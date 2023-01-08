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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Арис Салоники
2:0
Перерыв
Астерас

Ход матча

19'
Гарсия Мануэль
1:0
32'
Фабиано Лейсманн
(Дарида Владимир)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Астерас
1.52
8.70
7.60
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
19
Гарсия
Мануэль
II
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
7
Мансини
Даниэль
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
20
Бертолио
Факундо
40
Паскуаль
Андрес
7
Тилика
Лео
Арис Салоники
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Астерас

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

29 матчей

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.57

Среднее время на гол

84
157

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.41
Грэй Андре 6 0.35
Мансини Даниэль 3 0.18
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.18
Гарсия Мануэль II 1 0.06
Жервиньо Куасси 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
М'баката Салем 1 0.06
Пеерсман Марвин 0 0
Дарида Владимир 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.18
Тилика Лео 3 (1) 0.18
Паскуаль Андрес 1 0.06
Барралес Джеронимо 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Станко Калеб 1 0.06
Бенито Асьер 1 0.06
Костаньо Хосе 1 0.06
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Пеерсман Марвин 1 0
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Мунафо Хуан 6 0
Иглесиас Матиас 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Жуканович Эрвин 3 1
Барралес Джеронимо 4 0
Паскуаль Андрес 3 0
Тилика Лео 3 0
Рехис Франсеск 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Кармона Давид 1 0
Риера Адриан 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7
Арис Салоники
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Астерас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
6
Арис Салоники
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Астерас
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

5
16
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
5
24%
4
31%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
1
8%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3

Результаты матчей

Арис Салоники
Астерас

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
8
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 17 13 4 0 27 - 6 43
2.
АЕК
 0:0 17 11 3 3 31 - 7 36
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 2:0 17 8 4 5 24 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 17 6 4 7 18 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 0:2 17 3 8 6 14 - 21 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
Арис Салоники
 2:0 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
АЕК
 0:0 8 6 1 1 15 - 2 19
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 0:2 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 8 6 2 0 14 - 3 20
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 0:0 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 2:0 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 0:2 9 0 4 5 7 - 18 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
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Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Астерас
1.52
8.70
7.60
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Астерас
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