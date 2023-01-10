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Греция: Кубок
2022-2023

Каллитея
1:2
Конец матча
Ламия
0'
0:1
34' Гол
Манусос Йоргос
0:2
38' Гол
Мартинес Рубен
1:2
41' Гол
Нили Франсиско
52' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
53' Желтая карточка
Konstantinos Koltsidas
55' Желтая карточка
Мартинес Рубен
64' Желтая карточка
Pavlos Laskaris
90' Желтая карточка
Panagiotis Kinigopouls
90' Желтая карточка
Манусос Йоргос
90'+5
1
Athanasios
Pantos
23
Stathis
Vasiloudis
44
Konstantinos
Koltsidas
96
Spyridon
Vlachos
33
Кайнургиос
Никос
6
Булулис
Константинос
7
Нили
Франсиско
21
Omar
Cabrera
Santana
26
Panagiotis
Kinigopouls
25
Giannis
Loukinas
99
Demethryus
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
33
Корнезос
Гиоргос
3
Сарамантас
Гиоргос
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
18
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
50
Романич
Лазар
9
Манусос
Йоргос
Каллитея
Ламия

История личных встреч

Каллитея
Ламия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:1
К
1:0
ФЛ
0:1
ФЛ
1:0
ФЛ
0:0
ФЛ
2:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giannis Loukinas 1 0.2
Omar Cabrera Santana 1 0.2
Нили Франсиско 1 0.2
Demethryus 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 1 0.33
Бехарано Данни 1 0.33
Марментини Густаво 1 0.33
Провидакис Константинос 1 0.33
Мартинес Рубен II 1 0.33
Сливка Выкинтас 0 0

Карточки

Каллитея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kinigopouls 1 0
Нили Франсиско 1 0
Pavlos Laskaris 1 0
Булулис Константинос 1 0
Konstantinos Koltsidas 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манусос Йоргос 1 0
Адежо Даниэл 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Мартинес Рубен II 1 0

Результаты матчей

Каллитея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Каллитея
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Каллитея
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Каллитея
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Каллитея - Киссамикос 2:1 Панахаики - Каллитея 0:0 Ламия - Каллитея 1:1 Иродотос - Каллитея 1:2
Каллитея - АЕК Афины-2 3:0 Кифисия - Каллитея 2:0 Каллитея - Иерапетра 2:1 Продефтики - Каллитея 0:1 Каллитея - Элпис Скоутареос 1:0 Аполлон Лариса - Каллитея 2:2 Илиуполис - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 3:1 Диагорас Родос - Каллитея 0:0 АЕК Афины-2 - Каллитея 0:3 Каллитея - Астерас Влахиоти 5:1 Эрготелис - Каллитея 0:2 Каллитея - Караискакис 4:2 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 0:0 Каллитея - Кифисия 1:0
Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0
Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1

Результаты матчей

Каллитея
Ламия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Каллитея
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1/8 финала
2 Аполлон Паралимни
2 Айос-Николаос
0 Каламата
2 ПАОК
3 Ламия
2 Каллитея
3 Панатинаикос
0 Волос
4 Олимпиакос
1 Атромитос
0 Кифисия
2 АЕК
3 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
1 Левадиакос
2 Арис Салоники
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 3
Пансерраикос Andreas Katsantonis 3
Олимпиакос Марсело Виера 2
Атромитос Кьяртанссон Видар 2
Панетоликос Флорес Дейби 2
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Манусос Йоргос 1
Ламия Адежо Даниэл 1
ПАОК Оливейра Нелсон 1
Каламата Andreas Tatos 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Каллитея 1:2 Ламия онлайн

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