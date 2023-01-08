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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Волос
0:4
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
7' Пенальти
Биэл Пеп
0:2
22' Гол
Ин-Бом Хван
37' Желтая карточка
Делетич Милош
0:3
45' Гол
Бакамбу Седрик
0:4
75' Гол
Эль-Араби Юссеф
81' Желтая карточка
Баррьентос Жан
90'+2

Ход матча

7'
0:1
Биэл Пеп
22'
0:2
Ин-Бом Хван
37'
Делетич Милош
 
45'
0:3
Бакамбу Седрик
(Рябчук Олег)
65'
Мескида Николас
Чиринос Мичаэль
 
66'
 
Марсело Виера
Рябчук Олег
67'
 
Самассеку Диади
Родригес Хамес
72'
 
Масурас Гиоргос
Фортунис Костас
72'
 
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
75'
0:4
Эль-Араби Юссеф
78'
 
Касами Пайтим
М'Вила Янн
79'
Ус Абдул Рахман
Enzo Gaggi
 
81'
Баррьентос Жан
 
86'
Карталис Александрос
Делетич Милош
 
86'
Сьелис Христос
Эшковал Жоау
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 462 Количество передач 517
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
21
Dimitris
Metaxas
7
Делетич
Милош
8
Enzo
Gaggi
51
Чиринос
Мичаэль
19
Куциас
Георгиос
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
7
Фортунис
Костас
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
Волос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.29
Ожегович Огнен 4 0.24
Фернандес Пауло 3 0.18
Цоканис Тасос 3 0.18
Ван Веерт Том 2 0.12
Баррьентос Жан 2 (1) 0.12
Луна Антонио 1 0.06
Куциас Георгиос 1 0.06
Кноккар Антони 1 (1) 0.06
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 7 (1) 0.41
Биэл Пеп 5 (1) 0.29
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.18
Родригес Хамес 3 0.18
Фортунис Костас 3 0.18
Вальбуэна Матьё 2 0.12
Родригес Гарри 2 0.12
Масурас Гиоргос 2 0.12
Ин-Бом Хван 1 0.06
Бухалакис Андреас 1 0.06
Андруцос Танасис 1 0.06
Ранджелович Лазар 1 0.06
Рябчук Олег 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшковал Жоау 6 0
Баррьентос Жан 4 0
Сьелис Христос 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Луна Антонио 3 0
Клейман Борис 3 0
Делетич Милош 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Алхо Николай 1 1
Мескида Николас 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Кноккар Антони 2 0
Пиринен Юха 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 3 0
Рябчук Олег 3 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Родригес Хамес 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0

Результаты матчей

Волос
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
4
Волос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
15
Волос
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Олимпиакос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
7
44%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

18
5
10 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
20%
61-75
3
17%
4
80%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

22
33
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
1
5%
4
12%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
4
18%
11
33%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
2
9%
7
21%
76-90

Пропущено

26
8
16 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
4
15%
0
0%
1-15
7
27%
1
13%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
1
4%
2
25%
46-60
5
19%
1
13%
61-75
4
15%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0
Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1 Ламия - Волос 2:2 Волос - Панатинаикос 1:5 Атромитос - Волос 0:2 Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Результаты матчей

Волос
Олимпиакос

Точный счет

0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
10
7
2
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 17 13 4 0 27 - 6 43
2.
АЕК
 0:0 17 11 3 3 31 - 7 36
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 2:0 17 8 4 5 24 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 17 6 4 7 18 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 0:2 17 3 8 6 14 - 21 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
Арис Салоники
 2:0 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
АЕК
 0:0 8 6 1 1 15 - 2 19
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 0:2 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 0:0 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 2:0 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 0:2 9 0 4 5 7 - 18 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Рябчук Олег сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бакамбу Седрик бьет в цель!
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