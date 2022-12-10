Тур: 30. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Shunqi Tang
0:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолТан Лонг
0:2
11' ГолТан Лонг
29' Желтая карточкаАчеампонг Франк
53' Желтая карточкаDalun Zheng
90'+5
Ход матча
3'
0:1
29'
53'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
27
Boyu
Yang
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
38
Кэ
Сунь
38
Ning
Lu
34
Yiran
He
6
Guan
He
21
Qi
Cui
31
Weihui
Rao
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
31 Minzhe Wei
-
13 Haofeng Xu
-
23 Xingyu Wu
-
20 Yue Liu
-
-
-
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
38 Ning LuВратарь
-
34 Yiran HeЗащитник
- Защитник
-
6 Guan HeЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
39 Kaiyu Mao
-
25 Huapeng Wang
-
-
27 Li Zhang II
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|8 (1)
|0.28
|Лин Гао
|4
|0.14
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.07
|Алессандрини Ромен
|2
|0.07
|Shuai Pei
|2
|0.07
|Yuanyi Li
|1
|0.03
|Yeljan Shinar
|1
|0.03
|Чжипэн Цзян
|1
|0.03
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.03
|Boyu Yang
|1
|0.03
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.03
|Юань Миньчэн
|1
|0.03
|Yuan Zhang2
|1
|0.03
|Yue Xu
|1
|0.03
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сержиньо Солер
|10 (2)
|0.33
|Тан Лонг
|9
|0.3
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.3
|Erik IV
|8
|0.27
|Jinxian Wang
|2
|0.07
|Чанчэн Чэн
|2
|0.07
|Цуль Петер
|1
|0.03
|Yufeng Zhang
|1
|0.03
|Окоре Жорес
|1
|0.03
|Н'Длову Дино
|1
|0.03
|Guan He
|1
|0.03
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|4
|0
|Haolun Mi
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Boyu Yang
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|4
|0
|Huapeng Wang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Erik IV
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Shuaihang Feng
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
3
11
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Чанчунь Ятай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
11
14
Шэньчжэнь
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Чанчунь Ятай
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
23
22
Волевые поражения
14
25
Голы по времени матча
Забито
12
27
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
3
25%
5
19%
1-15
4
33%
6
22%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
8%
4
15%
76-90
Пропущено
30
21
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
23%
7
33%
76-90
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
6
30%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
6
35%
4
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
19%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
4
15%
6
30%
76-90
Забито
29
47
15 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
4
14%
7
15%
1-15
7
24%
12
26%
16-30
4
14%
7
15%
31-45
6
21%
9
19%
46-60
6
21%
8
17%
61-75
2
7%
4
9%
76-90
Пропущено
56
41
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
10
18%
4
10%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
8
14%
9
22%
31-45
9
16%
5
12%
46-60
11
20%
6
15%
61-75
11
20%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
116
511
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
94
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
219
1019
1317
128
525
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|25 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|21 (5)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|17 (12)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|17 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|17 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|9
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|1 7
|Хэнань Цзянье
|Каранга Фернандо
|1 7
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 5