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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Арис Салоники
1:0
Конец матча
Панетоликос
0'
27' Желтая карточка
Коловос Димитрис
45' Желтая карточка
Флорес Дейби
1:0
52' Гол
Грэй Андре
68' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
86' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
90' Желтая карточка
Карелис Никос
90'+6

Ход матча

27'
 
Коловос Димитрис
45'
 
Флорес Дейби
52'
Грэй Андре
(Мансини Даниэль)
1:0
68'
 
Мартенссон Йохан
69'
 
Шенгелия Леван
Мартенссон Йохан
71'
Дабо Брайан
Мансини Даниэль
 
75'
 
Соуза Жоау Педру
Коловос Димитрис
75'
 
Ксенитидис Георгиос
Даго Надре
80'
Итурбе Хуан
Гарсия Мануэль
 
86'
Этебо Огенекаро
 
89'
М'баката Салем
Пальма Луис
 
90'
 
Карелис Никос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 7 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 582 Количество передач 336
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
10
Матео
Гарсия
13
Этебо
Огенекаро
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
17
Пальма
Луис
1
Анестис
Яннис
54
Льявас
Георгиос
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
20
Флорес
Дейби
10
Даго
Надре
11
Диас
Хорхе
22
Коловос
Димитрис
7
Карелис
Никос
Арис Салоники
4-3-3
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Панетоликос

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:1
ТМК
1:0
С
0:2
С
5:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.47
Грэй Андре 6 0.4
Мансини Даниэль 3 0.2
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.13
Жервиньо Куасси 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
М'баката Салем 1 0.07
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 9 (2) 0.6
Шенгелия Леван 2 0.13
Даго Надре 2 0.13
Коловос Димитрис 1 0.07
Морсай Йонатан 1 0.07
Соуза Жоау Педру 1 0.07
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флорес Дейби 4 0
Konstantinos Apostolakis 4 0
Карелис Никос 2 1
Диас Хорхе 2 1
Шенгелия Леван 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Коловос Димитрис 2 0
Младен Себастьян 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Панетоликос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
2
Арис Салоники
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панетоликос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

6
3
Арис Салоники
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Панетоликос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
1
5%
5
31%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2
ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2

Результаты матчей

Арис Салоники
Панетоликос

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 12 3 0 26 - 6 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 15 2 5 8 11 - 23 11
11.
ПАС Янина
 15 2 5 8 15 - 31 11
12.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Флорес Дейби получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Арис Салоники 1:0 Панетоликос онлайн

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