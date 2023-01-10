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Греция: Кубок
2022-2023

Каллитея
1:2
Перерыв
Ламия

Ход матча

34'
0:1
Манусос Йоргос
38'
0:2
Мартинес Рубен
41'
Нили Франсиско
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каллитея
Ничья
Ламия
7.20
3.30
3.45
Все Коэффициенты
1
Athanasios
Pantos
23
Stathis
Vasiloudis
44
Konstantinos
Koltsidas
96
Spyridon
Vlachos
33
Кайнургиос
Никос
6
Булулис
Константинос
7
Нили
Франсиско
21
Omar
Cabrera
Santana
26
Panagiotis
Kinigopouls
25
Giannis
Loukinas
99
Demethryus
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
33
Корнезос
Гиоргос
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
18
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
50
Романич
Лазар
9
Манусос
Йоргос
Каллитея
Ламия

История личных встреч

Каллитея
Ламия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:1
К
1:0
ФЛ
0:1
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0
ФЛ
2:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giannis Loukinas 1 0.2
Omar Cabrera Santana 1 0.2
Demethryus 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 1 0.33
Бехарано Данни 1 0.33
Марментини Густаво 1 0.33
Провидакис Константинос 1 0.33
Мартинес Рубен II 1 0.33
Сливка Выкинтас 0 0

Карточки

Каллитея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нили Франсиско 1 0
Булулис Константинос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адежо Даниэл 1 0

Результаты матчей

Каллитея
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Каллитея
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Каллитея
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Каллитея
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Каллитея - Киссамикос 2:1 Панахаики - Каллитея 0:0 Ламия - Каллитея 1:1 Иродотос - Каллитея 1:2
Каллитея - АЕК Афины-2 3:0 Кифисия - Каллитея 2:0 Каллитея - Иерапетра 2:1 Продефтики - Каллитея 0:1 Каллитея - Элпис Скоутареос 1:0 Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Илиуполис - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0 АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0
Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0
Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1

Результаты матчей

Каллитея
Ламия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каллитея
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
1 Ламия
1 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
3 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1 Левадиакос
2 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Andreas Katsantonis 3
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Каламата Ровас Кристос 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Волос Баррьентос Жан 1
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каллитея
Ничья
Ламия
7.20
3.30
3.45
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Где смотреть матч Каллитея 1:2 Ламия онлайн

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