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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Атромитос
2:0
Конец матча
Ионикос
0'
2' Красная карточка
Чибсах Юссиф
1:0
4' Пенальти
Кьяртанссон Видар
36' Желтая карточка
Каньяс Хосе
42' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
2:0
59' Гол
Ротариу Дорин
76' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
90'+4

Ход матча

2'
 
Чибсах Юссиф
4'
Кьяртанссон Видар
1:0
29'
 
Каньяс Хосе
Ловера Максимилиано
36'
 
Каньяс Хосе
42'
Де Бок Лоренс
 
55'
 
Фадига Бандиугу
Аосман Аяс
59'
Ротариу Дорин
(Де Бок Лоренс)
2:0
74'
Marios Tzavidas
Кьяртанссон Видар
 
76'
Фридйонссон Самуэль
 
79'
Ойкономидис Янис
Фридйонссон Самуэль
 
79'
Клонаридис Виктор
Ротариу Дорин
 
79'
 
Элефтериадис Христос
Georgios Mygas
85'
Georgios Tzovaras
Робай Гаэтан
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 543 Количество передач 262
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
35
Марко
Марич
II
2
Кешрида
Ваджди
29
Струнгис
Стефанос
5
Хациисаяс
Димитриос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
10
Ротариу
Дорин
8
Фридйонссон
Самуэль
7
Робай
Гаэтан
11
Кьяртанссон
Видар
94
Хутесиотис
Лефтерис
66
Сакик
Эмануэль
3
Соуза
Уго
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
5
Чибсах
Юссиф
24
Ромао
Алаиксис
22
Georgios
Mygas
77
Аосман
Аяс
34
Ловера
Максимилиано
99
Vasilios
Mantzis
Атромитос
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Ионикос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:4
ТМК
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
57

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 5 (1) 0.29
Робай Гаэтан 2 0.12
Marios Tzavidas 2 0.12
Ротариу Дорин 2 0.12
Куэн Андреас 1 0.06
Кешрида Ваджди 1 0.06
Муньис Хуан 1 0.06
Хациисаяс Димитриос 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Эрлингмарк Огюст 1 0.06
Georgios Tzovaras 1 0.06
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.29
Аосман Аяс 2 0.12
Мендоса Хавьер 2 0.12
Ловера Максимилиано 1 0.06
Элефтериадис Христос 1 0.06
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдер 6 0
Эрлингмарк Огюст 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Хациисаяс Димитриос 5 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ойкономидис Янис 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чибсах Юссиф 2 2
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 4 0
Аосман Аяс 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Каньяс Хосе 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Результаты матчей

Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ионикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ионикос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

5
5
Атромитос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Ионикос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
3
50%
3
19%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
4
22%
3
27%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

18
30
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
1
6%
5
17%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
5
28%
6
20%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
5
28%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0
Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4

Результаты матчей

Атромитос
Ионикос

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
1
8
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 17 13 4 0 27 - 6 43
2.
АЕК
 0:0 17 11 3 3 31 - 7 36
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 2:0 17 8 4 5 24 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 17 6 4 7 18 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 0:2 17 3 8 6 14 - 21 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
Арис Салоники
 2:0 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
АЕК
 0:0 8 6 1 1 15 - 2 19
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 0:2 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 0:0 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 2:0 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 0:2 9 0 4 5 7 - 18 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Vasilios Mantzis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Де Бок Лоренс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
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