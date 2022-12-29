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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Ламия
1:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
25' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
35' Желтая карточка
Горанов Иван
41' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
50' Желтая карточка
Манусос Йоргос
1:0
66' Гол
Бехарано Данни
74' Желтая карточка
Цандарис Фанис
1:1
74' Гол в свои ворота
Корнезос Гиоргос
90' Желтая карточка
Вассилакакис Тодорис
90'+8

Ход матча

17'
 
Стамателопулос Апостолос
Kevin Rosero
25'
 
Морейра Ахмад Мендес
35'
Горанов Иван
 
41'
 
Эррамуспе Родриго
50'
Манусос Йоргос
 
65'
Сливка Выкинтас
Де Винсенти Томас
 
66'
Бехарано Данни
(Якумакис Петрос)
1:0
72'
 
Цимас Панайотис
Лиасос Ангелос
74'
Цандарис Фанис
 
74'
1:1
Корнезос Гиоргос
84'
Бабис Парис
Манусос Йоргос
 
86'
 
Claudiu Cristian Balan
Стамателопулос Апостолос
88'
Вассилакакис Тодорис
Бехарано Данни
 
90'
Вассилакакис Тодорис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 438 Количество передач 367
  • 54 Владение мячом, % 46
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
10
Де
Винсенти
Томас
8
Якумакис
Петрос
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
64
Vasilios
Soulis
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
80
Лиасос
Ангелос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
11
Kevin
Rosero
7
Морейра
Ахмад
Мендес
Ламия
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Ламия
ПАС Янина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.9
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
128

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.2
Нуньес Кристофер 2 0.13
Боакье Ричмонд 1 0.07
Бехарано Данни 1 0.07
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.33
Claudiu Cristian Balan 3 0.2
Kevin Rosero 2 0.13
Памлидис Георгиос 1 0.07
Пантелакис Эпаминондас 1 0.07
Лиасос Ангелос 1 0.07
Manssour Fofana 1 0.07
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Сория Карлес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Пилиос Ставрос 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 5 0
Цилулис Сотирис 4 0
Адежо Даниэл 2 0
Горанов Иван 2 0
Де Винсенти Томас 2 0
Асковски Стефан 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 4 0
Морейра Ахмад Мендес 4 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Пилиос Ставрос 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Ламия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

2
9
Ламия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
ПАС Янина
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 8
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
3
38%
4
27%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
9%
3
10%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
5
22%
6
19%
31-45
3
13%
8
26%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0
Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1
ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1

Результаты матчей

Ламия
ПАС Янина

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ламия
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 12 3 0 26 - 6 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 15 2 5 8 11 - 23 11
11.
ПАС Янина
 15 2 5 8 15 - 31 11
12.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Эррамуспе Родриго получил желтую карточку от судьи
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