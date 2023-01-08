Тур: 17. Стадион: OPAP Arena.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаВербич Беньямин
60' Желтая карточкаГарсия Леви
68' Желтая карточкаСидибе Джибриль
68' Желтая карточкаШенквельд Барт
1:0
68' ГолПинеда Орбелин
90' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
90' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
1:0
90' Не забитый пенальтиГарсия Леви
90'+14
Ход матча
45'
60'
68'
68'
68'
1:0
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 307
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
21
Вида
Домагой
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
АЕК
Панатинаикос
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
52.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 9 побед
47 матчей
27.7%
34%
38.3%
13 побед 16 ничьих 18 побед
Первый тайм
17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
79
108
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.38
0.91
Среднее время на гол
65
98
Всего голов
59
41
Голов в среднем за матч
1.26
0.87
Тотал матчей
2.5
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
31
Больше 66%
Меньше 34%
16
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
Среднее время на гол
71
103
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|9 (2)
|0.53
|Пинеда Орбелин
|5
|0.29
|Араужо Серхио
|4
|0.24
|Гачинович Мийат
|4
|0.24
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.18
|Ван Веерт Том
|3
|0.18
|Манталос Петрос
|1
|0.06
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.06
|Мукуди Ароль
|1
|0.06
|Митоглу Герасимос
|1
|0.06
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.47
|Шпорар Андраж
|5 (2)
|0.29
|Паласиос Себастьян
|4
|0.24
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.18
|Вербич Беньямин
|2
|0.12
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Араужо Серхио
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Шенквельд Барт
|3
|0
|Хуанкар
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
1
АЕК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Панатинаикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
14
13
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
32
26
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
9%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
8
31%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
10
31%
4
15%
61-75
4
13%
8
31%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2
Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0
Результаты матчей
АЕК
Панатинаикос
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕК
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
36
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
44
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
161
107
710
512
215
215
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6