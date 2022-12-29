Тур: 15. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
25' Желтая карточкаМорейра Ахмад Мендес
35' Желтая карточкаГоранов Иван
41' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
50' Желтая карточкаМанусос Йоргос
1:0
66' ГолБехарано Данни
74' Желтая карточкаЦандарис Фанис
1:1
74' Гол в свои воротаКорнезос Гиоргос
90' Желтая карточкаВассилакакис Тодорис
90'+8
Ход матча
35'
50'
66'
74'
74'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
438 Количество передач 367
-
54 Владение мячом, % 46
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Ламия
ПАС Янина
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.9
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
128
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.2
|Нуньес Кристофер
|2
|0.13
|Боакье Ричмонд
|1
|0.07
|Бехарано Данни
|1
|0.07
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.33
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.2
|Kevin Rosero
|2
|0.13
|Памлидис Георгиос
|1
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.07
|Лиасос Ангелос
|1
|0.07
|Manssour Fofana
|1
|0.07
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Сория Карлес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|1
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Де Винсенти Томас
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Давид Симон
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Пилиос Ставрос
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Ламия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
2
9
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
ПАС Янина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
2
12%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 8
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
23
31
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
9%
3
10%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
5
22%
6
19%
31-45
3
13%
8
26%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0
Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1
ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Результаты матчей
Ламия
ПАС Янина
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ламия
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
105
114
510
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4