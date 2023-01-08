Тур: 17. Стадион: Перистери.
Ход матча
2'
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.82 Победа «Атромитоса»
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Атромитос
Ионикос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.71
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
57
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.24
|Робай Гаэтан
|2
|0.12
|Marios Tzavidas
|2
|0.12
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|Кешрида Ваджди
|1
|0.06
|Муньис Хуан
|1
|0.06
|Ротариу Дорин
|1
|0.06
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.06
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.06
|Georgios Tzovaras
|1
|0.06
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.29
|Аосман Аяс
|2
|0.12
|Мендоса Хавьер
|2
|0.12
|Ловера Максимилиано
|1
|0.06
|Элефтериадис Христос
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|0
|0
|Машаш Зинедин
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдер
|6
|0
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|Хациисаяс Димитриос
|5
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Ойкономидис Янис
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|5
|0
|Ромао Алаиксис
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Vasilios Mantzis
|4
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|1
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Fabien Antunes
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Фадига Бандиугу
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ионикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ионикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
5
5
Атромитос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ионикос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
5
28%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
5
28%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0
Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4
Результаты матчей
Атромитос
Ионикос
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
412
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|17
|10
|5
|2
|26 - 11
|35
|4.
|3:0
|17
|10
|5
|2
|30 - 10
|35
|5.
|0:3
|17
|7
|5
|5
|21 - 26
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|22 - 13
|25
|7.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|17 - 18
|22
|8.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|10.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|17
|2
|5
|10
|10 - 22
|11
|13.
|17
|1
|7
|9
|7 - 30
|10
|14.
|0:1
|17
|1
|5
|11
|11 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|3:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|1:0
|9
|4
|4
|1
|10 - 6
|16
|7.
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|8.
|0:3
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|0:1
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|3:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|0:3
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|8.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|5 - 15
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6