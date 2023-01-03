Тур: 16. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
12' Желтая карточкаЭшковал Жоау
31' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
34' Желтая карточкаПиринен Юха
72' Желтая карточкаМельядо Мигель
90' Желтая карточкаВурос Праксителис
90'+5
Ход матча
12'
34'
72'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 307
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.33 Победа «Волоса»
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ОФИ
Волос
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.13
|Нейра Хуан
|2
|0.13
|Диамантис Апостолос
|2
|0.13
|Ларссон Эрик
|1
|0.06
|Балояннис Константинос
|1
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.06
|Диуссе Ассан
|1
|0.06
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.31
|Ожегович Огнен
|4
|0.25
|Фернандес Пауло
|3
|0.19
|Цоканис Тасос
|3
|0.19
|Ван Веерт Том
|2
|0.13
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.13
|Луна Антонио
|1
|0.06
|Куциас Георгиос
|1
|0.06
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.06
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Диамантис Апостолос
|4
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Нейра Хуан
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Переа Луис III
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Сьелис Христос
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Dimitris Metaxas
|3
|0
|Алхо Николай
|1
|1
|Мескида Николас
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Волос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
3
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
5
11
ОФИ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Волос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
3
50%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
2
9%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
22%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1
ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3
ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1
Результаты матчей
ОФИ
Волос
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
214
88
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|26 - 10
|32
|4.
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|9.
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|10.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|9 - 19
|11
|13.
|15
|1
|7
|7
|7 - 24
|10
|14.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|9.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|13.
|0:1
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6