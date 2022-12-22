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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Панетоликос
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
45' Гол
Оливейра Нелсон
45' Желтая карточка
Коловос Димитрис
45' Желтая карточка
Дуглас Гомес
50' Желтая карточка
Флорес Дейби
61' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
74' Желтая карточка
Константелиас Янис
82' Желтая карточка
Шваб Штефан
0:2
86' Гол
Дуглас Гомес
90'+5

Ход матча

19'
 
Живкович Андрия
Эль-Каддури Омар
45'
0:1
Оливейра Нелсон
(Нарей Халед)
45'
Коловос Димитрис
 
45'
 
Дуглас Гомес
50'
Флорес Дейби
 
61'
 
Луиш Рафаэл
65'
Шенгелия Леван
Мартенссон Йохан
 
74'
 
Константелиас Янис
81'
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
 
81'
 
Мург Томас
Нарей Халед
81'
Ксенитидис Георгиос
Диас Хорхе
 
82'
 
Шваб Штефан
86'
0:2
Дуглас Гомес
(Живкович Андрия)
88'
 
Брэндон Льямас
Оливейра Нелсон
88'
 
Виейринья
Луиш Рафаэл
89'
 
Данташ Тьягу
Шваб Штефан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 424 Количество передач 452
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Анестис
Яннис
54
Льявас
Георгиос
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
3
Хухумис
Диамантис
20
Флорес
Дейби
17
Мартенссон
Йохан
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
22
Коловос
Димитрис
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
7
Эль-Каддури
Омар
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
Панетоликос
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
ПАОК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

25 матчей

12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
4:0
С
2:0
С
1:2
С
5:0
С
1:3
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
0:1
К
4:1
К
0:2
С
2:1
С
0:3
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.55
0.57

Среднее время на гол

165
157

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.73

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.4
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

64
83

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 9 (2) 0.64
Шенгелия Леван 2 0.14
Даго Надре 2 0.14
Коловос Димитрис 1 0.07
Морсай Йонатан 1 0.07
Соуза Жоау Педру 1 0.07
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 5 (1) 0.36
Нарей Халед 4 0.29
Дуглас Гомес 3 (1) 0.21
Куртич Ясмин 3 (2) 0.21
Живкович Андрия 1 0.07
Брэндон Льямас 1 0.07
Ингасон Сверрир 1 0.07
Соареш Филипе 1 0.07
Шваб Штефан 1 (1) 0.07
Луиш Рафаэл 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Константелиас Янис 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 4 0
Диас Хорхе 2 1
Флорес Дейби 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Младен Себастьян 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Оливейра Нелсон 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
ПАОК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
2
Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПАОК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

11
11
Панетоликос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
ПАОК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
27%
4
33%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

16
20
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
5
31%
5
25%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2
Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1
ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
ПАОК

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 14 12 2 0 25 - 5 38
2.
АЕК
 14 10 2 2 26 - 5 32
3.
ПАОК
 14 8 4 2 21 - 10 28
4.
Олимпиакос
 14 7 5 2 20 - 10 26
5.
Волос
 14 7 4 3 21 - 19 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 14 5 3 6 15 - 15 18
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 14 2 4 8 10 - 22 10
11.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
12.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 14 1 5 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
АЕК
 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
ПАОК
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Астерас
 7 0 4 3 7 - 11 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
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    • Желтая карточка
      50'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Панетоликос 0:2 ПАОК онлайн

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