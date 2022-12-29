Тур: 15. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКоловос Димитрис
45' Желтая карточкаФлорес Дейби
1:0
52' ГолГрэй Андре
68' Желтая карточкаМартенссон Йохан
86' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
90' Желтая карточкаКарелис Никос
90'+6
Ход матча
27'
45'
52'
1:0
68'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
582 Количество передач 336
-
63 Владение мячом, % 37
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
17
Пальма
Луис
16
Ларссон
Якоб
20
Флорес
Дейби
10
Даго
Надре
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
10 Даго НадреПолузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Арис Салоники
Панетоликос
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.57
0.5
Среднее время на гол
57
180
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|7
|0.47
|Грэй Андре
|6
|0.4
|Мансини Даниэль
|3
|0.2
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.13
|Жервиньо Куасси
|1
|0.07
|Н'Кулу Николя
|1
|0.07
|М'баката Салем
|1
|0.07
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|9 (2)
|0.6
|Шенгелия Леван
|2
|0.13
|Даго Надре
|2
|0.13
|Коловос Димитрис
|1
|0.07
|Морсай Йонатан
|1
|0.07
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.07
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Дабо Брайан
|3
|1
|Матео Гарсия
|2
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флорес Дейби
|4
|0
|Konstantinos Apostolakis
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Диас Хорхе
|2
|1
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Коловос Димитрис
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Панетоликос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
2
Арис Салоники
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Панетоликос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
6
3
Арис Салоники
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Панетоликос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
1
5%
5
31%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
15%
3
17%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2
ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2
Результаты матчей
Арис Салоники
Панетоликос
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
44
25
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
35
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
69
510
312
312
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4