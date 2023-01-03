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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ОФИ
0:0
Конец матча
Волос
0'
12' Желтая карточка
Эшковал Жоау
31' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
34' Желтая карточка
Пиринен Юха
72' Желтая карточка
Мельядо Мигель
90' Желтая карточка
Вурос Праксителис
90'+5

Ход матча

12'
 
Эшковал Жоау
31'
Пасалидис Триантафиллос
 
34'
 
Пиринен Юха
36'
 
Карталис Александрос
Кноккар Антони
61'
 
Ус Абдул Рахман
Карталис Александрос
65'
 
Сьелис Христос
Мескида Николас
72'
Мельядо Мигель
 
76'
Герреро Мигель
Нуха Дико
 
76'
Переа Луис
Диуссе Ассан
 
82'
Цилианидис Космас
Нейра Хуан
 
83'
Дурмишай Фиорин
Пасалидис Триантафиллос
 
90'
Вурос Праксителис
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 426 Количество передач 307
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
35
Мандас
Христос
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
21
Тораль
Хон
8
Нейра
Хуан
11
Нуха
Дико
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
21
Dimitris
Metaxas
17
Кноккар
Антони
7
Делетич
Милош
20
Мескида
Николас
19
Куциас
Георгиос
ОФИ
3-4-1-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Волос

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.13
Нейра Хуан 2 0.13
Диамантис Апостолос 2 0.13
Ларссон Эрик 1 0.06
Балояннис Константинос 1 0.06
Дурмишай Фиорин 1 0.06
Диуссе Ассан 1 0.06
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.31
Ожегович Огнен 4 0.25
Фернандес Пауло 3 0.19
Цоканис Тасос 3 0.19
Ван Веерт Том 2 0.13
Баррьентос Жан 2 (1) 0.13
Луна Антонио 1 0.06
Куциас Георгиос 1 0.06
Кноккар Антони 1 (1) 0.06
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 5 0
Нуха Дико 4 0
Диамантис Апостолос 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Маринакис Никос 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Нейра Хуан 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Джу Месаке 1 0
Переа Луис III 1 0
Герреро Мигель 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 6 0
Сьелис Христос 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Клейман Борис 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Алхо Николай 1 1
Мескида Николас 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Делетич Милош 2 0
Кноккар Антони 2 0
Пиринен Юха 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Волос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
3
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

5
11
ОФИ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Волос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
25%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
3
50%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
6
26%
4
18%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
22%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1
ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1
Волос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3
ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1

Результаты матчей

ОФИ
Волос

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
8
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 1:0 16 9 5 2 26 - 10 32
4.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
10.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 0:1 16 1 5 10 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 1:0 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
9.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
13.
Ионикос
 0:1 8 0 5 3 6 - 13 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 1:0 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 0:1 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Астерас Костаньо Хосе 6
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