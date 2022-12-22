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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
ОФИ
0:1
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
43' Гол
Эрлингмарк Огюст
85' Желтая карточка
Нейра Хуан
85' Желтая карточка
Струнгис Стефанос
90'+6

Ход матча

38'
 
Струнгис Стефанос
Мавроматис Теофанис
43'
0:1
Эрлингмарк Огюст
46'
Герреро Мигель
Тьеви Бифума
 
66'
Нейра Хуан
Пасалидис Триантафиллос
 
71'
 
Georgios Tzovaras
Ротариу Дорин
71'
 
Клонаридис Виктор
Робай Гаэтан
76'
Переа Луис
Диуссе Ассан
 
76'
 
Ойкономидис Янис
Фридйонссон Самуэль
77'
 
Кьяртанссон Видар
Marios Tzavidas
84'
Дурмишай Фиорин
Тораль Хон
 
85'
Нейра Хуан
 
85'
 
Струнгис Стефанос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 645 Количество передач 221
  • 74 Владение мячом, % 26
35
Мандас
Христос
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
6
Маринакис
Никос
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
77
Тьеви
Бифума
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
10
Ротариу
Дорин
9
Marios
Tzavidas
7
Робай
Гаэтан
ОФИ
3-4-1-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

ОФИ
Атромитос

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
2:0
С
1:1
К
2:1
К
3:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.77

Среднее время на гол

66
117

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.85
0.82

Среднее время на гол

48
110

Всего голов

39
19

Голов в среднем за матч

1.63
0.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
113

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.14
Нейра Хуан 2 0.14
Диамантис Апостолос 2 0.14
Дурмишай Фиорин 1 0.07
Диуссе Ассан 1 0.07
Балояннис Константинос 1 0.07
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.29
Робай Гаэтан 2 0.14
Marios Tzavidas 2 0.14
Кешрида Ваджди 1 0.07
Муньис Хуан 1 0.07
Ротариу Дорин 1 0.07
Хациисаяс Димитриос 1 0.07
Фридйонссон Самуэль 1 0.07
Эрлингмарк Огюст 1 0.07
Georgios Tzovaras 1 0.07
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Нуха Дико 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Маринакис Никос 2 0
Нейра Хуан 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Джу Месаке 1 0
Переа Луис III 1 0
Герреро Мигель 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 4 1
Гонсалес Эдер 5 0
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Хациисаяс Димитриос 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атромитос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
8
ОФИ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атромитос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
5
50%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
60%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

22
15
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0
ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2

Результаты матчей

ОФИ
Атромитос

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 14 12 2 0 25 - 5 38
2.
АЕК
 14 10 2 2 26 - 5 32
3.
ПАОК
 14 8 4 2 21 - 10 28
4.
Олимпиакос
 14 7 5 2 20 - 10 26
5.
Волос
 14 7 4 3 21 - 19 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 14 5 3 6 15 - 15 18
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 14 2 4 8 10 - 22 10
11.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
12.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 14 1 5 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
АЕК
 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
ПАОК
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Астерас
 7 0 4 3 7 - 11 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Панетоликос Карелис Никос 9
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Эрлингмарк Огюст бьет в цель!
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