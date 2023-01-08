Тур: 17. Стадион: Клеантис Викелидис.
3:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолГарсия Мануэль
2:0
32' ГолФабиано Лейсманн
3:0
90' ГолКамашу Рафаэл
90' Желтая карточкаИглесиас Матиас
90'+4
Ход матча
19'
1:0
32'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
587 Количество передач 357
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Победа «Ариса»
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Арис Салоники
Астерас
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
29 матчей
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.57
Среднее время на гол
84
157
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.9
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|7
|0.41
|Грэй Андре
|6
|0.35
|Мансини Даниэль
|3
|0.18
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.18
|Гарсия Мануэль II
|1
|0.06
|Жервиньо Куасси
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|Камашу Рафаэл
|1
|0.06
|М'баката Салем
|1
|0.06
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дарида Владимир
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рехис Франсеск
|3
|0.18
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.18
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Барралес Джеронимо
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Мунафо Хуан
|1
|0.06
|Станко Калеб
|1
|0.06
|Бенито Асьер
|1
|0.06
|Костаньо Хосе
|1
|0.06
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Дабо Брайан
|3
|1
|Матео Гарсия
|2
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иглесиас Матиас
|7
|0
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Мунафо Хуан
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Жуканович Эрвин
|3
|1
|Барралес Джеронимо
|4
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Рехис Франсеск
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
7
Арис Салоники
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Астерас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
6
Арис Салоники
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Астерас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
5
19
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
3
16%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
2
40%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
5
21%
4
31%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
14%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
21%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3
Результаты матчей
Арис Салоники
Астерас
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
54
26
36
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
26
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
89
710
413
413
215
215
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6