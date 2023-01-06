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  4. Кубок 2022-2023

Англия: Кубок
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Оксфорд Юнайтед
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 49
Оксфорд Юнайтед 0% (0)
X 2% (1)
Арсенал 98% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оксфорд Юнайтед
Ничья
Арсенал
6.60
7.80
1.19
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Оксфорд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодин Билли 3 1.5
Брэннагэн Кэмерон 1 0.5
Тэйлор Мэттью II 1 0.5
Tyler Goodrham 1 0.5
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Оксфорд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэйлор Мэттью II 1 0
Мур Эллиотт 1 0
Макгуэйн Маркус 1 0
Gatlin O'Donkor 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Оксфорд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Оксфорд Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Чарльтон 3:1 Ипсвич - Оксфорд Юнайтед 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд Юнайтед 0:0
Аккрингтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 4:1 Оксфорд Юнайтед - Форест Грин 1:1 Уокинг - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл 4:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Флитвуд Таун 1:1 Болтон - Оксфорд Юнайтед 1:3 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:2 Саттон - Оксфорд Юнайтед 2:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 2:4 Оксфорд Юнайтед - Уиком 0:1 Оксфорд Юнайтед - Академия Челси 1:2 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2
Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1

Результаты матчей

Оксфорд Юнайтед
Арсенал

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оксфорд Юнайтед
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 5
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Бёртон Ошиладжа Адедеджи 3 (1)
Аккрингтон Уолли Шон 3
Оксфорд Юнайтед Бодин Билли 3
Весь список

Топ нарушителей
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Уимблдон Isaac Ogundere 2
Лейтон Ориент Craig Clay 1
Мэйденхэд Юнайтед Де Хавилланд Уилл 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оксфорд Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Оксфорд Юнайтед 0% (0)
    X 2% (1)
    Арсенал 98% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оксфорд Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    6.60
    7.80
    1.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оксфорд Юнайтед - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Оксфорд Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Оксфорд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    Арсенал
    98% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    0:2 Арсенал
    36.7% (18)
    0:3 Арсенал
    16.3% (8)
    1:2 Арсенал
    12.2% (6)
    1:3 Арсенал
    8.2% (4)
    0:4 Арсенал
    8.2% (4)
    0:1 Арсенал
    4.1% (2)
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    Арсенал
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