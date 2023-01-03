Тур: 16. Стадион: Ливадиас.
0:1
Конец матча
Ход матча
35'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
395 Количество передач 494
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
11
Jonas
Toro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jonas ToroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Левадиакос
Панатинаикос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
24 матча
12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
4.2%
41.7%
54.1%
1 победа 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.55
0.23
Среднее время на гол
165
390
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.91
Среднее время на гол
53
47
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.13
|Бельмонт Антони
|1
|0.06
|Шкварка Михал
|1
|0.06
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.06
|Georgios Nikas
|1
|0.06
|Panagiotis Liagas
|1
|0.06
|Stephen Kwabena
|1
|0.06
|Мехия Альфредо
|0
|0
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.5
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.31
|Паласиос Себастьян
|4
|0.25
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.19
|Вербич Беньямин
|2
|0.13
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Цимопулос Темистоклис
|3
|0
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Konstantinos Doumtsios
|3
|0
|Panagiotis Vichos
|3
|0
|Вракас Георгиос
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
1
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
0
13
Левадиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Панатинаикос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
31%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
8
26
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
9 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
3
38%
8
31%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
25%
8
31%
76-90
Пропущено
20
7
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
10
50%
1
14%
61-75
1
5%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0
ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1
Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1
Результаты матчей
Левадиакос
Панатинаикос
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|26 - 10
|32
|4.
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|9.
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|10.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|9 - 19
|11
|13.
|15
|1
|7
|7
|7 - 24
|10
|14.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|9.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|13.
|0:1
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6