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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феррейра Витор
Швеция
FIFA #23
2:0
Конец матча
Финляндия
FIFA #56
0'
1:0
38' Гол
Нюман Кристоффер
2:0
90' Гол
Асоро Йоэль
90'+5

Ход матча

38'
Нюман Кристоффер
1:0
65'
 
Шуллер Расмус
Мяйнпя Нило
65'
 
Хостикка Сантери
Лингман Лукас
65'
 
Аспегрен Фелипе
Соири Пюрю
68'
Хуссейн Билаль
Ларссон Хуго
 
68'
Фараж Омар
Зейдан Мустафа
 
77'
 
Олусанья Антони
Мерилуото Кай
82'
Асоро Йоэль
Нюман Кристоффер
 
82'
Нанаси Себастьян
Айяри Ясин
 
82'
Густафссон Карл
Густафссон Самуэль
 
90'
Асоро Йоэль
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вальштед
Леопольд
22
Боман
Андре
21
Эрикссон
Виктор
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Перссон
Ноа
25
Бернхардссон
Александер
16
Ларссон
Хуго
11
Густафссон
Самуэль
26
Айяри
Ясин
20
Зейдан
Мустафа
9
Нюман
Кристоффер
12
Lucas
Bergstroem
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
13
Соири
Пюрю
24
Tomas
Galvez
14
Лингман
Лукас
8
Мяйнпя
Нило
6
Вяянянен
Сантери
10
Садику
Агон
20
Мерилуото
Кай
Швеция
Финляндия

История личных встреч

Швеция
Финляндия

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
0:1
ТМС
3:0
ТМС
0:1
ММ
0:5
ММ
3:0
Е2
1:2
Е2
5:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.29

Среднее время на гол

180
315

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1
Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0
Финляндия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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