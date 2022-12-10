Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Чанчунь Ятай играла лучше в этом тайме.

46' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Yufeng Zhang пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

45' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Цуль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Яо Вейхуи выиграл воздушное противоборство у Кэ Сунь

42' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

42' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хорошую попытку сделал Yuan Zhang . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

38' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Erik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Dalun Zheng пробует нанести удар издали, но Ning Lu держит все под контролем

33' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

31' Оооо... вот это был удар! Erik должен был забить с этой позиции.

31' Erik оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ачеампонг Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Рефери не любит споров - именно за это Ачеампонг Франк сейчас получил желтую

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

23' Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Yuan Zhang пробует нанести удар издали, но Ning Lu держит все под контролем

18' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

18' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

16' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Yuan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Haolun Mi не смог попасть в створ ударом издали

14' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Г О О О О Л - Тан Лонг забивает с правой ноги!

11' Erik создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

9' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

9' Яо Вейхуи не смог попасть в створ ударом издали

9' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Yufeng Zhang пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

7' Хорошую попытку сделал Сержиньо Солер . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чанчунь Ятай будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Г О О О О Л - Тан Лонг забивает с правой ноги!

3' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

2' Erik оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля