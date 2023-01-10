  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2022-2023

Греция: Кубок
2022-2023

ПАОК
2:0
Конец матча
Каламата
0'
1:0
11' Гол
Брэндон Льямас
2:0
13' Гол
Брэндон Льямас
34' Желтая карточка
Brian Benitez
63' Желтая карточка
Нарей Халед
90'+5
18
Живкович
Живко
23
Састре
Хуан
3
Несберг
Иван
2
Каргас
Яннис
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
50
Соареш
Филипе
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
71
Брэндон
Льямас
21
Бисесвар
Диего
16
Мендеш
Жонаш
50
Асигба
Марк
4
Danny
Lupano
19
Randy
Mavinga
75
Messemo
Junior
Bakayoko
31
Athanasios
Papatolios
2
Marcos
Moser
14
Brian
Benitez
32
Vasilis
Karagounis
15
Марковски
Марко
20
Alexandros
Arnarellis
ПАОК
Каламата

История личных встреч

ПАОК
Каламата

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 3 1.5
Оливейра Нелсон 1 (1) 0.5
Каламата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровас Кристос 2 0.5

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 1 0
Нарей Халед 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Састре Хуан 1 0
Каламата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Tatos 1 0
Brian Benitez 1 0
Randy Mavinga 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каламата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каламата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Каламата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2
Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Каламата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каламата - ПАО Руф 3:0 Эгалео1 - Каламата 1:1 Каламата - Илиуполис 0:1 Аполлон Смирнис - Каламата 0:2
Каламата - ПАОК 0:2 Каламата - Эпископи 1:0 Киссамикос - Каламата 1:0 Каламата - Панахаики 0:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каламата 0:2 Каламата - Иродотос 2:0 Каламата - Илиоуполи 1:0 Каламата - Панетоликос 2:2 Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1 Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0

Результаты матчей

ПАОК
Каламата

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Каламата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
4 ПАОК
3 Ламия
2 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
3 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1 Левадиакос
2 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 3
Пансерраикос Andreas Katsantonis 3
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Манусос Йоргос 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ПАОК 2:0 Каламата онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     