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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Арис Салоники
3:0
Конец матча
Астерас
0'
1:0
19' Гол
Гарсия Мануэль
2:0
32' Гол
Фабиано Лейсманн
3:0
90' Гол
Камашу Рафаэл
90' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90'+4

Ход матча

19'
Гарсия Мануэль
1:0
32'
Фабиано Лейсманн
(Дарида Владимир)
2:0
46'
 
Гардавски Михаэль
Бертолио Факундо
66'
Дабо Брайан
Гарсия Мануэль
 
70'
Камашу Рафаэл
Грэй Андре
 
75'
 
Риера Адриан
Паскуаль Андрес
77'
Итурбе Хуан
Дарида Владимир
 
87'
 
Капилья Энеко
Рехис Франсеск
87'
 
Georgios Kosteas
Мунафо Хуан
90'
Камашу Рафаэл
(Мансини Даниэль)
3:0
90'
 
Иглесиас Матиас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 587 Количество передач 357
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
19
Гарсия
Мануэль
II
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
7
Мансини
Даниэль
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
20
Бертолио
Факундо
40
Паскуаль
Андрес
7
Тилика
Лео
Арис Салоники
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Астерас

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
21.1%
17 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

29 матчей

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
2:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
2:0
К
3:3
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
0:1
С
4:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.57

Среднее время на гол

84
157

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.41
Грэй Андре 6 0.35
Мансини Даниэль 3 0.18
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.18
Гарсия Мануэль II 1 0.06
Жервиньо Куасси 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
Камашу Рафаэл 1 0.06
М'баката Салем 1 0.06
Пеерсман Марвин 0 0
Дарида Владимир 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.18
Тилика Лео 3 (1) 0.18
Паскуаль Андрес 1 0.06
Барралес Джеронимо 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Мунафо Хуан 1 0.06
Станко Калеб 1 0.06
Бенито Асьер 1 0.06
Костаньо Хосе 1 0.06
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Пеерсман Марвин 1 0
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иглесиас Матиас 7 0
Гардавски Михаэль 6 0
Мунафо Хуан 6 0
Костаньо Хосе 6 0
Жуканович Эрвин 3 1
Барралес Джеронимо 4 0
Паскуаль Андрес 3 0
Тилика Лео 3 0
Рехис Франсеск 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Кармона Давид 1 0
Риера Адриан 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
7
Арис Салоники
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Астерас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
6
Арис Салоники
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Астерас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
3
18%
3
43%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

5
19
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
3
16%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
2
40%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
5
21%
4
31%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
14%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
21%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2
Астерас
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1
Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3

Результаты матчей

Арис Салоники
Астерас

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
2
6
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
9
7
10
1.5
4
13
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 17 6 4 7 18 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Дарида Владимир сделал результативную передачу.
  • 32'
    Дарида Владимир сделал результативную передачу.
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