Sebastian Nanasi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Sebastian Nanasi нанес удар, но тот был заблокирован.

Omar Faraj нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Omar Faraj нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Боман Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хостикка Сантери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Вяянянен Сантери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Айяри Ясин уходит с поля и его заменяет Sebastian Nanasi

81' Йенсен Ричард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хуссейн Билаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Шуллер Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Швеция

77' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хорошую попытку сделал Густафссон Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Omar Faraj нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хуссейн Билаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Шуллер Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Victor Eriksson из команды Швеция перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Йенсен Ричард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Иванов Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Иванов Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Omar Faraj успешно блокирует удар.

69' Вяянянен Сантери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Victor Eriksson ослабляет давление, выбив мяч.

69' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тактическая замена. Зейдан Мустафа уходит с поля и его заменяет Omar Faraj

67' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Финляндия

64' Зейдан Мустафа не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Швеция

61' Мерилуото Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Лингман Лукас из команды Финляндия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Иванов Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Швеция

59' Садику Агон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Лингман Лукас из команды Финляндия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лингман Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Финляндия

55' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Густафссон Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Айяри Ясин из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Густафссон Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Соири Пюрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Lucas Bergstroem взял и забрал мяч на выходе

49' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Зейдан Мустафа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Зейдан Мустафа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Вяянянен Сантери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля