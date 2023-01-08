Тур: 17. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:0
Перерыв
Ход матча
19'
1:0
32'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Победа «Ариса»
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Арис Салоники
Астерас
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
29 матчей
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.57
Среднее время на гол
84
157
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.9
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|7
|0.41
|Грэй Андре
|6
|0.35
|Мансини Даниэль
|3
|0.18
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.18
|Гарсия Мануэль II
|1
|0.06
|Жервиньо Куасси
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|М'баката Салем
|1
|0.06
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дарида Владимир
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.18
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.18
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Барралес Джеронимо
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|Станко Калеб
|1
|0.06
|Бенито Асьер
|1
|0.06
|Костаньо Хосе
|1
|0.06
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Дабо Брайан
|3
|1
|Матео Гарсия
|2
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Мунафо Хуан
|6
|0
|Иглесиас Матиас
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Барралес Джеронимо
|4
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Рехис Франсеск
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
7
Арис Салоники
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Астерас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
6
Арис Салоники
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Астерас
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
5
16
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
5
24%
4
31%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
1
8%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3
Результаты матчей
Арис Салоники
Астерас
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
88
610
412
313
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|13
|4
|0
|27 - 6
|43
|2.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|31 - 7
|36
|3.
|17
|10
|5
|2
|26 - 11
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|31 - 10
|35
|5.
|2:0
|17
|8
|4
|5
|24 - 13
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|21 - 27
|26
|7.
|17
|6
|4
|7
|18 - 18
|22
|8.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|10.
|0:2
|17
|3
|8
|6
|14 - 21
|17
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|17
|2
|5
|10
|10 - 22
|11
|13.
|17
|1
|7
|9
|7 - 30
|10
|14.
|17
|1
|5
|11
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 2
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|7.
|0:2
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|12 - 19
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|8.
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|0:2
|9
|0
|4
|5
|7 - 18
|4
|12.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Победа «Ариса»