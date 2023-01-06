Тур: 3. Стадион: Кассам.
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Бомбардиры внутри турнира
Оксфорд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодин Билли
|3
|1.5
|Брэннагэн Кэмерон
|1
|0.5
|Тэйлор Мэттью II
|1
|0.5
|Tyler Goodrham
|1
|0.5
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Оксфорд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэйлор Мэттью II
|1
|0
|Мур Эллиотт
|1
|0
|Макгуэйн Маркус
|1
|0
|Gatlin O'Donkor
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Оксфорд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Оксфорд Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Чарльтон 3:1 Ипсвич - Оксфорд Юнайтед 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд Юнайтед 0:0
Аккрингтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 4:1 Оксфорд Юнайтед - Форест Грин 1:1 Уокинг - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл 4:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Флитвуд Таун 1:1 Болтон - Оксфорд Юнайтед 1:3 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:2 Саттон - Оксфорд Юнайтед 2:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 2:4 Оксфорд Юнайтед - Уиком 0:1 Оксфорд Юнайтед - Академия Челси 1:2 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2
Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Результаты матчей
Оксфорд Юнайтед
Арсенал
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Оксфорд Юнайтед
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Рексем
|Палл Мулин
|5
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Аккрингтон
|Уолли Шон
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Бодин Билли
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Уимблдон
|Isaac Ogundere
|2
|Лейтон Ориент
|Craig Clay
|1
|Мэйденхэд Юнайтед
|Де Хавилланд Уилл
|1
Прогнозы на матч Оксфорд Юнайтед - Арсенал
Исход игры
Оксфорд Юнайтед
0% (0)
Ничья
2% (1)
Арсенал
98% (48)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
26.09% (12)
Нет
73.91% (34)
Популярный счёт
0:2 Арсенал
36.7% (18)
0:3 Арсенал
16.3% (8)
1:2 Арсенал
12.2% (6)
1:3 Арсенал
8.2% (4)
0:4 Арсенал
8.2% (4)
0:1 Арсенал
4.1% (2)
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