Тур: 17. Стадион: Пантессалико.
0:4
Конец матча
0'
0:1
7' ПенальтиБиэл Пеп
0:2
22' ГолИн-Бом Хван
37' Желтая карточкаДелетич Милош
0:3
45' ГолБакамбу Седрик
0:4
75' ГолЭль-Араби Юссеф
81' Желтая карточкаБаррьентос Жан
90'+2
Ход матча
7'
0:1
22'
0:2
37'
45'
0:3
75'
0:4
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 10
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
462 Количество передач 517
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Волос
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.75
Среднее время на гол
270
120
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.29
|Ожегович Огнен
|4
|0.24
|Фернандес Пауло
|3
|0.18
|Цоканис Тасос
|3
|0.18
|Ван Веерт Том
|2
|0.12
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.12
|Луна Антонио
|1
|0.06
|Куциас Георгиос
|1
|0.06
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.06
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|0.41
|Биэл Пеп
|5 (1)
|0.29
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.18
|Родригес Хамес
|3
|0.18
|Фортунис Костас
|3
|0.18
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.12
|Родригес Гарри
|2
|0.12
|Масурас Гиоргос
|2
|0.12
|Ин-Бом Хван
|1
|0.06
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Андруцос Танасис
|1
|0.06
|Ранджелович Лазар
|1
|0.06
|Рябчук Олег
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|0
|Сьелис Христос
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Луна Антонио
|3
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Делетич Милош
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Dimitris Metaxas
|3
|0
|Алхо Николай
|1
|1
|Мескида Николас
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Вила Янн
|3
|0
|Рябчук Олег
|3
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
Результаты матчей
Волос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
4
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
15
Волос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Олимпиакос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
7
44%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
18
5
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
3
17%
4
80%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
22
33
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
1
5%
4
12%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
4
18%
11
33%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
2
9%
7
21%
76-90
Пропущено
26
8
16 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
7
27%
1
13%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
1
4%
2
25%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
4
15%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0
Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Результаты матчей
Волос
Олимпиакос
Точный счет
0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
54
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
89
107
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|13
|4
|0
|27 - 6
|43
|2.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|31 - 7
|36
|3.
|17
|10
|5
|2
|26 - 11
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|31 - 10
|35
|5.
|2:0
|17
|8
|4
|5
|24 - 13
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|17
|6
|4
|7
|18 - 18
|22
|8.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|10.
|0:2
|17
|3
|8
|6
|14 - 21
|17
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|17
|2
|5
|10
|10 - 22
|11
|13.
|17
|1
|7
|9
|7 - 30
|10
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 2
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|0:2
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|8.
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|0:2
|9
|0
|4
|5
|7 - 18
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6