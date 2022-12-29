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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 15'
Панетоликос
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Панетоликос
1.30
6.40
13.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
10
Матео
Гарсия
13
Этебо
Огенекаро
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
17
Пальма
Луис
1
Анестис
Яннис
54
Льявас
Георгиос
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
20
Флорес
Дейби
10
Даго
Надре
11
Диас
Хорхе
22
Коловос
Димитрис
7
Карелис
Никос
Арис Салоники
4-3-3
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Панетоликос

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:1
ТМК
1:0
С
0:2
С
5:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.5
Грэй Андре 5 0.36
Мансини Даниэль 3 0.21
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.14
Жервиньо Куасси 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
М'баката Салем 1 0.07
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 9 (2) 0.64
Шенгелия Леван 2 0.14
Даго Надре 2 0.14
Коловос Димитрис 1 0.07
Морсай Йонатан 1 0.07
Соуза Жоау Педру 1 0.07
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Этебо Огенекаро 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 4 0
Диас Хорхе 2 1
Флорес Дейби 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Младен Себастьян 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Коловос Димитрис 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Панетоликос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
2
Арис Салоники
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панетоликос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

6
3
Арис Салоники
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Забито

20
16
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
1
5%
5
31%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2
ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2

Результаты матчей

Арис Салоники
Панетоликос

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 12 3 0 26 - 6 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 0:0 15 6 5 4 21 - 12 23
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 0:0 15 4 5 6 16 - 17 17
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 15 2 5 8 11 - 23 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 0:0 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Панетоликос
 0:0 8 3 4 1 11 - 6 13
5.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
6.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Арис Салоники
 0:0 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
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Арис Салоники
Ничья
Панетоликос
1.30
6.40
13.00
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Панетоликос
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