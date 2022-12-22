Тур: 14. Стадион: Панетоликос.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолОливейра Нелсон
45' Желтая карточкаКоловос Димитрис
45' Желтая карточкаДуглас Гомес
50' Желтая карточкаФлорес Дейби
61' Желтая карточкаЛуиш Рафаэл
74' Желтая карточкаКонстантелиас Янис
82' Желтая карточкаШваб Штефан
0:2
86' ГолДуглас Гомес
90'+5
Ход матча
45'
0:1
45'
45'
50'
61'
82'
86'
0:2
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
424 Количество передач 452
-
48 Владение мячом, % 52
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
10 Даго НадреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панетоликос
ПАОК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
25 матчей
12%
8%
80%
3 победы 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
4%
32%
64%
1 победа 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.55
0.57
Среднее время на гол
165
157
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.73
Среднее время на гол
43
52
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.4
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
64
83
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|9 (2)
|0.64
|Шенгелия Леван
|2
|0.14
|Даго Надре
|2
|0.14
|Коловос Димитрис
|1
|0.07
|Морсай Йонатан
|1
|0.07
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.07
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|5 (1)
|0.36
|Нарей Халед
|4
|0.29
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.21
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.21
|Живкович Андрия
|1
|0.07
|Брэндон Льямас
|1
|0.07
|Ингасон Сверрир
|1
|0.07
|Соареш Филипе
|1
|0.07
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.07
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|4
|0
|Диас Хорхе
|2
|1
|Флорес Дейби
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Коловос Димитрис
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
ПАОК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
2
Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПАОК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
11
11
Панетоликос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
ПАОК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
27%
4
33%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
20
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
5
31%
5
25%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2
Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1
ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1
Результаты матчей
Панетоликос
ПАОК
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
59
77
311
212
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4