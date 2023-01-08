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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Волос
0:3
Второй тайм: 48'
Олимпиакос
0'
0:1
7' Пенальти
Биэл Пеп
0:2
22' Гол
Ин-Бом Хван
37' Желтая карточка
Делетич Милош
0:3
45' Гол
Бакамбу Седрик

Ход матча

7'
0:1
Биэл Пеп
22'
0:2
Ин-Бом Хван
37'
Делетич Милош
 
45'
0:3
Бакамбу Седрик
(Рябчук Олег)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Олимпиакос
5.00
8.36
9.10
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
21
Dimitris
Metaxas
7
Делетич
Милош
8
Enzo
Gaggi
51
Чиринос
Мичаэль
19
Куциас
Георгиос
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
7
Фортунис
Костас
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
Волос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.29
Ожегович Огнен 4 0.24
Фернандес Пауло 3 0.18
Цоканис Тасос 3 0.18
Ван Веерт Том 2 0.12
Баррьентос Жан 2 (1) 0.12
Луна Антонио 1 0.06
Куциас Георгиос 1 0.06
Кноккар Антони 1 (1) 0.06
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 7 (1) 0.41
Биэл Пеп 5 (1) 0.29
Родригес Хамес 3 0.18
Фортунис Костас 3 0.18
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.12
Вальбуэна Матьё 2 0.12
Родригес Гарри 2 0.12
Масурас Гиоргос 2 0.12
Ин-Бом Хван 1 0.06
Бухалакис Андреас 1 0.06
Андруцос Танасис 1 0.06
Ранджелович Лазар 1 0.06
Рябчук Олег 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 6 0
Сьелис Христос 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Баррьентос Жан 3 0
Луна Антонио 3 0
Клейман Борис 3 0
Делетич Милош 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Алхо Николай 1 1
Мескида Николас 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Кноккар Антони 2 0
Пиринен Юха 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 3 0
Рябчук Олег 3 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Родригес Хамес 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0

Результаты матчей

Волос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
4
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
15
Волос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Олимпиакос
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
4
80%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
5 Не забивали 2
1
5%
3
10%
1-15
5
23%
3
10%
16-30
4
18%
10
34%
31-45
6
27%
3
10%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
2
9%
7
24%
76-90

Пропущено

22
8
13 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0
Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Результаты матчей

Волос
Олимпиакос

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
9
7
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 3:0 17 10 5 2 30 - 10 35
5.
Волос
 0:3 17 7 5 5 21 - 26 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Атромитос
 1:0 17 6 4 7 17 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 0:1 17 1 5 11 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 3:0 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 1:0 9 4 4 1 10 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 0:3 9 4 1 4 12 - 18 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 0:1 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
Олимпиакос
 3:0 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 0:3 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 1:0 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 0:1 9 1 0 8 5 - 15 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Олимпиакос
5.00
8.36
9.10
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Где смотреть матч Волос 0:3 Олимпиакос онлайн

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Волос
Олимпиакос
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