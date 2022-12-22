Тур: 14. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
0:1
43' ГолЭрлингмарк Огюст
85' Желтая карточкаНейра Хуан
85' Желтая карточкаСтрунгис Стефанос
90'+6
Ход матча
43'
0:1
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
645 Количество передач 221
-
74 Владение мячом, % 26
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
77
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
77 Тьеви БифумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Полузащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
ОФИ
Атромитос
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
24 матча
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.77
Среднее время на гол
66
117
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.85
0.82
Среднее время на гол
48
110
Всего голов
39
19
Голов в среднем за матч
1.63
0.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
113
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.14
|Нейра Хуан
|2
|0.14
|Диамантис Апостолос
|2
|0.14
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.07
|Диуссе Ассан
|1
|0.07
|Балояннис Константинос
|1
|0.07
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.29
|Робай Гаэтан
|2
|0.14
|Marios Tzavidas
|2
|0.14
|Кешрида Ваджди
|1
|0.07
|Муньис Хуан
|1
|0.07
|Ротариу Дорин
|1
|0.07
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.07
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.07
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.07
|Georgios Tzovaras
|1
|0.07
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Нуха Дико
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Переа Луис III
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Куэн Андреас
|4
|0
|Хациисаяс Димитриос
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атромитос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
8
ОФИ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Атромитос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
5
50%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
60%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
22
15
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
27%
5
33%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0
ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2
Результаты матчей
ОФИ
Атромитос
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
212
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4