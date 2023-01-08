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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Атромитос
1:0
Первый тайм: 9'
Ионикос
0'
2' Красная карточка
Чибсах Юссиф
1:0
3' Пенальти
Кьяртанссон Видар

Ход матча

2'
 
Чибсах Юссиф
3'
Кьяртанссон Видар
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Ионикос
2.19
3.30
3.80
Все Коэффициенты
35
Марко
Марич
II
2
Кешрида
Ваджди
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
10
Ротариу
Дорин
8
Фридйонссон
Самуэль
7
Робай
Гаэтан
11
Кьяртанссон
Видар
94
Хутесиотис
Лефтерис
66
Сакик
Эмануэль
3
Соуза
Уго
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
5
Чибсах
Юссиф
24
Ромао
Алаиксис
22
Georgios
Mygas
77
Аосман
Аяс
34
Ловера
Максимилиано
99
Vasilios
Mantzis
Атромитос
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Ионикос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:4
ТМК
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
57

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.24
Робай Гаэтан 2 0.12
Marios Tzavidas 2 0.12
Куэн Андреас 1 0.06
Кешрида Ваджди 1 0.06
Муньис Хуан 1 0.06
Ротариу Дорин 1 0.06
Хациисаяс Димитриос 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Эрлингмарк Огюст 1 0.06
Georgios Tzovaras 1 0.06
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.29
Аосман Аяс 2 0.12
Мендоса Хавьер 2 0.12
Ловера Максимилиано 1 0.06
Элефтериадис Христос 1 0.06
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдер 6 0
Эрлингмарк Огюст 4 1
Хациисаяс Димитриос 5 0
Янниотис Андреас 3 1
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Кешрида Ваджди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ойкономидис Янис 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 4 0
Аосман Аяс 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Чибсах Юссиф 2 1
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Результаты матчей

Атромитос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ионикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ионикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

5
5
Атромитос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ионикос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
3
50%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
6%
4
14%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
5
28%
6
21%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
3
17%
5
18%
61-75
5
28%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0
Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4

Результаты матчей

Атромитос
Ионикос

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 3:0 17 10 5 2 30 - 10 35
5.
Волос
 0:3 17 7 5 5 21 - 26 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Атромитос
 1:0 17 6 4 7 17 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 0:1 17 1 5 11 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 3:0 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 1:0 9 4 4 1 10 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 0:3 9 4 1 4 12 - 18 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 0:1 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
Олимпиакос
 3:0 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 0:3 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 1:0 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 0:1 9 1 0 8 5 - 15 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Ионикос
2.19
3.30
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 1:0 Ионикос онлайн

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