.11
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.05
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авенатти Фелипе
|5
|0.26
|Селемани Фаиз
|4
|0.21
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.11
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.05
|Сич Алексей
|1
|0.05
|Кейта Хабиб
|1
|0.05
|Бруно Массимо
|1
|0.05
|Мбайо Дилан
|1
|0.05
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.05
|Billel Messaoudi
|1
|0.05
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мендиль Хамза
|5
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Рикка Федерико
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|1
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Лончар Стьепан
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Селемани Фаиз
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
7
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кортрейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
14
4
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Кортрейк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
18
Волевые поражения
17
11
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90
Пропущено
14
17
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
1
17%
61-75
4
21%
2
33%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Забито
34
18
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
4
12%
4
22%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
9
26%
5
28%
76-90
Пропущено
29
35
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
10%
5
14%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
10
34%
7
20%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
7
24%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0
Результаты матчей
АХ Лёвен
Кортрейк
Точный счет
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
54
19
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
27
28
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
118
316
415
118
217
217
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|14
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Брюгге
|Абакар Силла
|2 4
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7