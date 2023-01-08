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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
АХ Лёвен
2:3
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
9' Гол
Аль-Тамари Мусса
39' Желтая карточка
Лончар Стьепан
1:1
43' Гол
Авенатти Фелипе
45' Желтая карточка
Селемани Фаиз
1:2
51' Гол
Сич Алексей
52' Желтая карточка
Сич Алексей
2:2
76' Гол
Патрис Луи
78' Желтая карточка
Рикка Федерико
2:3
90' Гол
Авенатти Фелипе
90'+4
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
10
Хольцхаузер
Рафаэль
33
Мертенс
Матье
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
9
Гонсалес
Марио
11
Аль-Тамари
Мусса
1
Tom
Vandenberghe
44
Сильва
Жоао
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Nayel
Mehssatou
6
Сич
Алексей
70
Бруно
Массимо
32
Танака
Сатоси
10
Селемани
Фаиз
33
Лончар
Стьепан
20
Авенатти
Фелипе
17
Гейе
Папе
Хабиб
АХ Лёвен
3-4-3
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Кортрейк

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:3
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КБ
1:3
ТМС
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.24
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 11 (3) 0.58
Мертенс Матье 4 0.21
Аль-Тамари Мусса 4 0.21
Nachon Nsingi 4 0.21
Торстейнссон Йон 3 0.16
Патрис Луи 2 0.11
Де Норре Каспер 2 0.11
Кийине Софиан 2 (1) 0.11
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.05
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авенатти Фелипе 5 0.26
Селемани Фаиз 4 0.21
Гейе Папе Хабиб 2 0.11
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.05
Сич Алексей 1 0.05
Кейта Хабиб 1 0.05
Бруно Массимо 1 0.05
Мбайо Дилан 1 0.05
Ватанабэ Цуёси 1 0.05
Billel Messaoudi 1 0.05
Д'Эне Кристоф 0 0
Лончар Стьепан 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 6 0
Мендиль Хамза 5 0
Торстейнссон Йон 5 0
Мертенс Матье 4 0
Патрис Луи 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Рикка Федерико 3 0
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Д'Эне Кристоф 3 1
Дессолей Дорьян 4 0
Гейе Папе Хабиб 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Лончар Стьепан 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сич Алексей 3 0
Сильва Жоао 2 0
Радованович Александар 2 0
Танака Сатоси 2 0
Nayel Mehssatou 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Селемани Фаиз 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Billel Messaoudi 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
7
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кортрейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

14
4
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Кортрейк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

17
11

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
3
25%
76-90

Пропущено

14
17
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
1
17%
61-75
4
21%
2
33%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Забито

34
18
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
4
12%
4
22%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
9
26%
5
28%
76-90

Пропущено

29
35
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
3
10%
5
14%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
10
34%
7
20%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
7
24%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Кортрейк

Точный счет

0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
5
4
1.5
1
9
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
11
8
1.5
3
16
4
15
2.5
1
18
2
17
3.5
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 19 16 1 2 48 - 17 49
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 19 13 3 3 41 - 23 42
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 19 10 4 5 36 - 24 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 19 7 5 7 33 - 30 26
11.
Андерлехт
 18 7 2 9 28 - 26 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 18 5 4 9 25 - 34 19
15.
Кортрейк
 19 5 3 11 18 - 35 18
16.
Остенде
 19 5 2 12 21 - 42 17
17.
Зульте-Варегем
 19 4 4 11 25 - 42 16
18.
Серен Юнайтед
 19 4 2 13 18 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 9 1 0 28 - 9 28
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 10 4 1 5 16 - 14 13
11.
АХ Лёвен
 9 4 1 4 15 - 14 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Зульте-Варегем
 10 3 1 6 17 - 28 10
16.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
17.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 7 1 2 25 - 15 22
2.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Брюгге
 9 4 1 4 13 - 13 13
7.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
8.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
9.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Кортрейк
 9 3 1 5 12 - 17 10
15.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 8 1 1 6 7 - 18 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 14
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Брюгге Абакар Силла 2 4
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
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