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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ионикос
0:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
23' Желтая карточка
Рябчук Олег
0:1
34' Гол
Бакамбу Седрик
0:2
40' Гол
Фортунис Костас
61' Желтая карточка
Аосман Аяс
77' Желтая карточка
Родригес Хамес
90'+5

Ход матча

23'
 
Рябчук Олег
34'
0:1
Бакамбу Седрик
(Ин-Бом Хван)
40'
0:2
Фортунис Костас
(Рябчук Олег)
51'
Vasilios Mantzis
Машаш Зинедин
 
61'
Аосман Аяс
 
65'
Кабрал Джерсон
Аосман Аяс
 
65'
Элефтериадис Христос
Ловера Максимилиано
 
66'
 
Масурас Гиоргос
Фортунис Костас
73'
 
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
74'
 
Родригес Гарри
Биэл Пеп
77'
 
Родригес Хамес
81'
Каньяс Хосе
Румбуллаку Симон
 
81'
Christos Ioannidis
Фадига Бандиугу
 
84'
 
Бухалакис Андреас
Родригес Хамес
84'
 
Самассеку Диади
Ин-Бом Хван

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 634
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
94
Хутесиотис
Лефтерис
4
Konstantinos
Tsirigotis
16
Чигринский
Дмитрий
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
20
Румбуллаку
Симон
34
Ловера
Максимилиано
75
Фадига
Бандиугу
15
Валерианос
Йоргос
77
Аосман
Аяс
8
Машаш
Зинедин
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
7
Фортунис
Костас
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
Ионикос
5-4-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Олимпиакос

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:1
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.31
Аосман Аяс 2 0.13
Мендоса Хавьер 2 0.13
Ловера Максимилиано 1 0.06
Элефтериадис Христос 1 0.06
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 6 (1) 0.38
Биэл Пеп 4 0.25
Родригес Хамес 3 0.19
Фортунис Костас 3 0.19
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.13
Вальбуэна Матьё 2 0.13
Родригес Гарри 2 0.13
Масурас Гиоргос 2 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.06
Андруцос Танасис 1 0.06
Ранджелович Лазар 1 0.06
Ин-Бом Хван 0 0
Рябчук Олег 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 4 0
Аосман Аяс 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Чибсах Юссиф 2 1
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 3 0
Рябчук Олег 3 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Родригес Хамес 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0

Результаты матчей

Ионикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
4
Ионикос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

2
15
Ионикос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Олимпиакос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
50%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
14%
4
80%
76-90

Забито

5
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
40%
4
24%
76-90

Пропущено

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
67%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
3
10%
16-30
3
27%
10
34%
31-45
3
27%
3
10%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
27%
7
24%
76-90

Пропущено

28
8
15 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 6
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
1
13%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
18%
2
25%
46-60
5
18%
1
13%
61-75
3
11%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0
Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3

Результаты матчей

Ионикос
Олимпиакос

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ионикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
2
2
14
1.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
4.
ПАОК
 15 8 5 2 22 - 11 29
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Атромитос
 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 15 4 4 7 16 - 18 16
9.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
10.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 15 1 7 7 7 - 24 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
5.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
9.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
12.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
13.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Астерас Костаньо Хосе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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