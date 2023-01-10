0'
1:0
11' ГолБрэндон Льямас
2:0
13' ГолБрэндон Льямас
34' Желтая карточкаBrian Benitez
63' Желтая карточкаНарей Халед
90'+5
Ход матча
11'
1:0
13'
2:0
34'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
77 Нарей ХаледНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
16 Мендеш ЖонашВратарь
-
50 Асигба МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Матеус АлвесНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
77 Hugo Borges
-
Главный тренер: Nikos Anastopoulos
История личных встреч
ПАОК
Каламата
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|3
|1.5
|Оливейра Нелсон
|1 (1)
|0.5
Каламата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровас Кристос
|2
|0.5
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
Каламата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Tatos
|1
|0
|Brian Benitez
|1
|0
|Randy Mavinga
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каламата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каламата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Каламата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2
Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Каламата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каламата - ПАО Руф 3:0 Эгалео1 - Каламата 1:1 Каламата - Илиуполис 0:1 Аполлон Смирнис - Каламата 0:2
Каламата - ПАОК 0:2 Каламата - Эпископи 1:0 Киссамикос - Каламата 1:0 Каламата - Панахаики 0:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каламата 0:2 Каламата - Иродотос 2:0 Каламата - Илиоуполи 1:0 Каламата - Панетоликос 2:2 Фостирас - Каламата 0:1 Каламата - Продефтики 1:0 Паниониос - Каламата 0:2 Каламата - Панатинаикос-2 0:1 Каламата - Панахаики 1:1 Кифисия - Каламата 1:2 Каламата - Эпископи 5:0 Каламата - Левадиакос 1:0
Результаты матчей
ПАОК
Каламата
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Каламата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|3
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|3
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Манусос Йоргос
|1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1