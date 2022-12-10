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Китай: Суперлига
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Шэньчжэнь
0:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
3' Гол
Тан Лонг
0:2
11' Гол
Тан Лонг
29' Желтая карточка
Ачеампонг Франк
53' Желтая карточка
Dalun Zheng
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Тан Лонг
(Сержиньо Солер)
11'
0:2
Тан Лонг
(Erik IV)
29'
Ачеампонг Франк
 
46'
Юань Миньчэн
Boyu Yang
 
53'
Dalun Zheng
 
61'
Ruifeng Huang
Кэ Сунь
 
61'
Haofeng Xu
Dalun Zheng
 
74'
 
Shuaihang Feng
Yufeng Zhang
82'
Чжипэн Цзян
Ачеампонг Франк
 
82'
Yiran He
Yeljan Shinar
 
82'
Yuezheng Du
Chengjian Liao
 
90'
 
Huapeng Wang
Цуль Петер

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
27
Boyu
Yang
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
28
Yuanyi
Li
38
Кэ
Сунь
7
Ачеампонг
Франк
38
Ning
Lu
34
Yiran
He
4
Окоре
Жорес
6
Guan
He
21
Qi
Cui
31
Weihui
Rao
10
Сержиньо
Солер
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
Шэньчжэнь
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 8 (1) 0.28
Лин Гао 4 0.14
Wai-Tsun Dai 2 0.07
Алессандрини Ромен 2 0.07
Shuai Pei 2 0.07
Yuanyi Li 1 0.03
Yeljan Shinar 1 0.03
Чжипэн Цзян 1 0.03
Haolun Mi 1 (1) 0.03
Boyu Yang 1 0.03
Лим Чхэ-Мин 1 0.03
Юань Миньчэн 1 0.03
Yuan Zhang2 1 0.03
Yue Xu 1 0.03
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сержиньо Солер 10 (2) 0.33
Тан Лонг 9 0.3
Неграо Жуниор 9 (1) 0.3
Erik IV 8 0.27
Jinxian Wang 2 0.07
Чанчэн Чэн 2 0.07
Цуль Петер 1 0.03
Yufeng Zhang 1 0.03
Окоре Жорес 1 0.03
Н'Длову Дино 1 0.03
Guan He 1 0.03
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 4 0
Haolun Mi 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Ачеампонг Франк 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Boyu Yang 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Yue Xu 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Чжан Лу 1 0
Qiang Jin 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Huapeng Wang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Erik IV 2 0
Pengfei Han 2 0
Qi Cui 2 0
Shuaihang Feng 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Чанчунь Ятай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

3
11
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Чанчунь Ятай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

11
14
Шэньчжэнь
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Чанчунь Ятай
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

23
22

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

12
27
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
3
25%
5
19%
1-15
4
33%
6
22%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
8%
4
15%
76-90

Пропущено

30
21
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
6
30%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
6
35%
4
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
19%
4
20%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
4
15%
6
30%
76-90

Забито

29
47
15 В 1-м тайме 26
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 8
4
14%
7
15%
1-15
7
24%
12
26%
16-30
4
14%
7
15%
31-45
6
21%
9
19%
46-60
6
21%
8
17%
61-75
2
7%
4
9%
76-90

