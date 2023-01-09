Тур: 1. Стадион: Алгарве. Главный судья: Феррейра Витор
Ход матча
38'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победа Швеции
22
Боман
Андре
16
Ларссон
Хуго
26
Айяри
Ясин
13
Соири
Пюрю
24
Tomas
Galvez
10
Садику
Агон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Довин ОливерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Соири ПюрюЗащитник
-
24 Tomas GalvezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Садику АгонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Паллас Ноа
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Швеция
Финляндия
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.29
Среднее время на гол
180
315
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1
Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0
Финляндия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1
Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1