Тур: 16. Стадион: Зоссимадес.
0'
1:0
9' ГолРинстра Дан
2:0
32' ГолClaudiu Cristian Balan
2:1
51' ГолАраужо Серхио
77' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
90' Желтая карточкаАмрабат Нордин
90' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
90' Желтая карточкаЦидотас Панайотис
90'+6
Ход матча
9'
1:0
32'
51'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
198 Количество передач 609
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
23
Ринстра
Дан
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
ПАС Янина
АЕК
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
19 матчей
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.6
Среднее время на гол
101
150
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
85
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.31
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.25
|Kevin Rosero
|2
|0.13
|Ринстра Дан
|1
|0.06
|Памлидис Георгиос
|1
|0.06
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.06
|Лиасос Ангелос
|1
|0.06
|Manssour Fofana
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|9 (2)
|0.56
|Араужо Серхио
|4
|0.25
|Гачинович Мийат
|4
|0.25
|Пинеда Орбелин
|4
|0.25
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.19
|Ван Веерт Том
|3
|0.19
|Манталос Петрос
|1
|0.06
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.06
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|Митоглу Герасимос
|1
|0.06
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Пилиос Ставрос
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Араужо Серхио
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
2
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
2
15
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
АЕК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
27%
5
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
14
3
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
4
15
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
2
50%
4
27%
76-90
Пропущено
17
2
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
1
50%
76-90
Забито
15
30
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
2
13%
3
10%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
4
27%
9
30%
61-75
6
40%
4
13%
76-90
Пропущено
31
5
11 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 4
3
10%
0
0%
1-15
2
6%
1
20%
16-30
6
19%
2
40%
31-45
8
26%
1
20%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0
АЕК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2
Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0
Результаты матчей
ПАС Янина
АЕК
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
510
105
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|26 - 10
|32
|4.
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|9.
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|10.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|9 - 19
|11
|13.
|15
|1
|7
|7
|7 - 24
|10
|14.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|9.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|13.
|0:1
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6