Пропущено

56
41
25 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
10
18%
4
10%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
8
14%
9
22%
31-45
9
16%
5
12%
46-60
11
20%
6
15%
61-75
11
20%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1
Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
1 раз 3%
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
9
4
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
21
9
10
19
1.5
13
17
1
28
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 30 22 3 5 84 - 26 69
2.
Шаньдун Тайшань
 29 21 3 5 69 - 25 66
3.
Чжэцзян Профессионал
 30 16 10 4 56 - 25 58
4.
Ченду Беттер Сити
 30 15 10 5 41 - 26 55
5.
Шанхай СИПГ
 30 16 5 9 45 - 25 53
6.
Бэйцзин Гоань
 30 15 7 8 51 - 42 52
7.
Хэнань Цзянье
 30 15 6 9 51 - 30 51
8.
Тянцзинь Тэда
 30 13 7 10 42 - 33 46
9.
Далянь Ифан
 30 12 9 9 47 - 42 45
10.
Шанхай Шеньхуа
 30 12 9 9 35 - 32 45
11.
Мэйчжоу Хакка
 30 12 7 11 41 - 37 43
12.
Чанчунь Ятай
 30 10 11 9 45 - 41 41
13.
Шицзячжуан
 30 9 10 11 39 - 46 37
14.
Шэньчжэнь
 29 9 3 17 29 - 56 30
15.
Ухань Цзалл
 30 7 4 19 30 - 61 25
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 30 3 8 19 20 - 51 17
17.
Гуанчжоу Фули
 30 3 4 23 20 - 58 13
18.
Хэбей Форчун
 30 1 0 29 15 - 104 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 14 12 1 1 38 - 7 37
2.
Ухань Три Таунс
 15 10 1 4 50 - 18 31
3.
Чжэцзян Профессионал
 14 9 3 2 24 - 9 30
4.
Шанхай СИПГ
 15 9 2 4 25 - 10 29
5.
Хэнань Цзянье
 15 9 1 5 30 - 16 28
6.
Далянь Ифан
 16 7 5 4 26 - 20 26
7.
Ченду Беттер Сити
 14 6 7 1 26 - 13 25
8.
Тянцзинь Тэда
 16 7 4 5 23 - 14 25
9.
Шанхай Шеньхуа
 16 7 4 5 17 - 15 25
10.
Бэйцзин Гоань
 15 7 4 4 25 - 19 25
11.
Мэйчжоу Хакка
 14 7 3 4 28 - 17 24
12.
Чанчунь Ятай
 17 5 5 7 19 - 19 20
13.
Шэньчжэнь
 16 5 1 10 13 - 29 16
14.
Шицзячжуан
 14 2 7 5 9 - 16 13
15.
Ухань Цзалл
 15 3 4 8 16 - 30 13
16.
Гуанчжоу Эвергранд
 14 2 5 7 13 - 20 11
17.
Гуанчжоу Фули
 14 2 1 11 10 - 30 7
18.
Хэбей Форчун
 15 1 0 14 9 - 57 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 15 12 2 1 34 - 8 38
2.
Ченду Беттер Сити
 16 9 3 4 15 - 13 30
3.
Шаньдун Тайшань
 15 9 2 4 31 - 18 29
4.
Чжэцзян Профессионал
 16 7 7 2 32 - 16 28
5.
Бэйцзин Гоань
 15 8 3 4 26 - 23 27
6.
Шанхай СИПГ
 15 7 3 5 20 - 15 24
7.
Шицзячжуан
 16 7 3 6 30 - 30 24
8.
Хэнань Цзянье
 15 6 5 4 21 - 14 23
9.
Тянцзинь Тэда
 14 6 3 5 19 - 19 21
10.
Чанчунь Ятай
 13 5 6 2 26 - 22 21
11.
Шанхай Шеньхуа
 14 5 5 4 18 - 17 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 16 5 4 7 13 - 20 19
13.
Далянь Ифан
 14 5 4 5 21 - 22 19
14.
Шэньчжэнь
 13 4 2 7 16 - 27 14
15.
Ухань Цзалл
 15 4 0 11 14 - 31 12
16.
Гуанчжоу Фули
 16 1 3 12 10 - 28 6
17.
Гуанчжоу Эвергранд
 16 1 3 12 7 - 31 6
18.
Хэбей Форчун
 15 0 0 15 6 - 47 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 25 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 21 (5)
Ухань Три Таунс Давидсон 17 (12)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 17 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 6
Гуанчжоу Фули Gong Zhang 9
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 1 7
Хэнань Цзянье Каранга Фернандо 1 7
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Чанчунь Ятай заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 50%, Чанчунь Ятай: 50%.
  • 95'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 94'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
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