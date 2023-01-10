Ход матча
34'
0:1
38'
0:2
41'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
99
Demethryus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 DemethryusНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
Каллитея
Ламия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
180
Бомбардиры внутри турнира
Каллитея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giannis Loukinas
|1
|0.2
|Omar Cabrera Santana
|1
|0.2
|Demethryus
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манусос Йоргос
|1
|0.33
|Бехарано Данни
|1
|0.33
|Марментини Густаво
|1
|0.33
|Провидакис Константинос
|1
|0.33
|Мартинес Рубен II
|1
|0.33
|Сливка Выкинтас
|0
|0
Карточки
Каллитея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нили Франсиско
|1
|0
|Булулис Константинос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адежо Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Каллитея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Каллитея
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Каллитея
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Каллитея
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Каллитея - Киссамикос 2:1 Панахаики - Каллитея 0:0 Ламия - Каллитея 1:1 Иродотос - Каллитея 1:2
Каллитея - АЕК Афины-2 3:0 Кифисия - Каллитея 2:0 Каллитея - Иерапетра 2:1 Продефтики - Каллитея 0:1 Каллитея - Элпис Скоутареос 1:0 Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Илиуполис - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0 АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0
Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0
Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1
Результаты матчей
Каллитея
Ламия
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Каллитея
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|3
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|2
|Атромитос
|Кьяртанссон Видар
|2
|Панетоликос
|Флорес Дейби
|2
|Каламата
|Ровас Кристос
|2
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Адежо Даниэл
|1
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|1
|Каламата
|Andreas Tatos
|1
|Волос
|Баррьентос Жан
|1