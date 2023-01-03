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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ионикос
0:1
Первый тайм: 37'
Олимпиакос
0'
23' Желтая карточка
Рябчук Олег
0:1
34' Гол
Бакамбу Седрик

Ход матча

23'
 
Рябчук Олег
34'
0:1
Бакамбу Седрик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Олимпиакос
9.10
5.45
1.37
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
4
Konstantinos
Tsirigotis
16
Чигринский
Дмитрий
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
20
Румбуллаку
Симон
34
Ловера
Максимилиано
75
Фадига
Бандиугу
15
Валерианос
Йоргос
77
Аосман
Аяс
8
Машаш
Зинедин
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
7
Фортунис
Костас
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
Ионикос
5-4-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Олимпиакос

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:1
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.31
Аосман Аяс 2 0.13
Мендоса Хавьер 2 0.13
Ловера Максимилиано 1 0.06
Элефтериадис Христос 1 0.06
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 5 (1) 0.31
Биэл Пеп 4 0.25
Родригес Хамес 3 0.19
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.13
Вальбуэна Матьё 2 0.13
Фортунис Костас 2 0.13
Родригес Гарри 2 0.13
Масурас Гиоргос 2 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.06
Андруцос Танасис 1 0.06
Ранджелович Лазар 1 0.06
Ин-Бом Хван 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Чибсах Юссиф 2 1
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Аосман Аяс 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 3 0
Рябчук Олег 3 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0

Результаты матчей

Ионикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4
Ионикос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

2
15
Ионикос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Олимпиакос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
4
80%
76-90

Забито

5
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
40%
4
24%
76-90

Пропущено

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
67%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
1
9%
3
11%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
3
27%
8
30%
30%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
3
27%
7
26%
76-90

Пропущено

26
8
13 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
5
19%
1
13%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
2
25%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
3
12%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0
Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3

Результаты матчей

Ионикос
Олимпиакос

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ионикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
8
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 1:0 16 9 5 2 26 - 10 32
4.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
10.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 0:1 16 1 5 10 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 1:0 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
9.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
13.
Ионикос
 0:1 8 0 5 3 6 - 13 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 1:0 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 0:1 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Астерас Костаньо Хосе 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Олимпиакос
9.10
5.45
1.37
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Где смотреть матч Ионикос 0:1 Олимпиакос онлайн

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