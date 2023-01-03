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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ПАС Янина
2:1
Конец матча
АЕК
0'
1:0
9' Гол
Ринстра Дан
2:0
32' Гол
Claudiu Cristian Balan
2:1
51' Гол
Араужо Серхио
77' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
90' Желтая карточка
Амрабат Нордин
90' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
90' Желтая карточка
Цидотас Панайотис
90'+6

Ход матча

9'
Ринстра Дан
(Пилиос Ставрос)
1:0
32'
Claudiu Cristian Balan
(Сория Карлес)
2:0
51'
2:1
Араужо Серхио
(Пинеда Орбелин)
65'
 
Ван Веерт Том
Фернандес Пауло
68'
Лиасос Ангелос
Ринстра Дан
 
73'
 
Цубер Стивен
Пинеда Орбелин
77'
Памлидис Георгиос
 
79'
Цимас Панайотис
Памлидис Георгиос
 
89'
Стамателопулос Апостолос
Морейра Ахмад Мендес
 
90'
 
Амрабат Нордин
90'
Эррамуспе Родриго
 
90'
Цидотас Панайотис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 198 Количество передач 609
  • 24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
28
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
6
Йонссон
Йенс
22
Фернандес
Пауло
13
Пинеда
Орбелин
5
Амрабат
Нордин
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
ПАС Янина
4-3-3
АЕК
4-1-3-2

История личных встреч

ПАС Янина
АЕК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:0
С
2:0
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
0:1
С
0:4
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.6

Среднее время на гол

101
150

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.31
Claudiu Cristian Balan 4 0.25
Kevin Rosero 2 0.13
Ринстра Дан 1 0.06
Памлидис Георгиос 1 0.06
Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
Лиасос Ангелос 1 0.06
Manssour Fofana 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 9 (2) 0.56
Араужо Серхио 4 0.25
Гачинович Мийат 4 0.25
Пинеда Орбелин 4 0.25
Амрабат Нордин 3 (2) 0.19
Ван Веерт Том 3 0.19
Манталос Петрос 1 0.06
Шиманьски Дамиан 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Морейра Ахмад Мендес 4 0
Сория Карлес 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Пилиос Ставрос 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Цидотас Панайотис 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 4 0
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
2
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
АЕК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

2
15
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
АЕК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
27%
5
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

14
3
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
67%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

4
15
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
2
50%
4
27%
76-90

Пропущено

17
2
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
1
50%
76-90

Забито

15
30
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
2
13%
3
10%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
1
7%
5
17%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
4
27%
9
30%
61-75
6
40%
4
13%
76-90

Пропущено

31
5
11 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 4
3
10%
0
0%
1-15
2
6%
1
20%
16-30
6
19%
2
40%
31-45
8
26%
1
20%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
6
19%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4
Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0
АЕК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2
Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0

Результаты матчей

ПАС Янина
АЕК

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
10
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 1:0 16 9 5 2 26 - 10 32
4.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
10.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 0:1 16 1 5 10 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 1:0 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
9.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
13.
Ионикос
 0:1 8 0 5 3 6 - 13 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 1:0 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 0:1 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Астерас Костаньо Хосе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Сория Карлес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Claudiu Cristian Balan бьет в цель!
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