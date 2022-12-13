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Стадион: . Главный судья: Султан Мохаммед Салех
Арсенал
2:0
Второй тайм
Милан

Ход матча

21'
Эдегор Мартин
1:0
41'
Нелсон Райс
(Виейра Фабиу)
2:0
46'
Эльнени Мохамед
Парти Томас
 
46'
Седрик Соареш
Уайт Бен
 
Прогнозы 140
Арсенал 65.7% (92)
X 25% (35)
Милан 9.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Милан
3.10
3.75
36.05
Все Коэффициенты
Арсенал
Милан

История личных встреч

Арсенал
Милан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
0:2
ЛЧ
3:0
ЛЧ
4:0
ТМС
1:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
105

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3
Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1
  • Второй тайм
  • Угловой
    48'
    Два подряд угловых подали игроки "Милана", но удалось отбиться "Арсеналу". Непростое начало тайма для лондонской команды, учитывая активность соперника.
  • 48'
    А вот и Браим Диас отметился впервые после выхода на поле! Пробил он из-за пределов штрафной площади, но в створ не попал. Правда, там был рикошет. Угловой!
  • 47'
    Активно стараются начать игроки "Милана", даже прессингуют соперника на его половине поля! Видимо, разговор серьёзный с Пиоли получился.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    У "Милана" тоже двойная замена состоялась. На поле вышли Браим Диас и Марко Лазетич. А кто не вышел на второй тайм, узнаем вот-вот!
  • Замена
    Двойная замена после перерыва состоялась в составе "Арсенал". Поле покинули Бен Уайт и Томас Парти, а вместо них будут играть Седрик Соареш и Мохамед Эльнени соответственно.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Футболисты "Арсенала" уверенно ведут в счёте, хотя и игроки "Милана" имели несколько отличных моментов, но забить Татарушану Ориги и компания не смогли!
    Владение мячом: 57% - 43%.
    Удары по воротам: 4-6.
    Удары в створ: 2-1.
    Угловые: 2-5.
  • 45'
    В атаке "Арсенал" заканчивает первый тайм. Видно, что окончательно игроки Артеты в свои силы поверили, а вот "Милан" явно расстроен.
  • 45'
    Парти выполнил заброс в штрафную площадь "Милана", не добрался там его партнёр до мяча.
  • 45'
    Хорошая атака "Арсенала", и могли лондонцы третий мяч забивать! Пошла передача налево в штрафную на ход Нелсону, который сходу пробил, и мяч над самой перекладиной пролетел!
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлены к основному времени первого тайма. Это вполне в духе чемпионата мира по футболу!
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Райс Нелсон! 2:0!
    Упрочили своё преимущество игроки "Арсенала"! Виейра отыграл справа в центр штрафной на Нелсона, который пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги защитника соперника влетел в сетку! Татарушану среагировать уже не смог!
  • 41'
    Всё в порядке с Виейра, и что интересно, штрафной тут не поставил арбитр. Только аут заработал "Арсенал".
  • 41'
    Фабиу Виейра оказался за пределами поля на фланге. Пытался он Тонали обыграть, но жёстко на корпус принял соперника игрок "Милана". По лицу досталось игроку "Арсенала".
  • 40'
    Заброс со штрафного на правый край штрафной площади "Арсенала", тут игрок лондонской команды выиграл верх и смог выбить мяч в аут.
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    • Фол, нарушение
      39'
      Прессинг "Милана" принёс свои результаты! Адли смог отнять мяч, и Нкетиа тут же правила нарушил. До ворот далековато. Не думаю, что удар будет.
    • 38'
      Футболисты "Арсенала" катают мяч на своей половине поля, "Милана" весьма высоко и активно прессингует.
    • 36'
      Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Немного успокоилась игра, давненько мы ничего серьёзного у ворот команд не видели.
    • 35'
      Очень величественно прогуливается Артета вдоль границы технической зоны, очень сильно вовлечён в игру наставник "Арсенала".
    • Фол, нарушение
      33'
      Аут слева заработали игроки "Арсенала", последовал заброс прямо в штрафную площадь, где Татарушану в воздухе мяч в руки поймал, и тут в него Холдинг врезался.
    • 32'
      В атаке "Арсенал", последовал заброс налево на ход Тирни, но получилось слишком сильно. Улетел за лицевую мяч, защитник не успел его догнать.
    • Угловой
      31'
      Очередной угловой у ворот "Арсенала", вновь без опасного момента обошлось. Да, пока корнеры не совсем получаются у команды Пиоли.
    • 30'
      Полчаса сыграно в первом тайме. Томори взял инициативу на себя, смело рванул в штрафную площадь соперника, но выбил у него мяч игрок "Арсенала". Угловой!
    • Пауза на водопой у нас объявлена, есть возможность немного отдохнуть у футболистов.
    • Опасный момент
      28'
