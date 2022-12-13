Двойная замена после перерыва состоялась в составе "Арсенал". Поле покинули Бен Уайт и Томас Парти, а вместо них будут играть Седрик Соареш и Мохамед Эльнени соответственно.

У "Милана" тоже двойная замена состоялась. На поле вышли Браим Диас и Марко Лазетич. А кто не вышел на второй тайм, узнаем вот-вот!

Активно стараются начать игроки "Милана", даже прессингуют соперника на его половине поля! Видимо, разговор серьёзный с Пиоли получился.

А вот и Браим Диас отметился впервые после выхода на поле! Пробил он из-за пределов штрафной площади, но в створ не попал. Правда, там был рикошет. Угловой!

Два подряд угловых подали игроки "Милана", но удалось отбиться "Арсеналу". Непростое начало тайма для лондонской команды, учитывая активность соперника.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Футболисты "Арсенала" уверенно ведут в счёте, хотя и игроки "Милана" имели несколько отличных моментов, но забить Татарушану Ориги и компания не смогли! Владение мячом: 57% - 43%. Удары по воротам: 4-6. Удары в створ: 2-1. Угловые: 2-5.

Заброс со штрафного на правый край штрафной площади "Арсенала", тут игрок лондонской команды выиграл верх и смог выбить мяч в аут.

Фабиу Виейра оказался за пределами поля на фланге. Пытался он Тонали обыграть, но жёстко на корпус принял соперника игрок "Милана". По лицу досталось игроку "Арсенала".

Всё в порядке с Виейра, и что интересно, штрафной тут не поставил арбитр. Только аут заработал "Арсенал".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Райс Нелсон! 2:0! Упрочили своё преимущество игроки "Арсенала"! Виейра отыграл справа в центр штрафной на Нелсона, который пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги защитника соперника влетел в сетку! Татарушану среагировать уже не смог!

4 минуты добавлены к основному времени первого тайма. Это вполне в духе чемпионата мира по футболу!

Хорошая атака "Арсенала", и могли лондонцы третий мяч забивать! Пошла передача налево в штрафную на ход Нелсону, который сходу пробил, и мяч над самой перекладиной пролетел!

Парти выполнил заброс в штрафную площадь "Милана", не добрался там его партнёр до мяча.

В атаке "Арсенал" заканчивает первый тайм. Видно, что окончательно игроки Артеты в свои силы поверили, а вот "Милан" явно расстроен.

39' Прессинг "Милана" принёс свои результаты! Адли смог отнять мяч, и Нкетиа тут же правила нарушил. До ворот далековато. Не думаю, что удар будет.

38' Футболисты "Арсенала" катают мяч на своей половине поля, "Милана" весьма высоко и активно прессингует.

36' Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Немного успокоилась игра, давненько мы ничего серьёзного у ворот команд не видели.

35' Очень величественно прогуливается Артета вдоль границы технической зоны, очень сильно вовлечён в игру наставник "Арсенала".

33' Аут слева заработали игроки "Арсенала", последовал заброс прямо в штрафную площадь, где Татарушану в воздухе мяч в руки поймал, и тут в него Холдинг врезался.

32' В атаке "Арсенал", последовал заброс налево на ход Тирни, но получилось слишком сильно. Улетел за лицевую мяч, защитник не успел его догнать.

31' Очередной угловой у ворот "Арсенала", вновь без опасного момента обошлось. Да, пока корнеры не совсем получаются у команды Пиоли.

30' Полчаса сыграно в первом тайме. Томори взял инициативу на себя, смело рванул в штрафную площадь соперника, но выбил у него мяч игрок "Арсенала". Угловой!

— Пауза на водопой у нас объявлена, есть возможность немного отдохнуть у футболистов.