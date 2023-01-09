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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Панетоликос
0:4
Конец матча
ОФИ
0'
0:1
27' Гол
Нуха Дико
0:2
52' Гол
Нуха Дико
55' Желтая карточка
Мельядо Мигель
59' Желтая карточка
Мандас Христос
0:3
73' Гол
Тораль Хон
90' Желтая карточка
Переа Луис
0:4
90' Гол
Цилианидис Космас
90'+5
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
5
Младен
Себастьян
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
23
Ксенитидис
Георгиос
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
10
Даго
Надре
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
8
Нейра
Хуан
Панетоликос
4-3-3
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Панетоликос
ОФИ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1.08

Среднее время на гол

52
83

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.04

Тотал матчей

2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 10 (2) 0.59
Шенгелия Леван 2 0.12
Даго Надре 2 0.12
Коловос Димитрис 1 0.06
Хухумис Диамантис 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Соуза Жоау Педру 1 0.06
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 3 0.18
Нуха Дико 2 0.12
Нейра Хуан 2 0.12
Диамантис Апостолос 2 0.12
Ларссон Эрик 1 0.06
Диуссе Ассан 1 0.06
Балояннис Константинос 1 0.06
Дурмишай Фиорин 1 0.06
Цилианидис Космас 1 0.06
Тораринссон Гудмундур 0 0
Герреро Мигель 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 5 0
Диас Хорхе 3 1
Флорес Дейби 4 0
Карелис Никос 2 1
Младен Себастьян 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Коловос Димитрис 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Даго Надре 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 5 0
Нуха Дико 4 0
Мельядо Мигель 4 0
Диамантис Апостолос 4 0
Балояннис Константинос 4 0
Маринакис Никос 3 0
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Нейра Хуан 2 0
Переа Луис III 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Тораль Хон 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Джу Месаке 1 0
Мандас Христос 1 0
Герреро Мигель 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Панетоликос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

11
4
Панетоликос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
28%
2
13%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1
Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0
ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0

Результаты матчей

Панетоликос
ОФИ

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 13 3 1 27 - 7 42
2.
АЕК
 17 12 2 3 32 - 7 38
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 17 10 5 2 31 - 10 35
5.
Арис Салоники
 17 8 4 5 25 - 13 28
6.
Волос
 17 7 5 5 21 - 27 26
7.
Атромитос
 17 6 4 7 18 - 18 22
8.
Панетоликос
 17 5 4 8 18 - 22 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 17 3 8 6 14 - 22 17
11.
ОФИ
 17 3 6 8 15 - 23 15
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 17 1 5 11 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 8 7 0 1 16 - 2 21
3.
Арис Салоники
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Атромитос
 9 4 4 1 11 - 6 16
7.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
8.
Волос
 9 4 1 4 12 - 19 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 9 2 1 6 7 - 15 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Олимпиакос
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
4.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
ОФИ
 8 2 3 3 10 - 12 9
8.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
9.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 9 0 4 5 7 - 19 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 9 1 0 8 5 - 16 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Олимпиакос Бакамбу Седрик 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Иглесиас Матиас 7
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Волос Эшковал Жоау 6
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Диуссе Ассан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Нуха Дико бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Панетоликос 0:4 ОФИ онлайн

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