      "Милан" мог забивать, какой момент опасный получился! Прострел с правого фланга в штрафную площадь, Ориги сыграл на опережение, пробил в касание по воротам, но в створ не попал!
    • 27'
      Игроки "Арсенала" вновь доставили мяч в штрафную площадь соперника, но на этот раз до удара не дошло. Татарушану после скидки защитника забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ребич здорово прокинул мяч между ног Парти, и игрок "Арсенала" был вынужден бедро выставлять.
    • 25'
      Вновь хорошо атакует "Арсенал", прострел слева от синей линии в центр прошёл, но до Эдегора мяч не дошёл. На перехвате сыграл защитник "Милана".
    • Фол, нарушение
      24'
      Вранкс в атаке жестковато сыграл, не по правилам влетел в бедро соперника. Арбитр внимателен.
    • 23'
      Середина первого тайма у нас идёт, футболисты "Милана" после пропущенного мяча стараются наладить контроль над игрой, но пока дальше своей половины забраться не получается.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Мартин Эдегор! 1:0!
      Штрафной заработали игроки "Арсенала" недалеко от штрафной площади соперника! Мяч стоял правее центра, ближе к углу. Фабиу Виейра и Эдегор долго готовились, смотрели и обсуждали, в итоге последним великолепным ударом перебросил стенку и отправил мяч в ближний угол!
    • 19'
      Парти справа из аута забросил мяч в штрафную площадь "Милана", на выходе Татарушану спокойно сыграл.
    • 18'
      Неплохая атака развивалась у "Арсенала", пошла передача направо на ход Фабиу Виейре, но тот не смог убежать от Габбии, который сыграл на опережение и выбил мяч в аут.
    • 17'
      Еще одна неплохая атака "Милана", Ребич прострелил с левого фланга в штрафную, а Салемкерс атаку поддержал и сходу по воротам пробил! Выше перекладины получилось!
    • Угловой
      15'
      И вновь угловой заработали игроки "Милана", после очередного уже и удар последовал, наконец! Адли справа отыграл в штрафную на Калюлю, который с острого угла пробил, но надёжно сыграл в ближнем углу Хейн.
    • Угловой
      14'
      На этот раз Тонали навесил от флажка на ближнюю штангу, прямо на голову Нкетиа получилось. Ещё один корнер!
    • Угловой
      13'
      Разыграли в итоге на левом фланге угловой игроки "Арсенала", Тонали отыграл на Адли, который от лицевой навесил, но отбился "Арсенал". Мяч в штрафную был возвращён, и Побега попытался с разворота пробить, но в створ не попал! Но был рикошет! Угловой!
    • 12'
      И вновь игроки "Милана" пошли вперёд! Ребич прострелил с левого фланга в направлении Адли, но на перехвате смог сыграть защитник "Арсенала". Угловой посмотрим!
    • Опасный момент
      11'
      Уф, как опасно получилось! "Милан" чуть не забил! Ориги получил мяч слева перед штрафной площадью и с разворота опасно пробил в дальнюю девятку! Мяч "облизал" перекладину! Красивый удар получился у Дивока!
    • 9'
      Перебрались игроки "Милана" на половину поля соперника, лондонцы стараются весьма плотно прессинговать.
    • 7'
      Довольно активно для товарищеского матча начался наш поединок. Игроки "Милана" начинают постепенно приходить в себя по стартовой активности соперника.
    • Угловой
      5'
      Пока в основном "Милан" обороняется. Эдегор с правого фланга исполнил ещё один угловой, мяч неплохо летел во вратарскую, да и Татарушану там сыграл не очень уверенно, но пробить по воротам никто не смог. Отбились итальянцы!
    • Угловой
      3'
      Угловой на левом фланге заработали игроки "Арсенала". Нелсон навесил на ближнюю штангу,без проблем "Милан" отбивается. Но подбор за английской командой, розыгрыш продолжается.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! Игроки "Арсенала" в традиционных красных майках с белыми рукавами, а игроки "Милана" действуют сегодня в грязно-зелёной форме. Что-то между серым и зелёным.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча между командами "Арсенал" (Англия) и "Милан" (Италия). С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
    Прогнозы 140
    Арсенал 65.7% (92)
    X 25% (35)
    Милан 9.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Милан
    3.10
    3.75
    36.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал 2:0 Милан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Милан

    Исход игры
    Арсенал
    65.7% (92)
    Ничья
    25% (35)
    Милан
    9.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.5% (86)
    Меньше
    26.5% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    90.6% (106)
    Нет
    9.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    41.4% (58)
    1:1 Ничья
    15% (21)
    2:2 Ничья
    7.9% (11)
    1:0 Арсенал
    5.7% (8)
    3:2 Арсенал
    3.6% (5)
    3:1 Арсенал
    3.6% (5)
    1:2 Милан
    3.6% (5)
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    Арсенал
    Милан
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