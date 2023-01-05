Тур: 16. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Мелеро Марио
История личных встреч
Атлетик Б
Осасуна
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.38
Среднее время на гол
55
65
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.15
0.45
Среднее время на гол
78
198
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.38
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
93
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|5
|0.33
|Уильямс Иньяки
|5
|0.33
|Уильямс Нико
|3
|0.2
|Беренгер Алекс
|3
|0.2
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.2
|Весга Микель
|2 (1)
|0.13
|Гарсия Рауль
|1
|0.07
|Вивиан Даниэль
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|6 (2)
|0.4
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.13
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.13
|Гарсия Рубен
|1
|0.07
|Брашанац Дарко
|1
|0.07
|Гомес Мойсес
|1
|0.07
|Будимир Анте
|1
|0.07
|Барха Энрике
|1
|0.07
|Гарсия Давид III
|1
|0.07
|Эззалзули Абде
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|2
|1
|Юри Берчиче
|3
|0
|Весга Микель
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Саррага Ойер
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|6
|1
|Унаи Гарсия
|5
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Круз Хуан
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Осасуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Осасуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
10
9
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Осасуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
18%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Забито
23
16
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
17%
4
25%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
22%
3
19%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльденсе - Атлетик Б 1:6 Бетис - Атлетик Б 0:0 Сестао - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Атлетик Б 0:1
Бургос - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Чивас Гвадалахара 2:0 Атлетик Б - Вальядолид 2:0 Альсира - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Вальядолид 3:0 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4
Осасуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1
Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4 Осасуна - Барселона 1:2 Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Осасуна
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
510
510
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|35 - 14
|38
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|34 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 14
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|17 - 11
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 27
|15
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 23
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 8
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 15
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Сельта
|Аспас Яго
|8 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Валенсия
|Муса Юнус
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 5
Прогнозы на матч Атлетик Б - Осасуна
Исход игры
Атлетик Б
89.8% (44)
Ничья
8.2% (4)
Осасуна
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
53.19% (25)
Нет
46.81% (22)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
40.8% (20)
1:0 Атлетик Б
26.5% (13)
2:0 Атлетик Б
18.4% (9)
1:1 Ничья
8.2% (4)
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