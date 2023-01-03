Тур: 16. Стадион: Neapoli Stadium.
0:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаРябчук Олег
0:1
34' ГолБакамбу Седрик
0:2
40' ГолФортунис Костас
61' Желтая карточкаАосман Аяс
77' Желтая карточкаРодригес Хамес
90'+5
Ход матча
23'
34'
0:1
40'
0:2
61'
77'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
352 Количество передач 634
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
77
Аосман
Аяс
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Ионикос
Олимпиакос
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.31
|Аосман Аяс
|2
|0.13
|Мендоса Хавьер
|2
|0.13
|Ловера Максимилиано
|1
|0.06
|Элефтериадис Христос
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|0
|0
|Машаш Зинедин
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|6 (1)
|0.38
|Биэл Пеп
|4
|0.25
|Родригес Хамес
|3
|0.19
|Фортунис Костас
|3
|0.19
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.13
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.13
|Родригес Гарри
|2
|0.13
|Масурас Гиоргос
|2
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Андруцос Танасис
|1
|0.06
|Ранджелович Лазар
|1
|0.06
|Ин-Бом Хван
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|5
|0
|Ромао Алаиксис
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Vasilios Mantzis
|4
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|1
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Fabien Antunes
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Фадига Бандиугу
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Вила Янн
|3
|0
|Рябчук Олег
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
4
Ионикос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
2
15
Ионикос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Олимпиакос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
50%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
14%
4
80%
76-90
Забито
5
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
40%
4
24%
76-90
Пропущено
14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
67%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
3
27%
10
34%
31-45
3
27%
3
10%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
27%
7
24%
76-90
Пропущено
28
8
15 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 6
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
1
13%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
18%
2
25%
46-60
5
18%
1
13%
61-75
3
11%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0
Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3
Результаты матчей
Ионикос
Олимпиакос
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ионикос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
214
97
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6