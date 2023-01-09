Тур: 17. Стадион: Панетоликос.
0:4
Конец матча
0'
0:1
27' ГолНуха Дико
0:2
52' ГолНуха Дико
55' Желтая карточкаМельядо Мигель
59' Желтая карточкаМандас Христос
0:3
73' ГолТораль Хон
90' Желтая карточкаПереа Луис
0:4
90' ГолЦилианидис Космас
90'+5
Ход матча
27'
0:1
52'
0:2
55'
59'
73'
0:3
85'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
409 Количество передач 411
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
20
Флорес
Дейби
11
Диас
Хорхе
10
Даго
Надре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Тьеви БифумаНападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Панетоликос
ОФИ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.73
1.08
Среднее время на гол
52
83
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.04
Тотал матчей
2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|10 (2)
|0.59
|Шенгелия Леван
|2
|0.12
|Даго Надре
|2
|0.12
|Коловос Димитрис
|1
|0.06
|Хухумис Диамантис
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|3
|0.18
|Нуха Дико
|2
|0.12
|Нейра Хуан
|2
|0.12
|Диамантис Апостолос
|2
|0.12
|Ларссон Эрик
|1
|0.06
|Диуссе Ассан
|1
|0.06
|Балояннис Константинос
|1
|0.06
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.06
|Цилианидис Космас
|1
|0.06
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|5
|0
|Диас Хорхе
|3
|1
|Флорес Дейби
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Коловос Димитрис
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Мельядо Мигель
|4
|0
|Диамантис Апостолос
|4
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Нейра Хуан
|2
|0
|Переа Луис III
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Мандас Христос
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Панетоликос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ОФИ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
11
4
Панетоликос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
ОФИ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
13
9
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
28%
2
13%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
5
23%
4
17%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1
Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1
ОФИ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0
ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0
Результаты матчей
Панетоликос
ОФИ
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
107
611
314
314
116
116
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|7 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6