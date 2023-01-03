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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Левадиакос
0:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
35' Гол
Вербич Беньямин
40' Желтая карточка
Panagiotis Simelidis
90'+5

Ход матча

35'
0:1
Вербич Беньямин
(Шпорар Андраж)
40'
Panagiotis Simelidis
 
46'
Вракас Георгиос
Georgios Nikas
 
65'
Мехия Альфредо
Stephen Kwabena
 
69'
 
Чокай Энис
Вербич Беньямин
76'
Theodoros Tsirigotis
Konstantinos Doumtsios
 
76'
Луа-Луа Казенга
Jonas Toro
 
80'
 
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
80'
 
Вагианнидис Георгиос
Котсирас Яннис
80'
 
Пухач Тымотеуш
Хуан Карлос
84'
Янниотас Яннис
Panagiotis Simelidis
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 395 Количество передач 494
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
97
Stefan
Stojanovic
32
Константинидис
Димитрис
29
Баханак
Патрик
6
Triantafyllos
Tsapras
3
Panagiotis
Vichos
4
Stephen
Kwabena
31
Panagiotis
Simelidis
11
Jonas
Toro
8
Georgios
Nikas
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
77
Вербич
Беньямин
16
Гнезда-Черин
Адам
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
10
Бернард
Дуарте
Левадиакос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Левадиакос
Панатинаикос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

24 матча

12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

4.2%
41.7%
54.1%
1 победа 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
0:4

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.55
0.23

Среднее время на гол

165
390

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.91

Среднее время на гол

53
47

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.13
Бельмонт Антони 1 0.06
Шкварка Михал 1 0.06
Konstantinos Doumtsios 1 0.06
Georgios Nikas 1 0.06
Panagiotis Liagas 1 0.06
Stephen Kwabena 1 0.06
Мехия Альфредо 0 0
Triantafyllos Tsapras 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.5
Шпорар Андраж 5 (2) 0.31
Паласиос Себастьян 4 0.25
Иоаннидис Фотис 3 0.19
Вербич Беньямин 2 0.13
Бернард Дуарте 1 0.06
Гнезда-Черин Адам 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Цимопулос Темистоклис 3 0
Константинидис Димитрис 3 0
Konstantinos Doumtsios 3 0
Panagiotis Vichos 3 0
Вракас Георгиос 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Georgios Nikas 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Шкварка Михал 1 0
Баханак Патрик 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Хуанкар 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
1
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

0
13
Левадиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Панатинаикос
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

3
14

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
31%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

8
26
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
9 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
3
38%
8
31%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
25%
8
31%
76-90

Пропущено

20
7
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
10
50%
1
14%
61-75
1
5%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0
ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1
Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1

Результаты матчей

Левадиакос
Панатинаикос

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
1
15
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 1:0 16 9 5 2 26 - 10 32
4.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
10.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 0:1 16 1 5 10 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 1:0 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
9.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
13.
Ионикос
 0:1 8 0 5 3 6 - 13 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 1:0 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 0:1 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Астерас Костаньо Хосе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Panagiotis Simelidis получил желтую карточку от судьи
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