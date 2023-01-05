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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Атлетик Б
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 49
Атлетик Б 89.8% (44)
X 8.2% (4)
Осасуна 2% (1)
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Атлетик Б
Ничья
Осасуна
3.75
3.75
6.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетик Б
Осасуна

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.38

Среднее время на гол

55
65

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.15
0.45

Среднее время на гол

78
198

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.38
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
93

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 5 0.33
Уильямс Иньяки 5 0.33
Уильямс Нико 3 0.2
Беренгер Алекс 3 0.2
Сансет Ойян 3 (1) 0.2
Весга Микель 2 (1) 0.13
Гарсия Рауль 1 0.07
Вивиан Даниэль 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.4
Орос Аймар 2 (1) 0.13
Кике Гарсия 2 (1) 0.13
Гарсия Рубен 1 0.07
Брашанац Дарко 1 0.07
Гомес Мойсес 1 0.07
Будимир Анте 1 0.07
Барха Энрике 1 0.07
Гарсия Давид III 1 0.07
Эззалзули Абде 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 1
Юри Берчиче 3 0
Весга Микель 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Йерай Альварес 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Сансет Ойян 2 0
Венседор Унай 2 0
Саррага Ойер 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 6 1
Унаи Гарсия 5 1
Торро Лукас 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Круз Хуан 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Видаль Начо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Будимир Анте 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эззалзули Абде 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Осасуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

10
9
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Осасуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
18%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

23
16
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
17%
4
25%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльденсе - Атлетик Б 1:6 Бетис - Атлетик Б 0:0 Сестао - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Атлетик Б 0:1
Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4
Осасуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1
Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Осасуна

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
5
10
2.5
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 12 2 1 35 - 14 38
2.
Барселона
 Заявка 15 12 2 1 34 - 6 38
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 9 2 4 21 - 17 29
4.
Атлетико М
 Заявка 15 8 3 4 23 - 14 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 4 4 24 - 14 25
6.
Бетис
 Заявка 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Вильярреал
 Заявка 15 7 3 5 17 - 11 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 7 2 6 16 - 16 23
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 22 - 18 23
10.
Мальорка
 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
11.
Валенсия
 Заявка 16 5 4 7 23 - 18 19
12.
Вальядолид
 Заявка 15 5 2 8 13 - 23 17
13.
Альмерия
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
14.
Жирона
 Заявка 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Хетафе
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
16.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Кадис
 Заявка 16 3 6 7 11 - 27 15
18.
Эспаньол
 Заявка 15 2 7 6 17 - 23 13
19.
Севилья
 Заявка 15 2 6 7 14 - 23 12
20.
Эльче
 Заявка 16 0 4 12 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 18 - 1 20
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3.
Бетис
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6.
Альмерия
 Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 9 - 9 14
9.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
10.
Вальядолид
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
11.
Валенсия
 Заявка 9 4 1 4 15 - 8 13
12.
Жирона
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
13.
Атлетико М
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Сельта
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16.
Мальорка
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
17.
Кадис
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
18.
Эспаньол
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 19 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3.
Атлетико М
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5.
Мальорка
 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
6.
Вильярреал
 Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Бетис
 Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
11.
Хетафе
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Осасуна
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
13.
Эспаньол
 Заявка 8 1 5 2 9 - 10 8
14.
Кадис
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
15.
Сельта
 Заявка 8 2 1 5 5 - 15 7
16.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
17.
Жирона
 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Эльче
 Заявка 8 0 2 6 6 - 20 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Сельта Аспас Яго 8 (3)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Валенсия Муса Юнус 7
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Атлетик Б 89.8% (44)
    X 8.2% (4)
    Осасуна 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Осасуна
    3.75
    3.75
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетик Б - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Осасуна

    Исход игры
    Атлетик Б
    89.8% (44)
    Ничья
    8.2% (4)
    Осасуна
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    40.8% (20)
    1:0 Атлетик Б
    26.5% (13)
    2:0 Атлетик Б
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
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    Атлетик Б
    Осасуна
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