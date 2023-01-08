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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
АЕК
1:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
45' Желтая карточка
Вербич Беньямин
60' Желтая карточка
Гарсия Леви
68' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
68' Желтая карточка
Шенквельд Барт
1:0
68' Гол
Пинеда Орбелин
90' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
90' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
1:0
90' Не забитый пенальти
Гарсия Леви
90'+14

Ход матча

45'
 
Вербич Беньямин
56'
 
Гнезда-Черин Адам
Вербич Беньямин
60'
Гарсия Леви
 
68'
Сидибе Джибриль
 
68'
 
Шенквельд Барт
68'
Пинеда Орбелин
(Араужо Серхио)
1:0
70'
 
Иоаннидис Фотис
Курбелис Димитрис
81'
Цубер Стивен
Амрабат Нордин
 
89'
 
Чокай Энис
Перес Рубен
89'
 
Вагианнидис Георгиос
Котсирас Яннис
90'
Фернандес Пауло
Пинеда Орбелин
 
90'
 
Магнуссон Хёрдур
90'
 
Паласиос Себастьян
90'
Гарсия Леви
1:0
90'
Митоглу Герасимос
Араужо Серхио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 369 Количество передач 307
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
77
Вербич
Беньямин
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
10
Бернард
Дуарте
АЕК
4-3-1-2
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Панатинаикос

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
52.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 9 побед

47 матчей

27.7%
34%
38.3%
13 побед 16 ничьих 18 побед

Первый тайм

17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

31.9%
48.9%
19.2%
15 побед 23 ничьи 9 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

79
108

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.91

Среднее время на гол

65
98

Всего голов

59
41

Голов в среднем за матч

1.26
0.87

Тотал матчей

2.5
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
31
Больше 66%
Меньше 34%
16
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42

Среднее время на гол

71
103

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 9 (2) 0.53
Пинеда Орбелин 5 0.29
Араужо Серхио 4 0.24
Гачинович Мийат 4 0.24
Амрабат Нордин 3 (2) 0.18
Ван Веерт Том 3 0.18
Манталос Петрос 1 0.06
Шиманьски Дамиан 1 0.06
Мукуди Ароль 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.47
Шпорар Андраж 5 (2) 0.29
Паласиос Себастьян 4 0.24
Иоаннидис Фотис 3 0.18
Вербич Беньямин 2 0.12
Бернард Дуарте 1 0.06
Гнезда-Черин Адам 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Магнуссон Хёрдур 1 0.06
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 4 0
Араужо Серхио 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Рота Лазарос 2 0
Вида Домагой 1 0
Сидибе Джибриль 1 0
Манталос Петрос 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Шенквельд Барт 3 0
Хуанкар 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Магнуссон Хёрдур 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1
АЕК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Панатинаикос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

14
13
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Панатинаикос
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

32
26
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
9%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
8
31%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
10
31%
4
15%
61-75
4
13%
8
31%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2
Сераинг - АЕК 0:2 Олимпиакос - АЕК 0:0 АЕК - ОФИ 3:0 Астерас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0

Результаты матчей

АЕК
Панатинаикос

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
3
6
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
7
10
5
12
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 17 6 4 7 18 - 18 22
8.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Вербич Беньямин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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